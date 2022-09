Dit zijn de weektips van het Parool Panel: ‘Thuis maakte het al indruk, nu kun je het eindelijk in het echt zien’

Amsterdam heeft een overweldigend aanbod op het gebied van kunst & cultuur en eten & drinken. Wat moet je kiezen? Iedere week geven drie experts uit het Parool Panel hun advies.

Eva de Vos, chef beeldredactie bij Het Parool, tipt: Paper Pictures

“FotoLab Kiekie in de Jan Evertsenstraat is dé plek waar veel fotografiestudenten en professionele fotografen hun werk laten afdrukken. Dit weekend lanceren ze in samenwerking met fotograaf Caspar Claasen Paper Pictures: een exclusieve online verkoop van geweldige prints in beperkte, gesigneerde en genummerde oplage van bijvoorbeeld maar acht stuks. In totaal doen 35 bekende en minder bekende fotografen mee, onder wie ook een aantal Paroolfotografen. Zij hebben allemaal één foto geselecteerd die ze zelf mooi vinden en dat maakt deze verkoop zo uniek. Je koopt niet zomaar iets en bovendien is het betaalbaar: voor 100 euro heb je al een originele Julie Hrudová in huis. Zo is fotokunst voor iedereen toegankelijk. Zelf zou ik bijvoorbeeld de print van Tessa Posthuma de Boer willen kopen. Dit beeld is speciaal voor Paper Pictures gemaakt. Maar eigenlijk vind ik heel veel mooi en zou ik wel alles willen hebben.” Van 1 tot en met 31 oktober online verkrijgbaar: paperpictures.nl

Wendy Lubberding, schrijft voor Het Parool over theater en dans, tipt: Scala & Limited van Krisztina de Châtel

“Toen de dansvoorstelling Scala van de bekende choreograaf Krisztina de Châtel in première ging, was het nog volop corona en dus was die première niet in het theater, maar online. Ik zat dus thuis in het donker, want dan heb je geen afleiding, met de laptop. Koptelefoon op en het geluid heel hard. Toen maakte het al indruk, maar dit weekend kun je Scala eindelijk in het echt zien – en dat belooft wat. Je ziet vijf vrouwen superstrak dansen op een duizelingwekkend hoge trap. Technisch gezien heel moeilijk, het is een battle tussen hun kracht en controle en die ondergrond. Dat is supersymbolisch en je kunt er van alles in zien – zoals hoe frustrerend het kan zijn om je als vrouw in bepaalde houdingen te moeten wringen. Het stuk staat samen met de solo Limited waarin een mannelijke danser op zoek gaat naar beweging, terwijl hij opgesloten zit in een doorzichtige koker.” Zaterdag 8 oktober, ITA

Iman Whitfield, creative director en regisseur, tipt: met je Museumkaart even naar Foam

“Mijn tip is ook meteen een reminder voor mezelf en mijn vrienden: schaf een Museumkaart aan. Die geeft je de vrijheid om even naar museum te gaan zonder dat je de druk voelt om alles te zien en te bekijken. En, niet geheel onbelangrijk: je loopt altijd weer geïnspireerd naar buiten. Zo fietste ik van de week langs Foam, waar ze op dit moment Foam Talent 2022 te zien is. Met hetzelfde gemak als wanneer ik een kop koffie to go haal, liep ik even naar binnen en werd ik geraakt door een waanzinnige foto van de Libanese fotograaf Myriam Boulos. Zij heeft een serie foto’s gemaakt rondom de explosie in Beiroet in 2020. Op een van die foto’s zie je een meisje dat poseert voor een raam waar het glas uit is gesprongen, op de achtergrond zie je de resten van de verwoeste haven. Het meisje oogt rustig, beheerst. Het contrast tussen chaos en schoonheid is heel rauw en dat maakt enorm veel indruk.” Foam Talent 2022 is tot januari 2023 te zien in Foam

