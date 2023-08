Het festivalseizoen is in volle gang: dit zijn de belangrijkste dancefestivals van 2023 in Amsterdam

Het mooie weer is daar en het festivalseizoen is begonnen. Het Parool zet de belangrijkste festivals voor je op een rijtje.

Dekmantel 4, 5 & 6 augustus

In de twee weekenden van Pride Amsterdam zijn er behalve Milkshake geen festivals in Amsterdam (iets met politiecapaciteit), maar wie toch graag naar een festival wil, kan naar Dekmantel in het Amsterdamse Bos (ligt dus op grondgebied van Amstelveen, heel logisch). Dekmantel start altijd al op donderdag in het Muziekgebouw aan ’t IJ en dan is er op vrijdag, zaterdag en zondag ook nog het festival. Veel is al uitverkocht, dus hier een opsomming van het moois wat je gaat missen als je geen kaartje hebt: Avalon Emerson, Carista, Mad Miran, Sandrien, VTSS, Young Marco en nog talloze andere artiesten.

Kaarten: kijk vooral wat er nog beschikbaar is en anders op goede hoop op TicketSwap.

Loveland 12 & 13 augustus

Vorig jaar vierde Loveland zijn 25-jarig (plus twee coronajaren) bestaan en dit jaar wordt er wederom groots uitgepakt in het Sloterpark in Amsterdam-West. Techno en house vullen de line-up. Adam Beyer, Anfisa Letyago, Dixon, Eric Prydz, Honey Dijon, Joris Voorn, Kölsch en Patrick Topping zijn de headliners die aangevuld worden met lokaal talent zoals Carmen Lisa, Hollt, Kim April, Nicky Elisabeth en VNTM. Doordat Loveland al wat langer meedraait in het festivalcircuit, is dit bij uitstek een feest waar je ook als wat oudere festivalliefhebber je draai makkelijk vindt.

Kaarten voor zaterdag zijn verkrijgbaar vanaf 69,50 euro, zondagkaarten vanaf 49,50 euro en weekendkaarten kosten 89,50 euro.

Strafwerk 19 augustus

Over de naam kunnen we alleen maar speculeren, waarschijnlijk hield de oprichter meer van feesten dan van naar school gaan, maar Strafwerk Festival is al sinds jaren niet meer weg te denken van de Amsterdamse festivalkalender. Dit jaar vindt het feest plaats in het Havenpark bij het Westelijk Havengebied, of het zogenoemde N1-terrein. In de line-up gevestigde namen als Adriatique, The Blessed Madonna, Camelphat, Fisher, Folamour en Seth Troxler. Nederlanders die het festival kleur geven zijn Dennis Quin, Luuk van Dijk, ROD, Soulroots en Moor.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 65,00 euro.

Secret Project presents Carl Cox 19 augustus

Tijdens Amsterdam Dance Event hoort Zaandam ook gewoon bij Amsterdam en als de legendarische producer en dj Carl Cox naar het Hembrugterrein bij de buren komt, nemen we dat gewoon mee in dit lijstje. De 60-jarige Brit komt voor Secret Project naar Zaandam met zijn Hybrid Liveshow. Na veertig jaar vindt Cox het tijd voor iets anders. Hij probeert zich te onderscheiden met een liveshow en produceert de muziek nu live op het podium. Hij zal niet alleen draaien, maar wordt geflankeerd door jonge generatie dj’s als Shlømo, Trym en de 24-jarige Amsterdammer Dion Maas. Onder de naam Diøn draait hij deze zomer ook op Tomorrowland. Het Parool sprak hem laatst nog over de nieuwste technotrend onder jongeren: hard techno.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 55,50 euro.

Georgie’s Wundergarten 25 & 26 augustus

Georgie’s Wundergarten en de ‘magische wereld’ van Ruigoord. De twee zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden en ook dit jaar slaan ze de handen weer ineen om er een groot feest van te maken. Een line-up is nog niet bekend, maar verwacht een mystiek feest, of, zoals de organisatie schrijft: ‘De toekomst is zoals altijd natuurlijk nog niet geschreven maar een zekerheid is dat ons wederzien een kosmisch lek zal veroorzaken.’

