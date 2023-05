Elf keer het bijzonderste ijs van Amsterdam

Spektakel op een hoorntje: de beste plekken in Amsterdam voor een zinderend ijsavontuur.

Mag het eens iets spannenders zijn dan een bol aardbei of caramel-zeezout? Deze Amsterdamse ijsjes verassen met spectaculaire smaken, verbluffende presentatie of juist – misschien wel het meest in het oog springend – verpletterende eenvoud.

Soft serve van Fort Negen

Het idee is even simpel als briljant: Fort Negen serveert een decadente dot softijs op een boterige halve croissant. In het weekend schitteren verschillende smaken en toppings van het soort chocolade-miso-crumble en cornflake-crumble naast de gouwe ouwe discodip.

Jan Evertsenstraat 31 (West) fortnegen.nl

Bij Fort Negen serveren ze een decadente dot softijs op een halve croissant. Beeld Koosje Koolbergen

Cosmic Colada

De bevroren cocktail, een opbeurende combinatie van slush puppy en een alcoholische versnapering, is in Amerika al een tijd een hit en begint ook hier voet aan de grond te krijgen. De Cosmic Colada (10,50 euro) van Sins of Sal is een gevaarlijk lekkere boozy ijstraktatie, die het midden houdt tussen een Cosmopolitan en een pina colada.

Westerstraat 86 (Centrum) sinsofsal.nl

De Cosmic Colada van Sins of Sal is een ijskoude, vrolijkstemmende mix van Cosmopolitan en pina colada. Beeld Koosje Koolbergen

Brioche con gelato

Voor wie nog een reden zoekt om direct naar Sicilië te verhuizen: het is een traditioneel Siciliaans gebruik om te ontbijten met een Brioche con gelato, een briochebroodje gevuld met ijs. In Amsterdam wordt deze traktatie gelukkig ook geserveerd en wel bij Massimo Gelato, een van de beste ijssalons van de stad.

Van Ostadestraat 147H (Zuid), Marathonweg 10 (Zuid), Pretoriusstraat 89H (Oost), Jan Hanzenstraat 13-15 (West), massimogelato.com

Traditioneel Turks

Bij Lawa, van de mensen achter Şerifoğlu Café met die belachelijk lekkere baklava, koop je echt Turks ijs. Het wordt in plakjes op het hoorntje gestapeld en heeft een taaie, rekbare consistentie. Die wordt bereikt door twee speciale ingrediënten: geitenmelk en salep, een poeder gemaakt van de wortel van een orchideeënsoort. De geitenmelk zorgt voor een extra romige smaak en de salep geeft het ijs een dikke en plakkerige structuur. Vanaf 2 euro per ‘bol’.

Slotermeerlaan 117 A, (Nieuw-West), lawacafe.nl

Een stapeltje Turks geluk bij Lawa Café. Beeld Lawa Café

Voor trouwe viervoeters

Eigenaar Carlo Petroni van Miuz is geboren en getogen in Italië. Hij gruwelt van prefabpakjes, -zakjes, -pasta’s en -poeders en maakt alles dagelijks zelf. Wie een ijssleur wil doorbreken, moet eens zijn burrata-ijs proberen, gemaakt van mozzarella en room. Als je een hond meeneemt wordt het helemaal feest, want ook voor trouwe viervoeters is hier een speciale gelato verkrijgbaar, die werd ontwikkeld in samenwerking met een dierenarts.

Overtoom 117 (West), miuz.nl

Affogato

Vlak bij de Nieuwmarkt runnen de Italiaanse broers Riccardo en Daniele Politi IJssalon Tofani. Dat leidt tot de prettige bijkomstigheid dat je hier naast dagelijks vers, zelfgemaakt ijs ook een piekfijne espresso kunt krijgen. Of beter nog, een combinatie van beiden: een Affogato al caffè, vanille-ijs verzopen in espresso. Tofani is tot middernacht en op vrijdag en zaterdag zelfs tot een uur ’s nachts geopend, dus de perfecte afsluiter van een broeierige zomeravond.

Kloveniersburgwal 16 (centrum), ijssalon-tofani.business.site

Het beste van twee werelden: de Affogato al Caffè, IJs verzopen in espresso, bij IJssalon Tofani. Beeld Koosje Koolbergen

Vanilledroom

Het vanille slagroomijs van Banketbakkerij Van der Linde is de belichaming van stille luxe: geen toeters, geen bellen, alleen een zachte, troostrijke vanilledroom.

Nieuwendijk 183 (Centrum)

Voor met de kinderen

Muziek, lichteffecten, dwarrelende sneeuw en overdadig versierde hoorntjes: ijs halen is op zichzelf al een feest, maar bij Jan Pieter IJsje doen ze daar nog een schep bovenop. Het ijs wordt ingekocht bij Monte Pelmo in de Jordaan, waar eigenaren Danny en Milan elkaar leerden kennen. En met smaken als limoen-basilicum, hete aardbei en sinaasappel-koriander is het ijshappen hier voor volwassen ook bepaald geen straf.

Jan Pieter Heijestraat 117 (West), janpieterijsje.nl

Lichteffecten, dwarrelende sneeuw en versierde hoorntjes: voor spektakel kun je terecht bij Jan Pieter IJsje. Beeld Koosje Koolbergen

Tamarinde schaafijs

De kenner weet: als de mussen van het dak vallen, zijn er weinig dingen waar je zo van opknapt als Surinaams schaafijs – in feite gewoon mooi, dun geschaafd ijs met wat mierzoete siroop. Probeer vooral de authentieke variëteiten als tamarinde, zuurzak of markoesa. Rudy Schaafijs verkoopt het op verschillende markten en festivals in Zuidoost, met een dijk van een slogan: ‘Tuut, tuut, tuut, lekker schaafijs van Ruud’. Een kleine aantekening: Rudy werkt niet met een vooropgezet plan. Bij lekker weer gaat ie erop uit. Soms ook niet. Waar hij zal staan? Dat weet hijzelf ook niet. Sla dus je slag als je zijn bontgekleurde karretje ziet.

Verschillende locaties in Amsterdam Zuidoost en Oost rudyschaafijs.jimdofree.com

Als de mussen van het dak vallen, zijn er weinig dingen waar je zo van opknapt als het schaafijs van Rudy. Beeld Rudy Schaafijs

Haute ijs

Tijdens de lockdown maakten ze furore met kruidig kardemomijs en nog steeds is Restaurant Zoldering – met een Michelinster – een goede plek voor verwende ijsliefhebbers, dankzij het telkens wisselende ijsje van de dag (8 euro).

Utrechtsestraat 141H (Centrum), zoldering.nl

Bij restaurant Daalder – ook een Michelinster – is het stroopwafelijs, dat geserveerd wordt tussen twee flinterdunne kletskoppen, al jaren een signature dish met een welhaast iconische status.

Daalder Postjesweg 1 (West), daalderamsterdam.nl

Iets laagdrempeliger: het zelfgemaakte softijs bij Wils Bakery Cafe, uit de koker van Joris Bijdendijk, staat garant voor een goed humeur.

Wils Bakery Café, Stadionplein 24 (Zuid), wilsbakerycafe.nl