Herdenken en vieren: 20x doen op 4 en 5 mei 2023 in Amsterdam

Beeld VENEMA MEDIA/HH/ANP

1. Stille tocht en herdenking op de Dam

Wandel mee met burgemeester Femke Halsema in een stille tocht door het hart van de oude Jodenbuurt, waar oorlogsverhalen tot leven komen in beeld en geluid. Eenmaal aangekomen bij de herdenking op de Dam, waar om 20.00 uur twee minuten stilte wordt gehouden, is een vak gereserveerd voor iedereen die meeloopt. Of bezoek een van de andere 50 herdenkingen in de stad.

Donderdag 4 mei, van 18.00 tot 19.30 uur. Start: Stadhuisplein, Amstel 1 (Centrum)

De verhalen van toen

Vertellers, bezoekers en bewoners delen verhalen over de Tweede Wereldoorlog, in de huizen waar ze plaatsvonden.

2. Liefde en verzet aan de Plantage Parklaan

Op 28 juni 1943 trouwden Harry Cohen en Sieny Kattenburg. Harry was fietskoerier voor de Joodse Raad en Sieny werkte in de crèche aan de Plantage Middenlaan, tegenover de Hollandsche Schouwburg. Ongeveer 600 Joodse kinderen werden vanuit deze crèche, met medewerking van Sieny, weggesmokkeld en naar een onderduikadres gebracht. Hun bijzondere verhaal wordt verteld door hun dochter Greta Cune en biografe Esther Shaya.

Donderdag 4 mei, van 13.00 tot 14.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur, Plantage Parklaan 9hs (Oost)

Uit de crèche aan de Plante Middenlaan werden zo’n 600 kinderen weggesmokkeld en naar een onderduikadres gebracht. Beeld Joods Historisch Museum Amsterdam

3. Het Amerikaanse leven van Joodse schrijfster Dola de Jong

In de koninklijke wachtkamer van het Centraal Station vertelt bekroond biograaf Mirjam van Hengel het aangrijpende levensverhaal van Dola de Jong, die in 1940 in haar eentje naar Amerika vluchtte en succesvol schrijver werd. Over haar scherpe pen, het circus van Bernard van Leer waarmee ze rondtrok, haar New Yorkse leven en haar contacten met beroemdheden.

Donderdag 4 mei, van 12.00 tot 13.00 uur, koninklijke wachtkamer Centraal Station (Centrum)

Theater Na de Dam

In de stad worden ruim veertig voorstellingen opgevoerd die verhalen over de Tweede Wereldoorlog tot leven wekken.



4. De oorlog in Artis

Tijdens de bezetting hielden honderden mensen zich schuil in Artis, geholpen door de directeur en oppassers. Ze bevonden zich letterlijk in het hol van de leeuw: de dierentuin werd druk bezocht door de Duitsers. Tijdens de voorstelling Duif in Artis wordt dit oorlogsverleden op locatie tot leven gebracht. Kaarten via theaternadedam.nl.

Donderdag 4 mei om 20.30 uur en vrijdag 5 mei om 17.00 uur, Artis, Plantage Kerklaan 38-40 (Centrum)

In Artis zaten tijdens de oorlog honderden mensen ondergedoken. Beeld Ronald van Weeren/ARTIS

5. Dans, theater en muziek bij CC Amstel

Studenten van de creatieve ROC-opleiding PACT+ in Amsterdam verdiepten zich onder leiding van theatermakers Romy Stark en Adanma Okoro in de geschiedenis van Amsterdam ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De jongeren voerden gesprekken met ouderen uit Amsterdam-Zuid, vol herinneringen en verhalen over de oorlog. Die vormen samen met ander bronmateriaal de basis van de voorstelling. Kaarten via ccamstel.nl.

Donderdag 4 mei om 16.00 uur en 21.00 uur, vrijdag 5 mei om 16.00 uur, CC Amstel, Cullinanplein 1 (Zuid)

6. Voorstelling door en voor jongeren

Jongeren uit Amsterdam-West verdiepten zich onder leiding van theatermaker Anne Goedhart in de geschiedenis van Amsterdam-West tijdens de Tweede Wereldoorlog. In hun voorstelling Bevrijd vertellen ze het verhaal van Truus Wijsmuller-Meijer.

Al voordat de oorlog begon maakte zij zich op bijzonder krachtige wijze sterk voor Joodse kinderen. Ruim 10.000 wist ze er te redden. Hoe kreeg ze dit voor elkaar? En hoe verging het de kinderen die op de trein stapten met vrijheid als eindbestemming? Kaarten via de Meervaart.

Donderdag 4 mei om 21.00 uur, vrijdag 5 mei om 13.00 uur, Meervaart (Nieuw-West)

Vrijheidsmaaltijden

Op 5 mei zijn er door de hele stad Vrijheidsmaaltijden georganiseerd, waarbij je nieuwe mensen kunt ontmoeten tijdens het eten en drinken.

7. VRIJheids-MI-BO in Oosterpark

Kom naar het Oosterpark voor beats, Vrijheidssoep uit een foodtruck, muziek van de Amsterdam Klezmer Band en kosteloze geschiedenistours over de Tweede Wereldoorlog. Drankjes, zomerse cocktails en smaakvolle hapjes zijn voor eigen rekening. Schrijf je in voor de tour via hotelarena.nl.

