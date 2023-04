Het is terrassenweer: 8 nieuwe tentjes in Amsterdam met een terras

Parkzuid in het Vondelpark. Beeld Koosje Koolbergen

1. Ami: Parijse sferen

Eerste Van der Helststraat 51, Zuid

Geïnspireerd door de Franse keuken, ronde tafels en rieten stoelen op een houten terras: bij eetcafé Ami waan je je op een zonnige dag in Parijs. Op de kaart staat alles wat je in een Frans restaurant zou verwachten, mét Franse benaming. Je kunt er aanschuiven voor onder meer een petit déjeuner, cocktails en een diner.

2. Bar Bellini: Perzikprosecco en kleine hapjes

Ferdinand Bolstraat 17-19, Zuid

Is er plek vrij aan een van de tafeltjes op het terras van Bar Bellini? Dan kun je daar direct plaatsnemen, want hier geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Op het menu vind je zelfgemaakte pasta, Italiaanse specialiteiten en hapjes. Het Italiaanse drankje Bellini, van prosecco en perzikpuree, is de huiscocktail.

Bar Bellini. Beeld Hannah Bults

3. De Tros: Smashburger in de zon

Linnaeusstraat 63, Oost

Een groot terras: mede daardoor valt buurtcafé De Tros, langs de oostzijde van het Oosterpark, op. De smashburger is de grote hit van de kleine, maar fijne menukaart. Daar hoeft niet per se bier bij: het café heeft een grote wijnkaart.

Buurtcafé De Tros. Beeld Jakob van Vliet

4. La Nostra Gigí: Hippe cocktails

Marie Heinekenplein 5, Zuid

Witte tafelkleden, met gietijzeren krullen versierde stoelen en een grote hoeveelheid planten: bij La Nostra Gigí is het alsof je op een Italiaans terras zit. De kaart bestaat voornamelijk uit deelbare gerechten zoals bruschetta, oesters en ‘pizzette’. Fijn voor warme avonden: er is een cocktailbar.

5. Parkzuid: Eten in historie

Vondelpark 3, West

Een groot terras met 350 zitplaatsen vind je in het Vondelpark bij restaurant Parkzuid. Het restaurant, in het historische paviljoen (het oude Filmmuseum) middenin het park, serveert zowel guilty pleasures en gezonde salades. Je kunt er terecht voor een ontbijt, lunch en borrel.

6. Pizza Project: Italiaanse sferen

Maasstraat 18, Zuid

Bij lekker weer wordt het terras van Pizza Project aan de Maasstraat geopend. Authentieke Napolitaanse pizza’s staan hier centraal. Eens in de zoveel tijd verandert het restaurant in een dansvloer: dan worden de stoelen aan de kant geschoven en kun je dansen op Italiaanse discomuziek.

Pizza Project. Beeld Jakob van Vliet

7. Spring: Drankje na de workout

Mauritskade 61, Oost

Net een rondje hardgelopen in het Oosterpark? Dan kun je voor ontbijt of een kop koffie aanschuiven op het terras van Café Brasserie Spring, gevestigd in hotel Pillows Maurits at the Park aan de Mauritskade. Ook als je geen hotelgast bent.

Het terras van Spring is gloednieuw, dus nog relatief onbekend - en dus is er plek. Beeld Jennifer Gijrath

8. Troef: Wijn aan het water

Schollenbrugstraat 8, Oost

Wie met mooi weer gelijk in een bootje stapt kan vanaf de Amstel aanmeren bij restaurant Troef aan de Weesperzijde. In de zomer spring je dan zo het terras op. Op het menu voeren de klassieke Franse en Italiaanse keuken de boventoon. Er is een wijnkamer waar wel 3000 wijnflessen in passen.

Restaurant Troef. Beeld Dingena Mol