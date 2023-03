Het festivalseizoen begint bijna: dit zijn de belangrijkste dancefestivals van 2023 in Amsterdam

Nog een week en dan wordt het festivalseizoen in Amsterdam traditiegetrouw geopend op de NDSM-werf in Noord door DGTL. Maar er is deze lente en zomer nog veel meer te doen. Het Parool zet de belangrijkste festivals voor je op een rijtje.

DGTL 8 & 9 april

In het weekend van Pasen is het zo ver: dan tovert DGTL de NDSM-werf weer om tot festivalterrein. Van house tot techno, voor ieder wat wils. Op zaterdag kan je onder andere grooven op sets van de veelzijdige Carista, Folamour, Camelphat en Amsterdammer Colyn. En wie even wil beuken mag de technoset van VTSS niet missen. Op zondag is het de beurt aan amapiano- en afrohouse-dj Philou Louzolo en virtuoos Hunee en is er de hele dag housemuziek van onder anderen Chris Stussy, Hot Since 82 en The Martinez Brothers. Voor goede en stevige techno kan je die dag terecht bij Cera Khin en Klangkuenstler.

Kaartjes zijn voor zaterdag en zondag nog te koop voor 77,00 euro.

Kingsland 27 april

Het reizende festival van Kingsland doet op Koningsdag dit jaar onder het motto ‘samen zijn wij Oranje’ Groningen, Rotterdam en de RAI in Amsterdam aan. In Amsterdam kunnen bezoekers onder anderen Afrojack, Antoon, Ronnie Flex en Amsterdamse artiesten als Kris Kross Amsterdam, Benjamin Berg, King Kai en Bilal Wahib verwachten. Uiteenlopende muziekstijlen dus.

Kaarten zijn nog te koop vanaf 56,00 euro.

Loveland van Oranje 27 april

Als warming-up voor het grote festival in augustus vindt op Koningsdag eerst nog Loveland van Oranje plaats in Sportpark Middenmeer in Amsterdam-Oost. Een kleiner festival dan de grote broer, maar wel met grote house- en technoartiesten in de line-up. Headliners zijn de Belgische queen of techno Amelie Lens en de Nederlander Joris Voorn. Maar ook veel lokale Amsterdamse artiesten zullen optreden, zoals Luuk van Dijk, Toman en de Australiër Litmus, die hier inmiddels al een tijdje woont.

Kaarten zijn nog te koop vanaf 52,50 euro.

Oranjebloesem 27 april

Ook al jaren niet meer weg te denken uit Amsterdam en dit jaar wederom bij het Olympisch Stadion in Amsterdam-Zuid: Oranjebloesem. Er zal vooral steviger house gedraaid worden door Chris Stussy en De Sluwe Vos en harde techno door Cynthia Spiering, DIØN en de absolute headliner van dit feest: Reinier Zonneveld.

Kaarten, inclusief verplichte buscombi, zijn te koop vanaf 66,50 euro.

Cartel Kingsday 27 april

Een van de weinige koningsdagfeesten in de buurt van de binnenstad: Cartel Kingsday. House, disco en techno met een vleugje trance, van alles is overdag op het Klönneplein op het Westergasterrein te horen. Tegen het einde van de middag zal het feest zich ook naar de Westerunie, Westerliefde en het Transformatorhuis verplaatsen. Overdag draaien onder anderen Tom Trago, Fafi Abdel Nour en Eileen. ’s Avonds zal het een stuk steviger zijn met Mirella Kroes, Tjade, David Vunk en Marlon Hoffstadt, ook bekend onder zijn alias DJ Daddy Trance, waarmee hij met een remix van Day 'n Nite van Kid Cudi een hit scoorde.

Kaarten zijn te koop voor het gedeelte overdag vanaf 38,00 euro en voor de avond wordt dezelfde prijs gehanteerd.