Kaarten zijn te koop vanaf 69,00 euro.

Mysteryland 25, 26 & 27 augustus

Ieder jaar de afsluiter van het festivalseizoen in de regio Amsterdam en dit jaar een extra groot feest vanwege het 30-jarig bestaan. Daarmee is Mysteryland naar eigen zeggen het langstlopende elektronische muziekfestival ter wereld. Drie dagen lang zullen de grootste artiesten uit uiteenlopende genres te zien en te horen zijn op het Floriadeterrein in Haarlemmermeer. Van house tot techno en van latin tot hiphop, op Mysteryland kan het allemaal. Grote namen als Hardwell, Joris Voorn, Cynthia Spiering, Frenna, Mau P., Adam Beyer, Tabitha, Headhunterz en Oliver Heldens komen naar het festival. Op zaterdag zal de mainstage geopend worden door Sander Groet. Hem kennen we in Amsterdam als eigenaar van Club Air en de A’DAM Toren, maar in 1993 stond hij als jonge ondernemer aan de basis van het festival. Het belooft dus een extra speciale editie te worden.

Kaarten voor de vrijdag zijn alleen voor bezoekers die ook op de camping staan. De laatste zaterdagkaarten zijn nog verkrijgbaar vanaf 109,50 euro en kaarten voor de zondag vanaf 84,00 euro.

Valtifest 26 augustus

Na een paar pauzejaren, mede door corona, terug van weggeweest: Valtifest bij Kaap Oost. Misschien wel het enige festival in Amsterdam met een eigen thema. Wat het dit jaar wordt is nog niet bekend, maar in voorgaande jaren waren er thema’s als: multicolour, beestenboel, next to uranus en de zeven zonden. Verwacht dus een hoop gekkigheid. En dan nog een gratis tip van Het Parool: wie op dit festival niet in het thema komt, staat best een beetje voor lul.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 43,00 euro.

Wooferland 2 september

Gewoon weer in het eerste weekend van september, als vanouds, schrijft de organisatie op zijn website. En een speciale, want Wooferland viert zijn twintigjarig jubileum. Daarvoor komen de Amerikaanse dj's Josh Wink en Joey Beltram naar het Houtrak in Spaarnwoude, waar het festival plaatsvindt. Ook zijn onder andere de bekende Nederlandse producers en dj's Dimitri, Roog, Erick-E en Lucien Foort van de partij. Maar ook Abraxas (Fierce Ruling Diva), mede verantwoordelijk voor de legendarische boot Subtopia die als club fungeerde en begin jaren 90 achter het Centraal Station lag.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 49,95 euro.

Zeezout 2 september

Het was even spannend, maar eind maart volgde dan toch de aankondiging voor Zeezout. En gewoon weer in de Tuinen van West. Op de line-up veel bekende namen Als Job Jobse, Sedef Adasi, Lucky Done Gone, Skatebård & David Vunk. Artiesten die er in het verleden al vaak een feest van hebben gemaakt op Zeezout en dat ongetwijfeld nu weer zullen doen.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 64,00 euro.

Parels van de stad 9 & 10 september

‘Voor Amsterdam, door Amsterdam en dé plek waar Amsterdam samenkomt!’ aldus de organisatie van Parels van de Stad, dat dit jaar op Riekerhaven plaatsvindt. Een line-up is er nog niet bekend, maar wel de organisaties die de stages zullen hosten. Op zaterdag zullen dat onder andere TikTak, Encore en Happy Feelings zijn. En op zondag Appelsap, Over the Moon en Dirty. Van elektronische muziek en hitjes, tot hiphop en R&B, op Parels van de stad is het allemaal aanwezig.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 50,00 euro.

