Dit zijn de weekendtips van het Parool Panel: ‘George, wil je met mij trouwen?’

Amsterdam heeft een overweldigend aanbod op het gebied van kunst & cultuur en eten & drinken. Wat moet je kiezen? Iedere week geven drie experts uit het Parool Panel hun advies.

Eke Bosman recenseert als @snackspert fastfood op Instagram en schrijft voor Het Parool. Hij tipt The Bear: “Als ik je iets mag tippen dit weekend, dan is het de dramaserie The Bear. Het gaat over een topchef die door omstandigheden de broodjeszaak van zijn broer in Chicago moet overnemen. Toen ik de serie laatst op Instagram tipte, kreeg ik van meerdere chefs een berichtje dat ze er niet naar kunnen kijken, omdat de serie te realistisch is. Dan weet je: dit is goed. En wat ik ook goed vind: veel series gaan over high-end restaurants waar mensen interessant lopen te doen, dit gaat over een doodgewone broodjeszaak, zoals we die in Amsterdam ook hebben. Ik hoop dat mensen door deze serie meer begrip voor broodjeszaken krijgen, die keihard moeten werken om de piek van één uur lunchtijd te halen. Dat jij daar even voor in de rij moet staan, is geen probleem als je weet wat er allemaal in zo’n keuken afspeelt.”

Streetart Frankey is straatkunstenaar en wekelijks is zijn nieuwe kunstwerk te zien in Het Parool. Hij tipt het geheime buitenmuseum de Secret Garden. “Je moet het maar net weten: tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en de Nieuwendijk zit een geheime tuin waar je werk van bekende straatkunstenaars kunt vinden. Sterker nog: ik ken geen plek in de stad waar zoveel gerenommeerde namen samenkomen. Je checkt er, helemaal gratis, het werk van Laser 3.14, van de London Police en Nils Westergard en ruim vijftig anderen, allemaal gecureerd. Zelf ga ik er in december iets in de tuin maken. En zoals de naam doet vermoeden kom je er niet zomaar in. Je komt er via de winkel Nicolas Groente & Fruit aan de Sint Nicolaasstraat 19.”

Dolly Bellefleur, het alter ego van cabaretier Ruud Douma, tipt de tentoonstelling Love Stories in de Hermitage. “Love Stories is een magische bubbel vol schilderijen, tekeningen, foto’s, sculpturen en geweldige audiotours over liefde in de breedste zin des woords. Je ziet prachtige foto’s van muzes als Audrey Hepburn en beroemde liefdeskoppels als Danny en Johan Cruijff, maar ook schitterende oude schilderijen. Alle soorten hartstocht hangen op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier door elkaar, zoals het hoort te zijn. Het schilderij met Benjamin Britten en zijn vriend, uit een tijd dat homoseksualiteit verboden was, ontroerde me. De twee mannen raken elkaar nauwelijks aan, maar je vóélt hoe ze van elkaar houden. Ik zwierde in een romantische stemming naar buiten en vroeg me af: “Waarom heb ik na dertig jaar mijn grote liefde nooit ten huwelijk gevraagd? Wetend dat hij elk weekend de krant spelt, vraag ik het nu: George Moormann wil je met mij trouwen?”

Dit zijn de experts van het Parool Panel De beste tipgevers hebben de beste tips. Daarom vragen we elke week drie experts voor Het Parool Panel. Dit zijn medewerkers van Het Parool, regisseurs, fotografen, acteurs, dj’s, schrijvers, koks en andere creatieve makers.