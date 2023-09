Een kop koffie drinken in Amsterdam? Dat kan bij deze zaken die afgelopen zomer openden

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in Amsterdam. In onze rubriek Net open lees je erover. Een (gratis) kop koffie drinken of iets lekkers halen voor daarbij: dat kan bij deze zaken, die deze zomer opengingen.

Zweeds koffiemomentje bij Fika

Op het Mercatorplein is een tweede vestiging van koffiezaak Fika geopend. “Het Zweedse fika betekent koffiepauze, een moment van rust pakken, even zitten met een kop koffie en iets lekkers,” aldus bedrijfsleider Marit Drijver. Ontbijten en lunchen met vers belegde broodjes kan hier ook. Lees de Net open van Fika hier.

Douwe Egberts Café. Beeld Jennifer Gijrath

Douwe Egberts Café: alles de hele dag verkrijgbaar

In het voormalige ING-hoofdkantoor aan het Bijlmerplein zit nu een nieuwe vestiging van Douwe Egberts Café. Het is van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat open voor koffie, ontbijt, lunch en taart. Van cheesecake tot wentelteefjes van Fries suikerbrood: alles wat op het menu staat, kan je de hele dag door bestellen. Lees de Net open van Douwe Egberts Café hier.

R. de Rosa. Beeld Jakob van Vliet

Filterkoffie met een kannetje melk bij café R. de Rosa

Buurtzaak café R. de Rosa zit verstopt in de Jordaan, op een hoek van de Boomstraat. Je krijgt hier geen havermelkcappuccino, maar ouderwetse filterkoffie met een kannetje melk ernaast. En dat voor 2 euro. Maar het is geen koffiezaak; je kunt er ook bier van de tap drinken en barhappen bestellen. Lees de Net open van café R. de Rosa hier.

Meergeneratieplein Goudestein. Beeld Jakob van Vliet

Meergeneratieplein: het eerste kopje is gratis

In Buitenveldert is het eerste Meergeneratieplein van Amsterdam geopend, afgekeken van een Berlijns initiatief. Bij het Meergeneratieplein Goudestein, bestaande uit een kringloopwinkel, speeltuin en buurtkamer, kunnen buurtbewoners van alle leeftijden ongedwongen de dag doorbrengen. Je kan er tevens een kop koffie drinken: het eerste is gratis, vanaf het tweede betaal je steeds 50 cent. Lees de Net open van Meergeneratieplein Goudestein hier.

Chez Rosie. Beeld Koosje Koolbergen

Voor bij de koffie: Chez Rosie patisserie

In juli opende Chez Rosie op de Kinkerstraat, een Franse patisserie met rode voorgevel waar je dagelijks verse koekjes, taart en cake kan krijgen. Een menukaart is er niet. Als je een verzoek doet voor iets wat je graag zou willen proeven, maakt eigenaar en Française Rosie Déglon dat de volgende dag. Of als de groenteboer naast haar mooie aardbeien verkoopt, maakt ze een taart met aardbeien. Lees de Net open van Chez Rosie patisserie hier.