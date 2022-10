Dit zijn de beste plekken om wat te eten in de buurt van Amsterdamse metrostations

Op en rond deze metrostations in Amsterdam heb je met een lege maag meer te kiezen dan bij de snackautomaten en supermarktjes. Nog snel wat lekkers én je metro halen? Check dan eens in bij een van deze eettips.

Waterlooplein: De Hapjeshoek

Je broodtrommel thuis vergeten en toevallig in de buurt van station Waterlooplein? Volgens culinair journalist Mara Grimm bestaat er bijna geen groter geluk bij een ongeluk. Eerder dit jaar waardeerde Grimm dit Surinaamse eethuis met een 9,5 in Het Parool: ‘Laat je vooral niet afschrikken door de troosteloze locatie: alles wat je hier proeft, zit ramvol smaak en de prijs-kwaliteitverhouding kán niet beter.’ Let wel: voor de poms, bara’s en lunchboxen moksi meti kan je een lunchpauze kwijt zijn aan in de rij staan.

Weesperplein: Convenience to go

Rond lunchtijd stromen de studenten, kantoorlui en ambtenaren metrostation Weesperplein binnen. Niet om de werkdag af te kappen, maar om achteraan aan te sluiten in de rij bij Convenience to go. Anders dan bij vele Amsterdamse broodzaakjes bovengronds ben je hier niet snel een uurloon kwijt aan een belegd broodje, van kaas tot Surinaamse hete kip.

Nieuwmarkt: Il Sogno

Op horecaluwe stations zoals Nieuwmarkt kom je niet aan je trekken, maar vanuit de uitgang aan de Koningsstraat stap je vrijwel gelijk deze Italiaanse conceptstore binnen. Een fijn eindstation na een dag forenzen of juist als tussenstop richting een nacht in de stad. Natuurlijk kom je hier voor de verse pizza’s (de schrijver raadt de pizza tonno aan), maar onderschat de huisgemaakte toetjes niet. Bijvoorbeeld de cheesecake met bastognebodem en een bovenlaag van roodfruit. Zeker het extra in- en uitchecken waard.

Il Sogno, Koningsstraat 19. Beeld Daphne Lucker

Bullewijk: Oma Ietje

Culinair journalist Mara Grimm hield gemengde gevoelens over aan dit restaurant bij station Bullewijk: ‘Het is alsof ik bij een goede vriend ben gaan eten die weliswaar geen topkok is en ook nog eens is vergeten fatsoenlijke wijn te kopen, maar die wél zijn stinkende best heeft gedaan en een ongelooflijk gezellig huis heeft.’ Wie halte Bullewijk normaal aan zich voorbij laat gaan, kan zelf de proef op de som komen nemen.

Onderweg in Zuidoost en op zoek naar een snellere hap? Naast zo’n beetje elke metrohalte in het stadsdeel vind je een snackbar, voor bijvoorbeeld een frikandel met ketchup.

Oma letje aan het Heesterveld. Beeld Eva Plevier

Station Lelylaan: Bar Restaurant Lely

De gemeente is momenteel bezig met opknapplannen voor dit station en de openbare ruimte eromheen. Terecht, want van een station waar trein, tram en metro samenkomen en stoppen, mag je meer verwachten dan één Albert Heijn to go. Tegenover het station geeft het rode logo van Bar Restaurant Lely wat kleur aan de grauwe omgeving. De zaak aan de voet van een wooncomplex noemt zichzelf de gezelligste huiskamer van Nieuw-West. Een grote claim, maar met openingstijden van ’s ochtends vroeg tot in de kleine uurtjes voegt Lely in ieder geval wat gezelligheid toe aan het station.

Bar Restaurant Lely, Cornelis Lelyplein 4. Beeld Daphne Lucker

Station Noord: Le Perron

Rond dit jonge station is er nog een boel culinairs in aanbouw, bijvoorbeeld de aangekondigde foodhall. Net naast station Noord zit al wel het toepasselijk hetende Le Perron. In de binnenstad zou deze vestiging van een landelijke keten niet opvallen tussen alle biologische, authentieke, ambachtelijke en eerlijk aangeprezen broodzaken, maar hier voegt het wat toe aan de winkeldiversiteit. En als het weer het toelaat, kan je op het terras zitten luisteren naar het geluid van de machines die de toekomstige stationsomgeving bouwen.

Le Perron, Termini 177. Beeld Daphne Lucker

Station Zuid: Caffè Belmondo

Aan het andere uiteinde van de Noord/Zuidlijn beland je tussen de usual suspects onder de stationshoreca en to go’s. Maar tussen een wijnboetiek en een broodjeszaak op het Zuidplein zit ook het lokale Caffè Belmondo, te herkennen aan de gouden letters create your own tosti. Ook de ciabatta’s en salades van ‘the friendliest and coziest coffee specialist and lunchroom at the world trade centre’ voldoen al elf jaar aan de standaarden van de Zuidassers. Dat zegt toch wel wat?