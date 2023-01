Eten, dansen én slapen: in het Supper Hotel boek je een discokamer met blokjesvloer

Beeld Jakob van Vliet

De naam veranderde van Supperclub naar Supper. Logisch, want inmiddels is er op deze locatie veel meer dan alleen een club. In december openden de eerste kamers van het hotel en vanaf februari zijn alle suites beschikbaar.

Van eten in het restaurant, tot dansen in de club, naar slapen in het hotel. “Bij Supper heb je de hele ervaring,” zegt eigenaar Joeri Salet (29). Hij nam een risico door de zaak tweeënhalf jaar geleden over te nemen, midden in de coronapandemie, maar het pakte goed uit. Rondom de club zat Hotel Mr. Monkey en daar zag Salet zijn kans. “Het doel is altijd geweest om van Supper een lifestyle te maken, waar je van a tot z bediend kunt worden.”

Het hotel heeft 26 kamers en is in drie thema’s verdeeld. Zo heb je de La Neige-kamers – in de kenmerkende kleur van Supper: wit –, de Le Noir-kamers – helemaal in het zwart – en verschillende themasuites. “Mijn favoriet is de Disco Suite,” zegt Salet. Met een geblokte en gekleurde vloer, lichten in alle kleuren en oogverblindende discoballen maakt deze kamer indruk.

Maar ook de Bar Rouge Suites, geïnspireerd op de bar onder Supperclub, de Art Room, met muurschilderingen van kunstenaar Roos Dessing, en de Champagne Suite, met eigen bar, verdienen het genoemd te worden. De prijzen van de kamers lopen op van 220 tot 600 euro.

Supper moet een ‘open-minded plek’ voor iedereen zijn en de programmering is dan ook divers. De ene avond luister je naar hiphop en r&b en de andere avond worden er shows door dragqueens gegeven. “We willen een luxurious merk zijn met knipoog naar het leven, en op het randje zitten van wat wel en niet mag.”

Supper Singel 462, Centrum Opvallend Het witte interieur, met paarse verlichting. Feestelijk De receptie wordt ’s nachts omgetoverd tot een cocktailbar, exclusief voor hotelgasten. Leukste kamer De Disco Suite met gekleurde blokjesvloer en discoballen.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.