Dit zijn de weekendtips van het Parool Panel: ‘The Godfather is voor mij de ultieme kerstfilm’

Marjolijn de Cocq, coördinator boeken van Het Parool, tipt haar ultieme kerstboek: de nieuwe Robert Galbraith. “Op de redactie werd door collega-fans gegild: de nieuwe Robert Galbraith was binnen. Inktzwart hart, het zesde deel over detectiveduo Cormoran Strike en Robin Ellacot van J.K. Rowling. Die besloot het eerste deel in 2013 onder pseudoniem te publiceren om na Harry Potter de hypes en verwachtingen te omzeilen. Drie maanden later werd al ze ontmaskerd door linguïstische software van de Universiteit van Oxford. Cormoran Strike werd een hit, volgens mij toch echt op eigen merites. De BBC-serie die heb ik genegeerd, liever mijn eigen beeld van oud-militair Strike met zijn kloppende beenstomp en Robin die van assistente tot partner wordt. Eén collega moest een beetje zuchten bij de omvang van dit deel: 1200 bladzijden. Maar u ziet mij deze kerst niet meer in de contreien van Amsterdam, ik ben op Highgate Cementary in Londen waar ditmaal de moord is gepleegd.”

Joris Bijdendijk is sterrenchef en heeft een column in Het Parool. Hij tipt zijn favoriete kerstplekken op het gebied van eten. “Wat ik zou aanraden dit kerstweekend? Ga lekker uit eten. Zelf werk ik ook tijdens de kerstdagen en ik kan het van harte aanraden. Wat ook lekker is: ga boodschappen doen bij je favoriete plekken en haal de lekkerste spullen in huis. Zelf maak ik graag een rondje langs kaaswinkel l’Amuse en Le Fournil voor mijn brood. Maar wat ook heel leuk is, is de Lindenhoff Marché, net buiten Amsterdam, in Baambrugge. Je koopt hier de lekkerste dranken, kazen, groenten, brood, een lekker potje mosterd en vlees van goede kwaliteit. Het is ook nog eens een leuke plek om naartoe te gaan. En met zoveel lekkers in huis hoef je eigenlijk de deur niet meer uit.”

Victor D. Ponten is filmregisseur en creatief producent van onder meer Mocro Maffia. Hij tipt zijn favoriete kerstfilm: The Godfather. “Eén scène in The Godfather 1 maakt het voor mij de ultieme kerstfilm. Op de achtergrond klinkt Have yourself a merry little Christmas terwijl Michael Corleone en zijn vriendin Kay kerstcadeaus kopen voor zijn familie. Kay beseft nog niet in wat voor familie ze terecht komt. Dan zien we een huurmoordenaar van de Corleones die zich klaarmaakt voor een aanslag, terwijl hij naar datzelfde liedje luistert op de radio. Een eenzame krijger, die misschien van zo’n schijnbaar gelukkig familieleven droomt. Dan zien we de consigliere van de familie die ook kerstinkopen doet en wordt ontvoerd door een rivaliserende familie. Een geniale onttakeling van kerst. Maar wel op een manier die perfect de sfeer en het vacuüm van de kerstdagen vangt. Het is geen feelgood kerstfilm, maar ik krijg er altijd zin van om naar Bijenkorf te gaan en cadeaus te kopen.”

Dit zijn de experts van het Parool Panel De beste tipgevers hebben de beste tips. Daarom vragen we elke week drie experts voor Het Parool Panel. Dit zijn medewerkers van Het Parool, regisseurs, fotografen, acteurs, dj’s, schrijvers, koks en andere creatieve makers.