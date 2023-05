Het zomerdrankje van 2023: hier nip je aan de lekkerste slush cocktails van Amsterdam

In Amerika is de frozen cocktail, een vrolijk stemmende mengeling tussen een slush puppy en een cocktail, een hit. Ook in Amsterdam is deze boozy ijstraktatie bezig aan een opmars. Voorzichtigheid is geboden: wie te gulzig slurpt, riskeert een gemene brain freeze. Bij deze spots in Amsterdam zijn de drankjes dat risico meer dan waard.

Wil je weten wat de trends worden? Gluur dan vanuit je ooghoeken naar Amerika. Daar zijn bevroren drankjes al jaren mateloos populair. Een goede maken is nog een hele kunst: als het ijs smelt moet de smaak overeind blijven. Wie durft, waagt zich thuis aan een bereiding. Bijvoorbeeld met een recept van prijswinnend cocktailshaker Tess Posthumus (zie kader). Of begeef je als een haas naar deze Amsterdamse adressen voor een beetje vloeibaar vakantiegevoel.

1. De Frosé Margarita van Super Lyan

Met haar sierlijke, roze verschijning en lieflijke bloemgarnering ziet de Frosé Margarita van Super Lyan er misschien onschuldig uit. Maar schijn bedriegt: voor je staat een gevaarlijk lekkere combinatie van ijzige tequilla, belsazar rosé vermouth en peychaud. (16 euro)

Nieuwezijds Voorburgwal 3, superlyan.com

De Frosé Margarita van Super Lyan is een verraderlijk lekkere mix met onder meer tequilla en rosé vermouth.

2. De Frozen Slushie Yuzu Daiquiri van Duke of Tokyo

Geheimtip uit het karaokecircruit: wie tijdens het bezoek aan karaokeparadijs Duke of Tokyo de keel smeert met een ijskoude Frozen Slushie Yuzu Daiquiri (11,50 euro) – met drie soorten rum en yuzu sake – zingt daarna de sterren van de hemel.

Reguliersdwarsstraat 37, dukeoftokyo.com

Bij karaokeparadijs Duke of Tokyo kun je de keel smeren met deze Frozen Slushie Yuzu Daiquiri. Beeld Hannah Bults

3. De Frozen Irish Coffee van Flying Dutchmen

Als je van espresso martini’s houdt, moet je de Frozen Irish Coffee van Flying Dutchmen eens proberen: rijk, bitter en een pak verkoelender dan zijn naam doet vermoeden. Of bestel de superfrisse Strawberry Fields Frosé – met rosé, cranberry bitters, aarbeiensiroop en een splash citroen (beide cocktails 14,50 euro).

Singel 460, flyingdutchmencocktails.shop

De Frozen Irish Coffee van Flying Dutchmen is de ultieme Espresso Martini killer. Beeld Hannah Bults

4. De Cosmic Colada van Sins of Sal

De Cosmic Colada (11,50 euro) van Sins of Sal is half Cosmopolitan, half Pina colada. Deze sappige zomerhit zit vol bijzondere ingrediënten als paarse mais en tepache, een gefermenteerde drank van ananasschil. Bestel er lekker pikante hapjes naast.

Westerstraat 86, sinsofsal.nl

De Cosmic Colada van Sins of Sal zit vol bijzondere ingrediënten als paarse mais en tepache. Beeld Koosje Koolbergen

5. Frozen Margarita bij Louie Louie

Gedroogd limoentje, beetje zout aan het rand van je glas, met de Frozen Margarita (11,95 euro) op het terras van Louie Louie is het iedere dag zomer. Ze hebben daarnaast maandelijks een nieuwe slush cocktail, onder de noemer ‘something frozen’ (vanaf 8,95 euro).

Linnaeusstraat 11A, louielouie.nl

Bij Louie Louie drink je de oermoeder der slush cocktails: de Frozen Margarita. Beeld Hannah Bults

Recept: Strawberry Fields Frosé Van Tess Posthumus, prijswinnende bartender en eigenaresse van cocktailbars The Flying Dutchmen en Dutch Courage in Amsterdam. ingrediënten: 60 ml rosé wijn

20 ml aardbeiensiroop

10 ml citroensap

5 ml rozenlikeur

1 wolkje cranberry bitters

crushed ijs Voor de garnering: aardbei en takje munt Bereiding: • Blend alle ingrediënten samen met een schepje crushed ijs. • Schenk in een milkshake- of longdrinkglas. • Garneer met een rietje, aardbei en takje munt

Om zelf te maken: de Strawberry Fields Frosé, naar het recept van prijswinnend bartender Tess Posthumus.

Recept: Frozen Irish Coffee Ook van Tess Posthumus. ingrediënten: 30 ml verse espresso

30 ml amandelmelk

30 ml vanillesiroop

10 ml disaronno

crushed ijs Voor de garnering: stroopwafeltje en wat stroopwafelkruimels Bereiding: • Blend alle ingrediënten samen met een schepje crushed ijs. • Schenk in een rocksglas. • Garneer met een kort rietje, stroopwafeltje en wat stroopwafelkruimels.