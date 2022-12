Een dagje Nieuw-West, Noord of Zuidoost? Deze 3 locals geven tips

Zuidoost: Osborne Stjeward (34) is eigenaar van kinderdagverblijf Kids Academy in Zuidoost en oprichter van creative community agency Stewww.

Het veelkleurige gebouw Heesterveld in de Amsterdamse Bijlmermeer. Beeld ANP / ANP

“Een toeristisch dagje in Zuidoost begint met een broodje van toko Walee in Venserpolder. Ik neem het broodje surimi, maar eigenlijk is alles lekker, misschien wel het lekkerst van heel Zuidoost. Voor kunst en kunstenaars in en uit de Bijlmer ga je vervolgens naar het Oscam in de Amsterdamse Poort. Koffie en een babbeltje doen, en genieten van de even inspirerende als belangrijke tentoonstellingen. Verder vind je in Zuidoost veel bijzondere buitenkunst, de muurschilderingen in Heesterveld vind ik het mooist.”

“Alweer trek? Dan ga je naar World of Food. Ligt natuurlijk voor de hand, maar het blijft de perfecte plek om kennis te maken met onze vele culinaire culturen. Als je bijvoorbeeld echt de West-Afrikaanse keuken wilt proeven, moet je naar African Kitchen in Gein. Dat is een barretje waar lokale West-Afrikanen rustig samenkomen en net als thuis met de hand eten. Het is voor iedereen een toegankelijke plek, omdat Afrikanen en ‘Bijlmerianen’ in het algemeen verwelkomende mensen zijn. Ik raad de waakye aan, een rijstgerecht met bonen. En voor lekker Surinaams eten raad ik De Smeltkroes bij Ganzenhoef aan.”

“Pak een Ajaxwedstrijd mee in de Arena of juich Jong Ajax toe op De Toekomst. Is het geen wedstrijddag? Dan bezoek je een voorstelling in het Bijlmer Parktheater, waar ze vaak aanstormend lokaal talent programmeren. Om je hoofd leeg te maken, ga je wandelen door het Nelson Mandelapark of de Bijlmerweide, nergens anders in Amsterdam word je zo plots omringd door de natuur.”

“Er is iets speciaals aan rondlopen op de markten van Ganzenhoef, Kraaiennest en die op het Anton de Komplein. Voor heerlijke gerechten, simpele loempia’s en ingrediënten voor thuis. Maar bovenal weerspiegelen deze plekken de marktculturen uit de verschillende herkomstlanden van de inwoners van Zuidoost. Je koopt er een stukje cultuur in elke vorm. De dag sluit je af met een hapje en cocktails bij The Traveller aan de Bijlmerdreef.”

Noord: Sara Aljić (22) is student kunstgeschiedenis en geschiedenis en werkt als Beeldbreker bij het Van Gogh Museum.

Het W.H. Vliegenbos. Beeld Sophie Saddington

“Een dagje Noord is er voor de wandelende mens: je kunt wandelen door de vele groengebieden, over de dijken en langs het water. Dat begint voor mij al bij de pont vanaf het Centraal Station. ’s Ochtendsvroeg pak je het IJpleinveer en aan de overkant kun je ontbijten bij de gigantische Jumbo Foodmarkt. Mijn familie komt er graag, je kunt er je boodschappen doen en genieten van een kopje koffie, een gebakje of van andere warme gerechten.”

“Vervolgens kun je langs de Meeuwenlaan lopen en dan kom je uit in het W.H. Vliegenbos. Daar wandel je doorheen om uit te komen op de Nieuwendammerdijk. Op die dijk staan eeuwenoude huizen met houten gevels en iets verderop vind je zelfs villa’s. Ik woon op nog geen tien minuten daarvandaan in een wijk vol arbeidersflats. Hier zie je de lokale inkomensongelijkheid goed terug, en een dagje in Noord kan niet zonder zo’n educatief randje.”

“Op weg naar de Schellingwouderdijk vind je meer historische houtbouw. Bij de Schellingwouderbrug is het leuk om stil te staan en je voor te stellen dat het IJ daar ooit uitmondde in de woeste Zuiderzee. Via de weg bij het schattige Schellingwouderkerkje slenter je door naar bewoond en minder bewoond Noord, dan langs het Waterlandplein en door naar het authentieke Buikslotermeerplein. Je hebt daar niet de keuze uit geweldige restaurants, maar na zo’n wandeling verdien je wel wat fastfood. Je kunt de dag nog afsluiten met een filmpje in Pathé Amsterdam Noord.”

Nieuw-West: Raquim Ahmadali (26) is team lead recruitment bij Pro Contact, groeide op in Nieuw-Sloten en Osdorp en woont nu in Slotervaart.

De Zuidwestkant van de Sloterplas in Osdorp. Beeld Marc Driessen

“Anders dan vroeger is er op en rondom het Osdorpplein veel te doen. In de winkels, toko’s en restaurants in het overdekte Westmarket kunnen toeristen verrast worden door dingen die ze herkennen uit hun thuisland. Aan de eethuizen van Meram in de rest van de stad kleeft een beetje het snellehapimago, maar de Meram in Osdorp ligt mooi aan de Sloterplas en het is er fijn vertoeven.”

“Een rondje Sloterplas is sowieso een goede tip. Afhankelijk van je wandeltempo doe je daar ongeveer een uur over, mits je niet verleid wordt door het lekkers bij restaurant Oeverzicht en bij Kaap West. Mensen uit Nieuw-West weten dat ook de Tuinen van West een ideale wandellocatie zijn, maar toeristen zie ik er eigenlijk nooit. Misschien weten ze niet dat je fruit kunt verzamelen in de boomgaarden en er lekker biologisch luncht.”

“Tegenover Plein ’40-’45 eet je bij patisserie Serifoglu de lekkerste baklava van Amsterdam, dat is geen geheim voor iedereen uit Nieuw-West. Deze straat heeft op weekendavonden de sfeer van een boulevard en is dan een hotspot voor de gezellige theedrinkcultuur. Verderop, in Geuzenveld, kun je een straatkunsttour doen. Locals weten de route wel te vinden, maar de toerist raad ik een gids aan.”

“In de zomer kan je in de Nieuwe Meer lekker zwemmen en picknicken op het strand. Tijdens deze frissere maanden zou ik liever gaan wandelen in Oeverlanden daar in de buurt. De oude molen van Sloten is de bezienswaardigheid daar in de buurt, maar ik denk dat toeristen vooral al weten dat je naast de molen de lekkerste friet van Amsterdam bestelt, bij de Patatzaak. De geur komt je van een halve kilometer tegemoet.”