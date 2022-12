Dit zijn de weekendtips van het Parool Panel: ‘Het is eigenlijk belachelijk dat er hier voor nog kaarten verkrijgbaar zijn’

Beeld Het Parool

Jesper Roele, verslaggever voor Het Parool, tipt de muziekshow van Colin Benders in Het Sieraad. “Velen kennen muzikaal meesterbrein Colin Benders van zijn Kyteman Orchestra, waar hij gewapend met een trompet zo’n beetje ieder festival al aandeed. Weinigen weten echter dat hij ook onder zijn eigen naam techno maakt. Met grote modulaire synthesizers maakt hij harde beats, terwijl hij met zijn rug naar het publiek staat. Voor de muzieknerds onder ons extra interessant; je kan precies volgen hoe Benders zijn beats produceert en welk componenten hij met elkaar verbindt om zijn technobeats te produceren. Als technoproducer deed hij Awakenings, DC10 op Ibiza (samen met Carl Cox) en de beroemde Berghain in Berlijn al aan. Deze avond zal hij maar liefst zes uur lang achter elkaar muziek maken, waarbij Benders je door zijn hele muzikale landschap zal meenemen.”

Colin Benders All Night Long, 3 december om 23:00 in Het Sieraad.

Jochem Leegstra, oprichter en mede-eigenaar van creative agency ...,staat, tipt een ochtendbezoek aan het Stedelijk Museum. “In de zoektocht naar vernieuwende creatieven voor een recent boekproject The New Style heb ik het Stedelijk Museum herontdekt. Ik was er tijdens een private viewing van Youth, een grote en indrukwekkende installatie van de jonge kunstenares Anne Imhof. De benedenzaal van het Stedelijk is omgetoverd tot een soort underground club. Het museum was helemaal leeg en vooral dat is mijn tip: ga ‘s ochtends vroeg naar het Stedelijk voor een compleet andere en overweldigende ervaring. En als je er toch bent, moet je ook naar de nieuwe expositie When Things Are Beings. Dat is een grote presentatie van 24 geselecteerde projecten van jonge kunsttalenten die de komende jaren in het museum tentoongesteld worden. Van installaties tot fotografie en print, sieraden, objectdesign, video, film, soundscape en performance. Dit alles past in één bezoek, nog net voor de kerstvakantie. Let’s go!”

Bekijk hun tentoonstellingen en boek je bezoek op de website.

Ype Driessen is fotostripmaker, onder andere voor Het Parool. Hij tipt de voorstelling Man met de microfoon live in de Kleine Komedie. “Voor wie het nog niet kent: Man met de microfoon is een geweldige podcast, met een unieke, eigen vorm. In zijn oranje Ford Transit rijdt Chris Bajema door zijn buurt om mensen te interviewen. Die echte verhalen vermengt hij met fictie, opgenomen met een vaste harde kern acteurs, waaronder Paulien Cornelisse, Bert Kommerij, Cecile Heuer en Tygo Gernandt. Het resultaat is altijd grappig en je vraagt je af wat echt is en wat niet. Tijdens de liveshow aan het einde van het jaar krijg je een kijk achter de schermen van de podcast. De sfeer is geweldig, je wordt echt onderdeel van een familie. Eén keer en je bent verkocht. Het is eigenlijk belachelijk dat er nog kaarten verkrijgbaar zijn.”

Man met de microfoon live, 4 december om 20:15 uur in De Kleine Komedie.