Amsterdams Verbond 5 mei

Een echt Amsterdams bevrijdingsfestival: het Amsterdams Verbond bij het Olympisch Stadion. Veel Amsterdamse nachtclubs en kroegen hebben een eigen stage op het festival. Zo kom je er de Waterkant tegen, maar ook de Chicago Social Club, Lovelee, Atelier, Nyx, Disco Dolly, Kopstootbar en La Bastille. Je kan er dus een soort club annex kroegentocht houden, maar dan overdag op een festival. Ronnie Flex en Bilal Wahib zullen er optreden en ook Benny Rodrigues, Michel de Hey en Mino Abadier: van hiphop tot house en Nederlandse hitjes.

Kaarten zijn te koop vanaf 60,00 euro.

Music On 6 & 7 mei

Music On, het muzieklabel van de 48-jarige Italiaanse houselegende Marco Carola, strijkt op 6 en 7 mei neer in sportpark Middenmeer in Amsterdam-Oost. De Napolitaan heeft voor het tweedaagse festival grote namen gestrikt. Zo draait het Amsterdamse duo Anotr er, en Joëlla Jackson en Toman. Uit het buitenland kan je op zaterdag Hot Since 82, Loco Dice en natuurlijk Carola zelf verwachten (hij draait uiteraard beide dagen op zijn eigen festival). Op zondag zie je Franky Rizardo, Joey Daniel en Michel de Hey van eigen bodem. Onder anderen Andrea Oliva, Jamie Jones en Nic Fanciulli zorgen voor de buitenlandse sferen op het festival.

Kaarten zijn via de officiële weg uitverkocht, maar soms nog verkrijgbaar via TicketSwap.

Awakenings Spring Festival 13 & 14 mei

Normaal altijd in de zomer, maar sinds Awakenings vorig jaar ook zijn vleugels spreidde en een nog groter festival geeft in de Beekse Bergen, vindt het festival in Spaarnwoude in de lente plaats. Maar voor de liefhebbers niet getreurd: het betekent niet dat Awakenings minder tijd, aandacht en energie in het nu kleinere zusje steekt. Gewoon twee dagen en met de grootste artiesten van het technospectrum. Kölsch, Cera Khin, Julian Anthony, Denis Sulta, Marcel Dettmann, Daria Kolosova, Kink, Adam Beyer, Bart Skils en Reinier Zonneveld: ze zijn er allemaal gewoon bij.

Kaarten voor de zaterdag zijn nog te koop voor 90,00 euro, voor zondag voor 71,50 euro en weekendtickets zijn 156,00 euro.

Pleinvrees 27 mei

Melodieuze house en techno, dat is waar Pleinvrees al jaar en dag om bekendstaat. En dit jaar weer op de karakteristieke NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Met WhoMadeWho, Weval, N’to, Konstantin Sibold en Jan Blomqvist heeft de organisatie grote namen uit het buitenland binnengehaald. Maar Pleinvrees laat ook ieder jaar weer zien een neusje voor talent te hebben met de Amsterdamse talenten Bella, Ammé, Leia, Mees Salomé en Tonno Disko op de line-up.

Kaarten zijn nog te koop vanaf 71,00 euro.

Komm schon alter 27 mei

Het festival in de Tuinen van West voor 24-plussers. Komm schon alter is dus bij uitstek geschikt voor de wat oudere festivalliefhebber. Vooral melodieuzere techno is er te horen, van onder anderen Dominik Eulberg, Joachim Pastor en het Amsterdamse koppel Miss Melera en Olivier Weiter, waarvan het altijd maar de vraag is of ze deze keer samen draaien of apart (ze staan in ieder geval niet samen in de line-up).

Kaarten zijn nog te koop vanaf 68,45 euro.

Lente Kabinet 27 & 28 mei

Op het kleine broertje/zusje van het toonaangevende Dekmantel kan de fijnproever dit jaar zijn geluk niet op. Naast het prachtige groen van ’t Twiske − Lente Kabinet is dit jaar het enig festival in het recreatiegebied dat tussen Landsmeer en Oostzaan ligt − kan de bezoeker artiesten uit een enorme verscheidenheid aan genres horen. Zo zijn rijzende ster Marie Montexier, een Duitse die met regelmaat terugkeert in de Panoramabar van de Berghain, en de Amsterdamse Identified Patient er op zaterdag achter de draaitafels te vinden. Wie je een dag later niet mag missen? Paramida & Alex Kassian (dromerige house) en Amsterdammer EYCEE, die met zijn Pardon-feesten nachtclub Parallel op stelten zet met geluiden met een UK ondertoon.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 65,00 euro.

