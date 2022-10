Dit zijn de weekendtips van het Parool Panel: ‘De Gliphoeve voegt diepgang toe aan de beeldvorming van de Bijlmer’

Het Parool Panel Artikel Beeld Beeld Het Parool

Dan Afrifa, journalist bij Het Parool, tipt: theatervoorstelling De Gliphoeve

“Als historicus besteed ik graag mijn tijd aan dingen die de meerstemmigheid van de geschiedenis blootleggen. Met die bril kijk ik uit naar De Gliphoeve van muziektheatergezelschap Orkater, die tijdens het slotweekend van de Black Achievement Month tweemaal speelt in het Internationaal Theater Amsterdam. De Gliphoeve vertelt het verhaal van een Surinaams gezin dat na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 naar Nederland komt en belandt in een gekraakte Bijlmerflat waar veel Surinamers wonen. De nieuwsberichtgeving over de Bijlmer uit die periode stond bol van stukken over wat er allemaal misging en de Gliphoeveflats waren dé voorbeelden daarvan. Ik hoop en geloof dat De Gliphoeve die beeldvorming overstijgt en er diepgang aan toevoegt.”

Zaterdag 29 en zondag 30 oktober te zien in het Internationaal Theater Amsterdam.

Cast van De Gliphoeve, door muziektheatergezelschap Orkater. Beeld Richard Terborg

Bob van Toor, eindredacteur van PS van de Week, tipt: Requiem voor jezelf

“Het is herfst, ADE is voorbij, een perfect moment om rustig te gaan zitten en te luisteren naar Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms. Hoewel: bij een uitvoering door Boeuf Majeur weet je nooit wat er gaat gebeuren. ‘Het sappigste koor van Amsterdam’ noemen ze zichzelf, en ik weet uit ervaring hoe bont dirigent Tristan Knelange het kan maken. Hij zong in een grungeband en bestudeerde mantrazang in India, organiseerde een communitykoor in Mumbai en flashmobs op de pont naar Noord. In de tijd dat ik zelf met Boeuf meezong, kregen alle zangers eens een heliumballon in de hand en zongen we, na een stevige ademteug eruit, vierstemmig op smurfhoogte. Als op het requiem een gregoriaanse versie van Britney Spears volgt zal ik niet verbaasd zijn. Eigenlijk hoop ik het juist.”

Zaterdag 29 oktober in de Vredeskerk, Vredeskerkplein 1

Nina Hama, galeriehouder van Hama Gallery, tipt: No Intermission

“Dit weekend ga ik naar de wereldberoemde kunstenares Marina Abramović in Carré, beter bekend als de grootmoeder van performance art. Een paar jaar geleden zag ik een documentaire over Abramović en raakte ik in de ban van haar. Het lukte me nooit haar live te zien, tot ik laatst door de stad fietste en posters zag hangen voor No Intermission, een speciale voorstelling van Marina Abramović om 135 jaar Carré te vieren. Ik dacht ‘het zal toch niet?’ en heb toen snel kaartjes gekocht. Ze staat er een hele week en elke voorstelling duurt twaalf uur lang. Of ik het zo lang ga volhouden weet ik niet. De week daarop staat ze weer in Carré, met 7 Deaths of Maria Callas en daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Het voelt een beetje alsof je favoriete band gaat optreden en eindelijk voor het eerst in Nederland speelt. Zo excited ben ik.”

No Intermission t/m 30 oktober, 7 Deaths of Maria Callas 4 t/m 6 november in Carré

Dit zijn de experts van het Parool Panel De beste tipgevers hebben de beste tips. Daarom vragen we elke week drie experts voor Het Parool Panel. Dit zijn medewerkers van Het Parool, regisseurs, fotografen, acteurs, dj’s, schrijvers, koks en andere creatieve makers.

Marina Abramovic in 7 Deaths of Maria Callas. Beeld Wilfried Hösl