Dit zijn de weekendtips van het Parool Panel: ‘Dit menu leent zich ook goed voor een brakke 1 januari’

Het Parool Panel Beeld Het Parool

Jade Olieberg is actrice en tipt de musicalbewerking van Moby Dick in de Haarlemse Schouwburg. “Oudejaarsdag is zo’n typische afwachtdag. Daarom is het extra leuk om in de tussentijd ergens heen te gaan. Zelf ga ik met kerst naar de Moby Dick-uitvoering van Club Kenau en die is ook dit weekend te zien in de Stadsschouwburg van Haarlem. Het is een feestelijke musicalbewerking en Erik van Muiswinkel speelt mee, samen met zijn dochter Emma. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het boek Moby Dick nog nooit heb gelezen en mijn kennis houdt op bij dat het over een walvis gaat en een jongen Ishmael. Maar het wordt ongetwijfeld heel goed: mijn geweldige oud-klasgenoten van de Toneelschool spelen namelijk mee. Samen zijn we op ons achttiende naar Amsterdam gekomen, hebben zoveel met elkaar meegemaakt en zijn uitgegroeid tot acteurs. Ik weet nu al dat ik daar met tranen in mijn ogen ga zitten.”

Moby Dick, de kerstmusical is een familievoorstelling vanaf 8 jaar en is tot en met 5 januari te zien in de Stadsschouwburg Haarlem.

Emma de Thouars is kookboekenschrijver en deelt recepten in Het Parool. Zij tipt een feestelijk Chinees besteldiner. “FuLu Mandarijn, één van de beste Chinese restaurants in de stad, werkt in het weekend samen met twee andere toprestaurants: Golden Chopsticks en Oriental City. Dat betekent dat je in een klap het allerlekkerste uit de Sichuanese en de Kantonese keuken kunt bestellen voor thuis. De pret begint al door samen met je gezelschap het gigantische menu door te spitten. Zo heb ik ooit op een oudejaarsdag een heel feestelijk menu samengesteld: we begonnen met oesters, coquilles en garnalendumplings, om vervolgens door te gaan naar een grote geroosterde vis in spicy saus. Maar je kunt bijvoorbeeld ook voor een kreeft kiezen, als je all out wil gaan. Een toetje bestellen hoeft niet, je krijgt mandarijnen bij je bestelling. Dat is symbolisch voor het Chinese nieuwe jaar. Mandarijnen brengen geluk en voorspoed. En mocht je al oudejaarsdinerplannen hebben, dan leent dit menu zich ook goed voor een brakke 1 januari.”

Elk weekend is het speciale menu van FuLu Mandarijn in samenwerking met Golden Chopsticks en Oriental City beschikbaar via hun eigen website. Ze bezorgen in heel Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Aalsmeer, Hoofddorp en Haarlem.

Roos Schlikker is schrijver en columnist voor Het Parool en tipt het Stenen Hoofd, een steiger langs de Westerdoksdijk. “Het leuke aan een hond is dat hij je naar plekken brengt waar je anders niet zo snel komt. Zo ontdekte ik ooit het Stenen Hoofd, een rafelrandje van de stad aan het IJ, met geweldig uitzicht op Eye, op Noord dat daarachter aan het verrijzen is, en op de grote letters ‘Amsterdam’ op het dak van het Centraal Station. In de zomer wemelt het er van de hipsters die gaan zwemmen, maar nu het goed koud is en de damp van het IJ opstijgt, loopt er alleen een bibberende hondeneigenaar. Hier heb ik het gevoel dat ik even rustig adem kan halen, terwijl ik toch midden in de stad ben. Wat mij betreft is het de allerleukste hondenuitlaatplaats. Honden kunnen er zwemmen en baasjes even napraten. Zoals nu over al die harde vuurwerkknallen. ‘Kut hè?’ zeggen we dan tegen elkaar. Je snapt: ik ben er dit weekend weer te vinden.”

Dit zijn de experts van het Parool Panel De beste tipgevers hebben de beste tips. Daarom vragen we elke week drie experts voor Het Parool Panel. Dit zijn medewerkers van Het Parool, regisseurs, fotografen, acteurs, dj’s, schrijvers, koks en andere creatieve makers.