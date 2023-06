Het haringseizoen opent op 23 juni: bij deze 17 kramen kun je een harinkje happen in Amsterdam

Vanaf 23 juni is hij er weer: de Hollandse Nieuwe. Je harinkje hap je natuurlijk het liefst vers van het mes, met een beetje Amsterdams zuur. Bij deze 17 kramen kan dat.

Eerst even een stukje geschiedenis. Want waar komt die haring eigenlijk vandaan? En sinds wanneer eten Amsterdammers hem met zuur?

In Nederland wordt er al eeuwenlang haring gevangen en gegeten. In gezouten vorm is de vis lang houdbaar, waardoor het al snel een populair product werd, dat ook in de binnenlanden werd gegeten.

In de late Middeleeuwen, tussen ongeveer 1300 en 1500, werd er in het Oostzeegebied veel haring gevangen en verhandeld. Na 1500 werd de haring in de Noordzee steeds belangrijker en droeg de vis bij aan de economische opkomst van Holland en Zeeland.

In de zeventiende eeuw kwamen er veel gevluchte Joden naar Amsterdam. Zij namen het zuur met zich mee, dat ze gebruikten om de zoute smaak van de haring te compenseren. Hoewel de haring inmiddels een stuk minder zout is dan vroeger, kun je nog altijd bij elke zichzelf respecterende kraam een haring bestellen mét Amsterdams tafelzuur.

1. De Gigant

Frans Nijhuis staat al 36 jaar achter haringkar de Gigant op de Westermarkt, vlak naast de Westerkerk. Van dinsdag tot en met vrijdag kun je hier een harinkje scoren.

Westermarkt 66

2. Wiebe’s Haring

In Buitenveldert staat Wiebe’s Haring (’n Openbaring). Dat is geen kraam of kar, maar een viskiosk. Oprichter Wiebe staat niet meer achter de toonbank; zijn opvolger Werner uit Volendam runt nu de winkel.

Buitenveldertselaan 158 F

‘Zij die het weten, komen bij Kras een haring eten.’ Beeld Koosje Koolbergen

3. Kras Haring

‘Zij die het weten, komen bij Kras een haring eten,’ is de spreuk onder de klantenkring van Kras Haring, gerund door Nico en Annie Kras. In 2005 namen zij de kiosk over. Er zijn genoeg bankjes om op te zitten, die Nico naar eigen zeggen heeft gekregen van burgemeester Halsema. Het uitzicht op het Scheepvaartmuseum krijg je er gratis bij.

Kattenburgerplein 91

4. Jonk Volendammer Haringhandel

Vanuit een moderne kraam verkopen Jan en Jack Jonk, vader en zoon, al ruim dertig jaar vis op het Spui. Veel toeristen weten de kraam te vinden voor een ‘typical Dutch herring’.

Spui 7a

Viskraam Haring & Zo achter het Paleis op de Dam. Beeld Koosje Koolbergen

5. Haring & Zo

Een haring met koninklijke allure haal je bij Haring & Zo achter het Paleis op de Dam. Vanwege de werkzaamheden aan de Nieuwezijds Voorburgwal moest de kraam een klein stukje verplaatsen. De kraam werd op een truck gehesen en een paar meter verder weer neergezet.

Nieuwezijds Voorburgwal 200

6. Vis’Car Bert

De vijfjarige kleinzoon van Carla en Bert verzon de naam voor hun viskar: een samenvoeging van Carla en Bert. Al zestien jaar runt het koppel de kraam. Mogelijk is dit de laatste zomer, vanwege medische redenen is Bert niet meer in staat de kraam te runnen.

Europaboulevard 24

7. Evert’s Vishuisje

Vorig jaar nam de destijds 24-jarige Evert van Rossum de viskraam in de Potgieterstraat over van haringspecialist Jan Schilder. Everts vader en broertje runnen de viskraam Simon en Simon op de Prinsengracht. Of de twee elkaar als concurrenten zien? “Gigantisch! Nee tuurlijk niet, gekkigheid. We hebben allebei onze eigen klandizie en staan op een andere plek in de stad. Ik woon nog thuis, dus als ik thuis kom bespreken we wel hoeveel we verkocht hebben,” aldus de jonge ondernemer.

