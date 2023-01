Hier drink je nog voor 1 euro een espresso in Amsterdam

Alles in het leven wordt duurder, maar sommige sympathieke (Italiaanse) tradities blijven. Op deze plekken in Amsterdam drink je nog voor 1 euro een espresso aan de bar.

Café Hesp (Oost)

“Waarom bieden jullie gasten eigenlijk geen espresso voor een euro aan?” vroeg de Italiaanse koffieleverancier Alessandro de medewerkers van Café Hesp drie jaar geleden. Dat hoefde hij geen twee keer te vragen. Sindsdien schenkt Maarten den Besten van café Hesp betaalbare espressootjes voor fietskoeriers, studenten en voorbijgangers die op het bord op de stoep hebben gelezen hoeveel een espresso aan de bar kost. “Het is heel leuk om te zien dat mensen het waarderen en er voor terugkomen.”

Café Hesp, Weesperzijde 130-131

PSW 4 decemberCaldi + freddi Beeld Anneloes Pabbruwee

Caldi e Freddi (Centrum)

Veel Italiaanser krijg je het niet dan bij Caldi e Freddi, bekend om de lekkere broodjes, koffie en Italiaanse prijzen. Die prijzen zijn ondanks de inflatie hetzelfde gebleven: je betaalt er €4,- voor een broodje, €1,50 voor een cappuccino en een euro voor een espresso. “Kijk, we worden er niet rijk van,” vertelt mede-eigenaar Flavio Fachechi. “Maar koffie is voor ons een symbool. En daarom willen we de prijs voor een espresso graag bij een euro houden.”

Caldi e Freddi, Spuistraat 102

Stadspaleis (Centrum)

Bij het sympathieke Stadspaleis aan de Nieuwezijds Voorburgwal zijn ze heel erg fan van de Italiaanse slag. Even snel binnenwaaien, een snelle koffie en weer door met de dag. En dus hangt er sinds een maand of vijf een bordje aan het koffieapparaat dat een espresso aan de bar een euro kost – zolang je maar een praatje met de eigenaar maakt. “Grapje natuurlijk,” vertelt Diès Kroon. “Je mag natuurlijk ook best in stilte je espresso opdrinken aan de bar. Maar het is hier nóg gezelliger geworden sinds het bordje er hangt. Je hebt altijd wel een leuk praatje en soms lijkt het wel een buurthuis. Zo weten de medewerkers van de Zara ons allemaal te vinden voor een snelle koffie.”

Stadspaleis, Nieuwezijds Voorburgwal 277

Strada. Beeld Daphne Lucker

Strada (Noord)

Pal tegenover metrostation Noord vind je sinds april 2022 Strada, een Italiaanse streetfood-zaak waar je vanaf een uur of 11:00 ‘s ochtends plaatpizza’s kan bestellen, zoals een traditionele pizza caprese (€5,75) of een een pizza gamberi met gamba’s, courgette en mozzarella (€7,25). Terwijl je wacht bestel je een espresso aan de bar voor een euro. Kan je daarna met een voldaan gevoel de metro instappen.

Strada, Termini 171