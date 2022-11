Dit zijn de weekendtips van het Parool Panel: ‘De bonkende kater na afloop neem ik op de koop toe’

Beeld Het Parool

Louis Bollee, kunstenaar en journalist bij Het Parool, tipt Boiler Room, waar queerfeest Spielraum een podium cureert. “Deze zaterdag gebeurt er op steenworpafstand van Sloterdijk iets bijzonders: het normaal zo druilerige en grijze stuk Amsterdam wordt dan opgefleurd door een massa expressieve nachtvlinders en suggestief geklede nachtbrakers op de fiets. Die gaan allemaal naar Boiler Room, waar queer technofeest Spielraum een podium host. Spielraum een muzikale speelplaats waar iedereen volledig zichzelf kan zijn. Kaders gaan overboord en er is ruimte voor seksualiteit op de dansvloer. En dat is welkom: Amsterdam kan voor haar queer inwoners soms een kille plek zijn, waar je seksuele en genderidentiteit uitdragen niet altijd kan – of onveilig voelt. In dit klimaat fungeert Spielraum als een welkom toevluchtsoord in de vorm van een zinderende slemppartij. De bonkende kater na afloop neem ik op de koop toe. Het feest is uitverkocht, maar via Ticketswap vind je misschien nog wel een kaartje.”

Christel Man is haarstylist en make-up artist en tipt Fabrique des Lumières. “Het moet september 2018 geweest zijn dat ik tijdens de Fashion Week in Parijs aan het werk was voor een show van Gucci. Overal in de stad hingen grote reclames voor een expositie van Gustav Klimt in Atelier des Lumières. Ik ben een groot Gustav Klimt-fan en dacht: hier moet ik heen. De expositie bleek in een grote loods te zijn, in een grauwe wijk net buiten het centrum. Toen de voorstelling begon, was ik dat al snel vergeten: de beelden beginnen te bewegen en het is net alsof je in het hoofd van Gustav Klimt gezogen wordt en door zijn ogen kijkt als hij aan het verven is. Precies diezelfde tentoonstelling is nu ook al een tijdje in Amsterdam te zien, in Fabrique des Lumières op het Westergasterrein. Ik ben nog niet geweest, maar ik wil er heel graag naartoe met mijn zoontje van 1,5. Het lijkt me geweldig om hem te laten kennismaken met Klimt en ik ben benieuwd hoe hij op zoveel kleurrijks reageert.”

Linda Stulic is fotograaf en werkt ook in opdracht voor Het Parool. Ze tipt de nieuwe serie Bestseller Boy. “Dit weekend gaat de nieuwe serie Bestseller Boy in première op NPO3 en je kunt het bingen op NPO Plus. Zelf kijk ik de eerste aflevering niet op tv, maar in de bioscoop, want de achtdelige serie is een verfilming van het boek van Mano Bouzamour, een goede vriend van me. Bestseller Boy gaat over het leven van Mano nadat zijn boek De belofte van Pisa uitkwam. Mano was toen pas 23 jaar, werd plots bekend en zijn hele leven stond op zijn kop. Ik heb de serie nog niet gezien, maar weet omdat het op de waarheid gebaseerd is dat het een prachtig verhaal is dat zich afspeelt in Amsterdam. Of ik er zelf ook in voorkom? Ja, er is een soort bijrolletje in geschreven van een bevriende fotograaf.”

Dit zijn de experts van het Parool Panel De beste tipgevers hebben de beste tips. Daarom vragen we elke week drie experts voor Het Parool Panel. Dit zijn medewerkers van Het Parool, regisseurs, fotografen, acteurs, dj’s, schrijvers, koks en andere creatieve makers.