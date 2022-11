Dit zijn de weekendtips van het Parool Panel: ‘KI/KI mixt oude trance, ravetechno en acidhouse met eigentijdse geluiden’

Het Parool Panel Artikel Beeld Beeld Het Parool

Joanna van der Werf, medeoprichter van underpromise.agency, tipt: KI/KI 5HRS (Thuishaven). “Vroeger begaf ik me veel in het nachtleven. Inmiddels ben ik, met een bedrijf om te runnen, een terughoudende partyganger geworden die de parels probeert te kiezen. Een zo’n parel was de show van KI/KI vorig jaar tijdens de ADE. Ik heb toen alles uit mijn lichaam gedanst. Het publiek reageerde op elke plaat alsof het de laatste van de avond was, ik heb nog nooit zo veel energie gezien in een feest. KI/KI is een jonge, vrouwelijke dj die oude trance, ravetechno en acidhouse mixt met eigentijdse geluiden. Gure jarennegentigplaten mixt ze als geen ander met sounds van nu en dat levert euforische sferen op. Voor mensen van mijn generatie voelt dat nostalgisch, want wij groeiden wel op met trancemuziek, maar waren nog te jong om op die klanken te dansen in de clubs. Ik raad iedereen KI/KI’s show deze zondag aan.”

Thuishaven Winter, 18 november 13.00 - 23.00 uur

Gunifort Uwambaga is mede-eigenaar en uitgever van Mendo boeken. Hij tipt Anothertable in OBA Oosterdokskade. “In Nederlandse bibliotheken zijn over het algemeen weinig boeken te vinden die de Afrikaanse creatieve cultuur belichten. Er leeft nog steeds het gevoel dat het een exotische plek is, terwijl er zoveel interessants op het gebied van kunst en cultuur gebeurt. Sinds kort is er in OBA Oosterdokskade een geweldige collectie fotoboeken, visuele kunst, verhalen, design en critical thought te vinden, gecureerd door Nsimba Valene Lontanga, die als researcher constant op zoek is naar nieuwe manieren om deze belangrijke creatieve verhalen samen te brengen. Hiermee geeft ze de Afrikaanse makers een podium. Deze collectie heet Anothertable en wordt eigenlijk pas 1 januari geopend. Maar het leuke is: de collectie staat er nu al. Dus je kunt er dit weekend nog naartoe.”

Verena Verhoeven, musicalactrice en redacteur bij Het Parool, tipt Operetta Land (8+) in Nationale Opera & Ballet. “Een operette uit het brein van Steef de Jong, in samenwerking met de Nationale Opera en het Nationaal Jeugdorkest. Dat wil je zien. Wie De Jong nog niet kent, kan ik een googlesessie aanraden. Dan zie je het ene na het andere kartonnen bouwwerk dat moeilijk te beschrijven is. Om een poging te wagen: denk aan een prentenboek waarin telkens iets nieuws tevoorschijn komt als je iets openvouwt of aan een touwtje trekt. En dat dan levensgroot. In Operetta Land zijn deze creaties ook nog omgeven door muziek van onder andere Johann Strauss jr. en dialogen van Paulien Cornelisse. Leuk voor kinderen, voor volwassenen voor wie de stap naar de opera groot voelt én voor de geoefende operettebezoeker, die zich niet zal vervelen met zang van onder andere Laetitia Gerards. O, en had ik die geweldige kartonnen decors al genoemd?”

Nationale Opera & Ballet, 20, 26, 27 november, 28, 30 december

Dit zijn de experts van het Parool Panel De beste tipgevers hebben de beste tips. Daarom vragen we elke week drie experts voor Het Parool Panel. Dit zijn medewerkers van Het Parool, regisseurs, fotografen, acteurs, dj’s, schrijvers, koks en andere creatieve makers.