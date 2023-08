Een onvergetelijke avond onder elkaar: de fijnste restaurants voor private dining in Amsterdam

Een verjaardag, huwelijk of zakelijke bijeenkomst: soms vraagt het leven om een aparte ruimte in een fijn restaurant. Dit zijn de beste adressen in Amsterdam voor een onvergetelijke avond uit eten onder elkaar.

Bovenbest bourgondisch

Een huiselijke, niet opgeprikte sfeer, een raak glas en eten om je vingers bij op te vreten: ook in de private dining-kamer van Kaagman en Kortekaas, met ruimte voor 34 gelukzakken, is het feest voor lekkerbekken. De Private Dining heeft een open keuken, een toegewijde brigade koks en een eigen team gastheren en -vrouwen, zodat het je aan niets zal ontbreken.

Sint Nicolaasstraat 43, kaagmanenkortekaas.nl

Elegant Italiaans

Wie houdt van de luxueuze Italiaanse keuken, moet als een speer naar Incanto aan het Muntplein. Chef Nicolō Rossi tovert daar een klassiek-ambachtelijk viergangenmenu op tafel bestaande uit een voorgerecht, een risotto, een vlees- of visgerecht en een dessert of kaas, voor 55 euro per persoon. Die smaken extra goed in de sfeervolle private dining-zaal, met een prachtig uitzicht op de Amstel. Geschikt voor groepen van 12 tot 27 personen. De chef houdt rekening met allergieën of dieetwensen.

Amstel 2, restaurant-incanto.nl

Vanuit de privéruimte van het Italiaanse restaurant Incanto op het Muntplein kijk je uit op de Amstel. Beeld Mariet Dingemans

Japans Eatertainment

Het gesis, het vuur, de Japanse precisie waarmee á la minute aan tafel lekkere dingen voor je worden gemaakt: weinig zo feestelijk als de meesterlijke teppanyaki van Sazanka in het Okura Hotel. Groepen van 12 tot 18 gasten kunnen hier terecht voor private dining met een eigen chef. Extra bonuspunten want rolstoelvriendelijk en met ruime parkeergelegenheid. Kleed je wel een beetje leuk aan: het kledingvoorschrift hier luidt smart casual. Menu’s vanaf 170 euro per persoon. Ook de andere twee restaurants van het Okura, Yamazoto (één ster) en Ciel Blue (twee sterren) bieden private dining aan.

Ferdinand Bolstraat 333, okura.nl

De (semi)private dining-zaal van restaurant Sazanka in het Okurahotel. Beeld Mariet Dingemans

Instagrammable

Soms moet het gewoon niet te ingewikkeld zijn. Bar Botanique is een toegankelijke zaak, met een evenzo toegankelijk menu met daarop onder meer (vega)burgers en ravioli. Ook het oog krijgt hier de kost: het staat en hangt hier vol met knoeperds van planten. Groepen tot 30 personen kunnen terecht op de semi-private vide, waar je apart zit en toch de reuring van de omgeving meekrijgt. Zijn jullie met meer? Dan kan er geborreld worden in Le Salon, met statafels en plek tot 90 man. Privaat lunchen kan ook: er zijn dan broodjes en salades.

Eerste Van Swindenstraat 581, barbotanique.nl

Op de (semi)private vide van Bar Botanique in de Eerste Van Swindenstraat kunnen groepen tot 30 personen terecht. Beeld Mariet Dingemans

Brasserieklassiekers

Voor 300 euro per dagdeel huur je de knappe zaal, met van die Parijzerige grote spiegels, boven Brasserie van Baerle. Die is geschikt voor maximaal 50 personen voor recepties en tot 35 personen voor lunches en diners. Er is een kleine bar aanwezig en alle catering – ze werken hier met vaste drie-, vier- en vijfgangenmenu’s – wordt verzorgd vanuit Brasserie van Baerle. En dat is geweldig nieuws, getuige de 8,5 waarmee Mara Grimm de zaak in deze krant bekroonde.

Van Baerlestraat 158, brasserievanbaerle.nl

Neusje van de zalm

Bistro de la Mer is het knusse visrestaurant van sterrenchef Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot en kreeg in deze krant een 9- van Mara Grimm. Vegetariërs hebben hier niets te zoeken: dit is een plek met uitmuntend bereid en spartelvers lekkers uit de zeeën en rivieren met ernaast uitstekende – zij het wat prijzige – klassieke wijnen. Het restaurant is gevestigd in een pijpenla in de Utrechtsestraat, waar het gezellig passen en meten is. In de privé te reserveren wijnkelder met een tafel voor twaalf personen, is de zit aanzienlijk royaler.

Utrechtsestraat 57, bistrodelamer.com