Vrijdag 5 mei van 16.00 tot 19.00 uur bij Hotel Arena, ’s-Gravesandestraat 55 (Oost).

8. Kunst, borrelen, eten en dansen bij Sexyland

Bij Sexyland kun je kunst bewonderen, borrelen, eten en dansen. Het terras is open en kunstruimte No Limits! Art Castle is omgetoverd tot een levensgroot poppenhuis. Podium Sexyland is overgenomen door een jongerencollectief uit Noord, met dj’s en optredens. Vanaf 20.30 uur gaat de muziek aan. Toegang is gratis en je hoeft je niet aan te melden. Eten en drinken zijn voor eigen rekening.

Vrijdag 5 mei van 17.00 tot 03.00 uur naar Sexyland, Noordwal 1 (Noord).

9. Nieuwe mensen ontmoeten bij het Wereldhuis

Het Wereldhuis is een ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen zonder papieren. Op 5 mei wordt een driegangendiner gekookt waar je kunt aanschuiven om nieuwe mensen te ontmoeten en verhalen uit te wisselen. Bij mooi weer vindt het diner plaats in de Hoftuin van de Protestantse Diaconie, bij regen in de overdekte kas op de binnenplaats. Meld je aan via het Wereldhuis.

Vrijdag 5 mei van 17.00 tot 20.00 uur bij het Wereldhuis, Nieuwe Herengracht 18 (Centrum).

Festivals en Podia

10. Meidagen op Plein ’40-’45

In samenwerking met buurtbewoners en culturele makers uit de buurt is er een rijk en gevarieerd programma samengesteld voor jong en oud op Plein ’40-’45. Er is een grote Vrijheidsmaaltijd, een podium met muziek, een springkussen, verhalen en exposities. Met onder anderen Lara Nuberg en Kübra Terzi, Yaybolo, Afrogrooves, New Metropolis Nieuw-West, de Poëziedokter en Esra Sakir. Kijk voor het volledige programma op de website.

Vrijdag 5 mei van 13.00 tot 20.00 uur, Plein ’40-’45 (Nieuw-West)

11. Muziek, film en verhalen van naar Nederland gevluchte artiesten

Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is weten de artiesten die optreden op het Haarlemmerplein als geen ander. Ze ontvluchtten hun moederland en nemen je vanaf het podium mee in hun verhaal. Ook zijn in de zaal van de Roode Bioscoop doorlopend documentaires te zien met een vergelijkbare thematiek.

Vrijdag 5 mei van 14.00 tot 22.00 uur, Haarlemmerplein (Centrum)

16. Spoken word, muziek en eten uit alle windstreken bij het Anton de Kom Bevrijdingsfestival

Op het Anton de Komplein – zijde Flierbosdreef – vindt 5 mei het Anton de Kom Bevrijdingsfestival plaats, waar schrijver, nationalist en verzetsheld Anton de Kom wordt geëerd. Verwacht optredens van lokaal en nationaal talent, spoken word, upcoming en gevestigde artiesten. De markt is open en er is eten uit alle windstreken.

Vrijdag 5 mei van 16.00 tot 21.00 uur, Anton de Komplein (Zuidoost)

Met kinderen

18. Jeugdprogramma over vrijheid met presentator Tim den Besten

Hoe was het om tijdens de oorlog in Amsterdam op te groeien? Hoe voelt het om te moeten vluchten en alles wat je kent achter te moeten laten? En: waarom vieren we eigenlijk nog steeds Bevrijdingsdag? Tijdens deze special voor kinderen vanaf 10 jaar gaat presentator Tim den Besten met kinderen in gesprek. Ook vertelt Marian Smook in een talkshow over haar herinneringen aan de oorlog en leest Martine Letterie voor uit haar boek Kinderen van ver, over kinderen die vandaag de dag voor oorlogsgeweld moeten vluchten.

Vrijdag 5 mei van 12.00 tot 17.00 uur, Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116 (Centrum)

19. Vrijheid in het Noorderpark

Op 5 mei is het Noorderpark, ter hoogte van Pompet en de Parkbar, het decor voor een feestelijke middag vol activiteiten. Zo is er een kindervrijmarkt langs het fietspad, zijn er akoestische optredens, spelletjes, workshops en sportactiviteiten. Om 17.30 uur sluiten ze de boel af met een Vrijheidsmaaltijd. De kinderen van Bijtanken van Hotmamahot koken alvast de (vegetarische) Vrijheidssoep, maar neem ook zelf brood en salades of ander lekkers mee dat je aan tafel kan delen.

Vrijdag 5 mei van 13.00 tot 18.00 uur, Noorderpark bij Pompet, Floraparkweg (Noord)

20. Filosoferen over Vrijheid met Nizar el Manouzi

Schuif aan bij een van de vier speciale ouder/kindtafels (vanaf 6 jaar) om te filosoferen over vrijheid met filosoof Nizar el Manouzi (o.a presentator van Het Klokhuis ). Bij mooi weer in de tuin tussen de 2000 tulpen, bij slecht weer in de Grote Sael van Embassy of the Free Mind. Het bezoek aan het museum en de Vrijheidsmaaltijd zijn gratis, aanmelden kan via embassyofthefreemind.com.

Vrijdag 5 mei van 12.00 tot 16.00 uur, museum Embassy of the Free Mind, Keizersgracht 123 (Centrum)

Filosoof Nizar el Manouzi. Beeld Brunopress