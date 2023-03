Facial fitness en een boosterinfuus: hier kun je terecht voor onalledaagse beautybehandelingen

Je kunt het tegenwoordig zo gek niet verzinnen of er is wel een behandeling voor. In korte tijd openden in Amsterdam vier zaken die zich toespitsen op de innerlijke én de uiterlijke mens.

Onder de lamp

Negen jaar geleden haalde Virginie Benichou (52) gezichtsbehandelingen met ledlicht naar Nederland. Ze werkte toen nog in verschillende beautysalons en zag naar eigen zeggen hoe de huid van klanten ervan opknapte. Sinds afgelopen zomer heeft ze haar eigen salon, Le Sublime, een wellnessspot waar je na of voor je schoonheidsbehandeling ook nog even kunt winkelen. Lees meer

Le Sublime, Oostenburgermiddenstraat 156

Max Roggeveen in de vestiging van Skinlyft. Beeld Hannah Bults

Facial fitness: een work-out voor je gezicht

Toen Max Roggeveen (31) voor het eerst een facial fitness behandeling in Londen onderging, was hij positief verrast door het resultaat. Naar eigen zeggen oogde zijn gezicht strakker en frisser en waren zijn rimpels minder zichtbaar. Terug in Nederland kon hij een soortgelijke behandeling niet vinden, dus begon hij Skinlyft, de eerste facialfitnesssalon van Nederland.

Bij Skinlyft kun je kiezen uit een ‘quick lift’ van 25 minuten (€59,95), of een ‘classic lift’ van 35 minuten (€79,95). Roggeveen raadt aan voor een blijvend effect eens per week langs te komen. “Net zoals je wekelijks naar de sportschool gaat. Maar als je er voor een belangrijke gelegenheid even goed uit wil zien kan dat ook.” Lees meer

Skinlyft, Spuistraat 239-C

Renessence. Beeld Daphne Lucker

Tijdens je pauze in een ijsbad of aan de zuurstof-hydroxytherapie

Waar tot voor kort Gustav Gym op de Zuidas zat, vind je tegenwoordig well-being-walhalla Renessence, een plek om je ‘op fysiek, spiritueel en mentaal vlak op te laden’. Tot nu toe weten vooral expats en mensen die werken op de Zuidas de plek te vinden om tijdens de lunchpauze even in het ijsbad te zitten (15 minuten, met audiobegeleiding €18) of voor zuurstof-hydroxytherapie, dat het zuurstofniveau opkrikt. Dat moet het uithoudingsvermogen verhogen en stress bestrijden (vanaf €40). Meer lezen

Renessence, George Gershwinlaan 520

Infusion Clinics. Beeld Hannah Bults

Aan het infuus voor betere bloedwaardes

Met beige behandelruimtes en grote stoelen met infuuspalen ziet Infusion Clinics er anders uit dan de gemiddelde cosmetische kliniek. “Hier kan je een uurtje gaan zitten terwijl je een infuusbehandeling krijgt,” legt medisch directeur Robert Logger (39) uit.

Het per persoon afgestelde infuus zit vol vitamines, mineralen en antioxidanten die je ‘gezondheid moeten verbeteren’. Zoals het Energy Boost-infuus (€190), met vitamine C, B1, B6, B12 en antioxidanten. Lees meer

Beethovenstraat 513