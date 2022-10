Dit zijn de leukste pubquizzen van Amsterdam (volgens de quizkampioen)

De Nieuwe Anita. Beeld Lin Woldendorp

Introductieronde

Kijk je liever vanaf de bank naar quizshows dan dat je in een kroeg zit te denken? Dan is de kans groot dat je Devrim Aslan kent als quizkampioen van het tv-programma Beat The Champions. Bij het grotere tv-publiek geniet de jonge Amsterdammer bekendheid als deelnemer in het huidige seizoen van Expeditie Robinson, al is zijn rol inmiddels uitgespeeld. Zelfs met een brede algemene kennis overleef je niet zomaar op een afgelegen eiland.

De geschiedenisstudent (wiens studievertraging voer kan zijn voor quizvragen) rolde in 2015 in de pubquizscene. Met mensen die Aslan in die wereld tegenkwam vormt hij het team A Tribe Called Quiz, waarmee hij podiumplaatsen behaalde op kampioenschappen. Hoe hij in vorm blijft? Aslan: “Ik heb thuis veel overzichtsboeken over bijvoorbeeld sport, film en kunst. En ja, ik speur Wikipedia af, maar dat doe ik sowieso voor de lol al”.

Een eerlijke pubquiz bestaat volgens Aslan voor niet meer dan twintig procent uit vragen die puur wortelen in het Nederlandse collectieve geheugen. “Mijn ouders kennen Doe Maar en De Dijk wel”, zegt hij, “Maar bij ons thuis stond dat niet op. Ik heb series zoals Floris moeten kijken omdat er veel aan gerefereerd wordt in quizvragen.” In het kader van de inclusiviteit doet Aslan nog een oproep: “De sterke teams bestaan vaak nog uit witte mannen van boven de veertig. Ik doe een oproep aan vrouwen en studenten om hen van de troon te stoten.”

Ronde één: wat maakt een goede quizvraag?

1: “Vragen die sluitend zijn én te factchecken.”

2: “Niet te makkelijke of te moeilijke vragen. Geen directe vragen, zoals: wat is de hoofdstad van… Maar juist vragen waar je één of twee extra denkstappen moet maken En als vragenmaker moet je niet alleen vragen maken die alleen jij leuk vindt.”

3: “De quizmaster. Een capabele quizmaster kan de avond maken of breken.”

Ronde twee: cafétips.

1. De Nieuwe Anita, elke tweede donderdag van de maand

“Vroeger organiseerden Jim en Daan hun Bovenbeste Pubquiz in café De Ruimte in Noord. Met de verhuizing is er gelukkig niets verloren gegaan. De jongens zijn een paar van de weinige quizmasters die zelf hun quiz maken. Je merkt echt dat er moeite gestoken wordt in de vragen, dat ze lol hebben in wat ze doen en dat ze weten waar ze over praten. Sommige andere cafés huren hun quizmasters in. Negen van de tien keer is dat geen probleem, maar soms kunnen die je niet helpen met vragen die niet helemaal duidelijk zijn.”

Frederik Hendrikstraat 111

2. Café Koosje, om de week op dinsdag

‘In dit café hangt een relaxte sfeer. Sinds twee jaar organiseer ik hier de quizavonden. Je hebt een aantal vaste teams die al jarenlang meedoen en een hoog niveau aantikken. Het probleem in Amsterdam is dat de goede teams versnipperd over de stad actief zijn. Je hebt plekken waar één almachtig team heerst. Volgens mij is dat hier anders, omdat Koosje een lange pubquiztraditie heeft. Ik hoor vaak dat teams blijven komen vanwege de concurrentie en het niveau van de vragen.”

Plantage Middenlaan 37

3. Bar Baarsch, elke maandag

“Bar Baarsch is als een van de langste in the game, al zo’n 12 jaar volgens mij. Ze kopen hun quizzen in, maar wel bij een grote naam in de quizmakerswereld. De ervaren spelers herkennen de quizkaartjes van dat bedrijf aan de groene en paarse kleuren. In Bar Baarsch is de sfeer altijd gezellig én je kan er je rekening terugwinnen.”

Jan Evertsenstraat 91

4. Café Thijssen, elke maandag

“Hier win je ‘maar’ een fles La Chouffe, maar de concurrentie is beter dan in Bar Baarsch. Café Thijssen heeft ook ingekochte quizzen en zit langs de grachten in het centrum van de stad. Een centrale locatie is in Amsterdam een voordeel. In steden zoals Enschede en Groningen heb je vaak een of twee kroegen waar alle goede teams naartoe gaan. In Amsterdam is er vooral op maandagen veel keuze. Als jij en je team in West in de buurt wonen van een prima café, dan ga je niet naar Oost fietsen.”

Brouwersgracht 107

5. De Kleine Appel, elke donderdag (Engels)

“Internationale studenten en expats kunnen hier elke donderdag hun quiz-ei kwijt bij de Engelse quiz. De helft van hun vragen is zelfgemaakt en de andere helft ingekocht. Met maximaal tien deelnemende teams per keer blijft de sfeer altijd knus.”

Dusartstraat 51h

6. Café Lust, wekelijks op dinsdag?

“Deze quizavonden zijn op een charmante manier chaotisch. Er is geen microfoon en het publiek en de deelnemers moeten dus eerst tot stilte gemaand worden voordat de quizmaster de volgende vraag kan voorlezen. Er is een team dat bijna altijd wint en het is een soort gimmick geworden dat zij de gewonnen bubbels doorgeven aan een ander team. Het past bij dit echte buurtcafé in hartje De Pijp, waar veel locals komen.”

Cornelis Trooststraat 49

7. Café Schinkelhaven

“Dit is een kroeg dicht bij het Vondelpark waar ook al jaren vaste teams komen. Daardoor hangt er een familiare en persoonlijke sfeer tijdens de wedstrijden. Hun quizzen zijn ingekocht, maar van een prima niveau en de quizmaster leest zich goed in. Verder heb je veel populaire quizcafés waar ik zelf niet per se kind aan huis ben, zoals Café Maxwell, Café Kuyper, Brouwerij Troost en ga zo maar door.”

Amstelveenseweg 126

Bonusronde: De Amsterdam pubquiz Op 29 oktober vindt in de Nieuwe Kerk de finale plaats van de Grote Amsterdam Quiz van Ons Amsterdam. Helaas kan je je hiervoor niet meer kwalificeren. Om toch je kennis over de hoofdstad te toetsen, kan je deze drie vragen van Aslan over Amsterdam beantwoorden. 1: In dit lied wordt onder andere gezongen over de Deense Aquavit, een Franse Pernod, wodka, English Gin, wijn en limonade. Allemaal zaken die degene die zingt liever niet drinkt. Wat drinkt hij/zij wel het liefst? 2: Welk woord linkt de volgende zaken aan elkaar: een club in Amsterdam, je computer of laptop en Caroline Tensen? 3: Dit woord is de naam van een evenementencomplex in Amsterdam, de naam van de publieke omroep van een Europees land én de naam van een muziekstroming die in de jaren 20 van de vorige eeuw in Oran, Algerije is ontstaan.