De Zon 28 mei

Dit jaar in de Tuinen van West en niet meer op de NDSM-Werf, maar daarom ongetwijfeld niet minder leuk: De Zon, het festival dat zichzelf niet bepaald heel serieus neemt en daarom misschien net wat leuker is dan veel andere festivals. Op de line-up zijn veel verschillende genres te vinden, waaronder techno, disco, hiphop, trance, meezingers en reggaeton. Namen van artiesten die draaien worden nagenoeg niet bekendgemaakt, maar soms lekt er weleens wat uit. Zo verklapte de Amsterdamse producer en dj Rose Ringed op Instagram zijn eigen Euphoriastage te hosten op het festival. Vorig jaar nam hij zijn zus mee naar ‘zijn favoriete festival’ en dansten ze samen lekker de regen weg, dus hij zal er ook zeker dit jaar weer een groot feest van maken.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 63,50 euro.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Rose Ringed (@roseringed) op 28 Mar 2023 om 2:29 PDT

Amsterdam Open Air 3 & 4 juni

Een festival dat het dit jaar echt een stukje anders gaat doen: Amsterdam Open Air in het Gaasperpark. Het moet vooral een stukje minder commercieel worden, lijkt de line-up van dit jaar ons te willen vertellen. Hoewel de Jeugd van Tegenwoordig, Froukje en Goldband er ook te zien zullen zijn, worden er met artiesten als Charlie Sparks, Cinthie, Elias Mazian, Astra Club (DJ Tennis & Carlita), DBN Gogo, Sonja Moonear, De Schuurman, Sor, Blawan en hostingpartijen als Kanaal40, Heesterveld, Intercell, Tribes en The Other Side ook meer sounds uit de underground gedraaid in vergelijking met voorgaande jaren.

Kaarten voor de zaterdag zijn nog te koop vanaf 67,50 euro, die voor zondag vanaf 65,00 euro. Ook zijn er nog weekendkaarten voor 105,50 euro.

909 3 & 4 juni

Techno met ook een klein beetje house, dat is 909, van de organisatie achter Loveland en in het Amsterdamse Bos. Eén naam steekt er met kop en schouders bovenuit: die van de Belgische Charlotte de Witte. Ooit begonnen met draaien onder de naam Raving George, zodat ze niet geboekt zou worden omdat ze een vrouw was. Nu is ze een van de meest populaire en geboekte techno-artiesten van het moment. Ook haar vriend Enrico Sangiuliano is op 909 te zien, net als Alexia Glensy, Dimitri, Jeff Mills, Henrik Schwarz, Richie Hawtin, Moody Mehran en Vân Anh.

Kaarten voor de zaterdag zijn nog te koop vanaf 52,50 euro, zondagkaarten zijn 39,50 euro en weekendkaarten 72,50 euro.

Festifest 10 juni

Zo’n lekker lokaal en kleinschalig festival op de NDSM-werf rondom het terrein van restaurant Noorderlicht: Festifest. Ook geen grote buitenlandse namen, maar gewoon lekker artiesten uit de buurt die op de fiets kunnen komen en dat ook ongetwijfeld zullen doen. Gabrielle Kwarteng, Shmlss, Kléo, Dam Swindle en Suze Ijó zullen er een feest van maken.

Kaarten zijn te koop vanaf 47,50 euro.