Potgieterstraat 75

8. Stubbe’s Haring

Al eeuwenlang wordt er op de plek van Stubbe’s Haring vis verkocht. In 1661 opende hier de Nieuwe Vismarkt, met overdekte visbanken en plek voor 67 verkopers. Volgens de zeventiende-eeuwse historicus Isaac Commelin werden de vissen levend in korven in het water gehangen, om ze zo lang mogelijk vers te houden. Rond 1840 sloot de vismarkt. Sinds 1904 handelt Stubbe in haring.

Singel 8n

9. Frens

Al meer dan 40 jaar staat Frens Haringhandel, een echt familiebedrijf, op het Koningsplein. Moeder en zoon Frens voorzien je van een lekkere haring vanuit de haringkar die vader Chris Frens in 1983 aanschafte.

Singel 468

10. Henk’s Herring

Sinds 1989 is Henk eigenaar van Henk’s Herring in de Oude Doelenstraat, midden op de Wallen. Zijn kraam staat op de brug, waar veel toeristen een herring komen happen.

Oude Doelenstraat 2

’t Zeekasteel J&M Gudde op het Christiaan Huygensplein. Beeld Koosje Koolbergen

11. ’t Zeekasteel J&M Gudde

Marcel Gudde staat al 43 jaar in zijn kraam op het Christiaan Huygensplein. Zijn opa begon ruim negentig jaar geleden met het verkopen van haring vanaf een handkar op het Waterlooplein. Later werd dit een bakfiets, die vader Gudde overnam. Nu staat de kraam al zo’n vijftig jaar op dit plein.

Christiaan Huygensplein 3

12. Haring Naatje

Op het Purmerplein verkoopt Linda al sinds 2005 haring. Daarvoor werkte ze als verpleegkundige, maar ze wilde wat anders. Op de plek van Haring Naatje stond voorheen al een viskraam, maar die verdween bij een herinrichting van het plein. Tijdens een rondvraag in de buurt of een viskraam gewenst was, kreeg Linda veel positieve reacties. Ze mocht van de gemeente op dezelfde plek haar eigen kraam openen.

Purmerweg 68

13. Simon en Simon Vishuisje

Simon en Simon, genoemd naar de broer en vader van Evert (van Evert’s Vishuisje), heette voorheen – voordat Evert zijn eigen kraam opende – Simon en Evert Vishuisje. Volg je het nog? De Katwijkse familie is een echte haringfamilie.

Prinsengracht 1055 B

De Zeevang won in 2015 de haringtest van AT5 en Het Parool. Beeld Koosje Koolbergen

14. De Zeevang

In 2015 won haringstal De Zeevang de haringtest van AT5 en Het Parool. Al ruim veertig jaar staat de stal aan de Haarlemmermeerstraat. De stal is alleen op vrijdag en zaterdag open.

Hoek Haarlemmermeerstraat en Theophile de Bockstraat

15. Vlaardingse Haringhandel

Op de Albert Cuypmarkt staat de Vlaardingse Haringhandel. Deze Vlaardingse kraam valt op tussen de Volendamse vishandels, terwijl Vlaardingen ooit de grootste haringvloot ter wereld had. Dat was in de zeventiende eeuw. In de vorige eeuw verloor de Vlaardingse vishandel het van de opkomende industrie.

Albert Cuypstraat 89

16. Stroek

Dit jaar viert vishandel Stroek het 40-jarige jubileum. In 1983 opende vader Stroek op het Sierplein een stal van twee bij drie meter, zonder elektriciteit en stromend water. Inmiddels staat er een moderne viswinkel op het plein, waarbij de hele familie helpt. De verse haring komt uit Katwijk.

Sierplein 86

Mevrouw Vis wordt bestierd door Elly, die al bijna 43 jaar in de vishandel werkt. Beeld Koosje Koolbergen

17. Mevrouw Vis

Op het Haarlemmerplein nam Elly twee jaar geleden de viskraam over. Sindsdien serveert ze haring vers van het mes bij haar Mevrouw Vis. Ze zit al bijna 43 jaar in de vishandel en heeft veel liefde voor het vak. Elly: “Zo’n haringkar is een stukje sociaal voor de buurt. Iedereen kan z’n verhaal kwijt en er is veel gezelligheid. Het doet me vreselijk goed hoe de mensen reageren op mij en mijn handel.”

Haarlemmerplein 40 A