Mystic Garden 17 juni

Het altijd bijzonder goed aangeklede festival, met een scala aan vaste artiesten, dat ieder jaar weer wordt aangevuld met nieuwe namen uit binnen- en buitenland. Mystic Garden is eigenlijk niet meer weg te denken uit het Sloterpark in Amsterdam Nieuw-West. Joran van Pol, Prunk en ROD ontbreken als residents uiteraard niet. En daaraan worden deze zomer onder andere Layton Giordani, Boys Noize en Tom Zeta toegevoegd. Ook is de Tijdmasjien-stage er weer met hitjes van Rob de Nice, Chris Deluxe en Tom Push.

Op TicketSwap zijn nog kaarten vanaf 90,00 euro beschikbaar.

No Art Festival 24 juni

Het eigen festival van het label van de heren van Anotr, die we onlangs nog in Het Parool spraken. Daarin vertelden ze al het festival dit jaar van de NDSM-werf naar het Flevopark te verplaatsen; de capaciteit zou daar ‘aanzienlijk groter’ zijn. Die uitbreiding kunnen ze goed gebruiken, want onlangs verkochten ze met hun housemuziek met invloeden uit jazz, funk en soul al op eigen kracht de Gashouder uit (net als hun eerste festival op de NDSM-werf vorig jaar). Wie er op hun festival – met voornamelijk house- en discomuziek – komt draaien, blijft zoals altijd nog even geheim. Maar verwacht een mix van Nederlandse en buitenlandse talenten.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 64,95 euro.

Chin Chin 1 juli

De Chin Chin Club op de Rozengracht, maar dan voor een dagje in de Tuinen van West. Al voor het vijfde jaar heeft de club deze zomer weer zijn eigen festival in de stad. ‘Zoals we in de club mensen samenbrengen, zo willen we dat ook in de buitenlucht doen,’ schrijft de organisatie dan ook op haar website. Absolute headliner op dit festival zijn The Opposites: Big2 en Willem, die vorig jaar al hun rentree maakten op Lowlands, treden ook hier op. Daarnaast zijn ook The Partysquad, Daan Steenman, Julien Simmons en Bizzey te horen.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 50,00 euro.

Vunzige Deuntjes 8 juli

Hiphop en r&b van voornamelijk eigen bodem: dat is waar Vunzige Deuntjes al sinds de oprichting voor staat. Ooit begonnen in nachtclubs en poppodia, nu al voor het tiende jaar een festival dat sinds een paar jaar in het Amsterdamse Bos plaatsvindt. En wie jarig is trakteert, aldus de organisatie. Broederliefde, Tabitha, De Schuurman, Frenna, Hef, Jonna Fraser, Ronnie Flex en FS Green, ze zijn er allemaal bij, net als een rits hele andere artiesten. Speciaal dit jaar is dat er een ‘Vunzige Halftime Show’ zal zijn, net zoals op de Superbowl, maar dan net even anders. Dit is een creatieve show, ontwikkeld door Vunzige Deuntjes, die wordt aangevuld met het gezamenlijke optreden van Ronnie Flex, Broederliefde en Poke. Ze brengen dan hun grootste hits ten gehore.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 66,00 euro.

Guilty Pleasure 8 & 9 juli

Een festival met twee dagen lang alleen maar hitjes: aan de Gaasperplas is daar speciaal Guilty Pleasure Festival voor. Veel artiesten die je vooral nog kent van de Hitzone-cd’s, die je vroeger kocht om in je discman te stoppen en grijs te draaien. Ch!pz, Jody Bernal (iets Spaans met Colombiaans), DJ Jean (‘Master of the Weels of Steel’), Def Rhymz (altijd iets met billen), Trafassi (iets met wasjes ofzo) en de Amsterdamse legende Joost van Bellen (gewoon een held) zullen er zijn. Wie graag Nederlandstalige knallers meeschreeuwt: ook daar is aan gedacht. John Keijer, Danilo Kuiters, Roy van den Burg en Dave Dekker zullen menig kantinehitje ten gehore brengen.

Kaarten voor de zaterdag zijn nog verkrijgbaar vanaf 59,50 euro, die voor zondag vanaf 54,00 euro.

Festival Macumba 22 juli

Latijns-Amerikaanse muziek, daar draait het om tijdens Festival Macumba aan de Ouderkerkerplas. De line-up is inmiddels gereleased, artiesten die komen zijn onder anderen Ryan Castro, Vicente García en Mercadonegro. De partijen die de stages zullen hosten zijn uiteraard Fiesta Macumba zelf, maar ook Vunzige Deuntjes, Extremos Salsa, Mama Africa, Bachata Mania en Ola Brazil.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 48,00 euro.

Milkshake 28, 29 & 30 juli

Al jaren voor velen een hoogtepunt: Milkshake in het Westerpark. Een elektronisch dance festival For All Who Love. Dit jaar wordt het festival voor het eerst al op vrijdag feestelijk geopend met The Grand Milkshake Opening Night in de Gashouder. Op de line-up van het reguliere festival staan veel bekenden uit de queer community zoals Doppelgang, Lady Galore en Covergirl Sunny. De line-up voor de Opening Night wordt later bekendgemaakt.

Kaarten voor het reguliere festival zijn al uitverkocht, maar wie weet heb je nog geluk via TicketSwap. Voor de Grand Opening Night in de Gashouder zijn er nog kaarten verkrijgbaar vanaf €49,50.

Dekmantel 4, 5 & 6 augustus

In de twee weekenden van Pride Amsterdam zijn er behalve Milkshake geen festivals in Amsterdam (iets met politiecapaciteit), maar wie toch graag naar een festival wil, kan naar Dekmantel in het Amsterdamse Bos (ligt dus op grondgebied van Amstelveen, heel logisch). Dekmantel start altijd al op donderdag in het Muziekgebouw aan ’t IJ en dan is er op vrijdag, zaterdag en zondag ook nog het festival. Veel is al uitverkocht, dus hier een opsomming van het moois wat je gaat missen als je geen kaartje hebt: Avalon Emerson, Carista, Mad Miran, Sandrien, VTSS, Young Marco en nog talloze andere artiesten.

Kaarten: kijk vooral wat er nog beschikbaar is en anders op goede hoop op TicketSwap.

Loveland 12 & 13 augustus

Vorig jaar vierde Loveland zijn 25-jarig (plus twee coronajaren) bestaan en dit jaar wordt er wederom groots uitgepakt in het Sloterpark in Amsterdam-West. Techno en house vullen de line-up. Adam Beyer, Anfisa Letyago, Dixon, Eric Prydz, Honey Dijon, Joris Voorn, Kölsch en Patrick Topping zijn de headliners die aangevuld worden met lokaal talent zoals Carmen Lisa, Hollt, Kim April, Nicky Elisabeth en VNTM. Doordat Loveland ook al wat langer meedraait in het festivalcircuit, is dit ook bij uitstek een feest waar je ook als wat oudere festivalliefhebber je draai makkelijk vindt.

Kaarten voor zaterdag zijn verkrijgbaar vanaf 69,50 euro, zondagkaarten vanaf 49,50 euro en weekendkaarten kosten 89,50 euro.

Straf_Werk 19 augustus

Over de naam kunnen we enkel alleen maar speculeren, waarschijnlijk hield de oprichter meer van feesten dan van naar school gaan. Maar al jaren is Strafwerk Festival niet meer weg te denken van de Amsterdamse festivalkalender. Dit jaar vindt het feest plaats in het Havenpark in het Westelijk Havengebied, of het zogenoemde N1-terrein. In de line-up gevestigde namen als Adriatique, The Blessed Madonna, Camelphat, Fisher, Folamour en Seth Troxler. Nederlanders die het festival kleur geven zijn Dennis Quin, Luuk van Dijk, ROD, Soulroots en Moor.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 65,00 euro.

Secret Project presents Carl Cox 19 augustus

Tijdens Amsterdam Dance Event hoort Zaandam ook gewoon bij Amsterdam en als de legendarische producer en dj Carl Cox naar het Hembrugterrein bij de buren komt, nemen we dat gewoon mee in dit lijstje. De 60-jarige Brit komt voor Secret Project naar Zaandam met zijn Hybrid Liveshow. Na veertig jaar vindt Cox het tijd voor iets anders en probeert hij zich te onderscheiden met een liveshow en produceert hij de muziek live op het podium. Hij zal niet alleen draaien en wordt geflankeerd door een hele jonge generatie dj’s als SHLØMO, TRYM en de 24-jarige Amsterdammer Dion Maas die onder de naam DIØN deze zomer ook op Tomorrowland draait en we onlangs nog spraken in Het Parool over de nieuwste technotrend onder jongeren: hard techno.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 55,50 euro.

Georgies 25 & 26 augustus

Georgie’s Wundergarten in de ‘magische wereld’ van Ruigoord. De twee zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden en ook dit jaar slaan ze de handen weer ineen om er een groot feest van te maken. Een line-up is nog niet bekend, maar verwacht een mystiek feest of zoals de organisatie schrijft: ‘De toekomst is zoals altijd natuurlijk nog niet geschreven maar een zekerheid is dat ons wederzien een kosmisch lek zal veroorzaken.’

Kaarten zijn te koop vanaf 69,00 euro.

Mysteryland 25, 26 & 27 augustus

Ieder jaar de afsluiter van het festivalseizoen in de regio Amsterdam en dit jaar een extra groot feest vanwege het 30-jarig bestaan. Daarmee is Mysteryland naar eigen zeggen het langstlopende elektronische muziekfestival ter wereld. Drie dagen lang zullen de grootste artiesten uit uiteenlopende genres te zien en te horen zijn in de Haarlemmermeer bij Hoofddorp. Van house, tot techno en van latin tot hiphop, op Mysteryland kan het allemaal. Grote namen als Hardwell, Joris Voorn, Cynthia Spiering, Frenna, Mau P., Adam Beyer, Tabitha, Headhunterz en Oliver Heldens komen naar het festival. Op zaterdag zal de mainstage geopend worden door Sander Groet. Hem kennen we in Amsterdam als eigenaar van Club Air en de A’DAM Toren, maar in 1993 stond hij als jonge ondernemer aan de basis van het festival. Het belooft dus een extra speciale editie te worden.

Kaarten voor de vrijdag zijn alleen voor bezoekers die ook op de camping staan. De laatste zaterdagkaarten zijn nog verkrijgbaar vanaf 109,50 euro en kaarten voor de zondag vanaf 84,00 euro.

Valtifest 26 augustus

Na een paar pauzejaren, mede door corona, terug van weggeweest: Valtifest bij Kaap Oost. Misschien ook wel het enige festival in Amsterdam met een eigen thema. Wat het dit jaar wordt is nog niet bekend, maar in voorgaande jaren waren er thema’s als: multicolour, beestenboel, next to uranus en de zeven zonden. Verwacht dus een hoop gekkigheid. En dan nog een gratis tip van Het Parool: wie op dit festival niet in het thema komt, staat best een beetje voor lul.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 43,00 euro.

Zeezout 2 september

Het was even spannend, maar eind maart volgde dan toch de aankondiging voor Zeezout. En gewoon weer in de Tuinen van West. Een line-up is nog niet bekend, maar als je weet dat vorig jaar Goldband, Ki/Ki, Job Jobse en Gerd Janson op dit festival stonden, dan kan het niet anders dan dat er ook dit jaar een killer line-up zal komen.

Kaartprijs nog niet bekend, wel kan je je registeren via de website om op de hoogte te blijven.

Parels van de stad 9 & 10 september

‘Voor Amsterdam, door Amsterdam en dé plek waar Amsterdam samenkomt!’ aldus de organisatie van Parels van de Stad dat dit jaar op Riekerhaven plaatsvindt. Een line-up is er nog niet bekend, maar wel de organisaties die de stages zullen hosten. Op zaterdag zullen dat onder andere TikTak, Encore en Happy Feelings zijn. En op zondag Appelsap, Over the Moon en Dirty. Van elektronische muziek en hitjes tot hiphop en R&B, op Parels van de stad is het allemaal aanwezig.

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 50,00 euro.

