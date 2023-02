Dit zijn de beste glutenvrije plekken in Amsterdam (volgens foodblogger Bénine Bijleveld)

Amsterdammer Bénine Bijleveld (32) is foodblogger en allergisch voor gluten. Behalve dat ze veel glutenvrije recepten kent, weet ze als geen ander waar je lekker glutenvrij kan eten in Amsterdam.

Hoe is het gesteld met de glutenvrije plekken?

“Een plek vinden waar je in Amsterdam écht lekker glutenvrij kan eten, is nog best lastig. Waar vind je nou een restaurant waar ze heerlijke glutenvrije pasta voor je maken? Of een flaky croissant? Toch heb ik de laatste jaren wel wat lekkere glutenvrije plekken ontdekt.”

Wat zijn dan jouw favoriete glutenvrije plekken in Amsterdam?

1. Craft Coffee & Pastry

“Om de hoek van de Albert Cuypmarkt zit deze honderd procent glutenvrije koffiezaak en bakkerij. Ze hebben er veel: broodjes, gevulde koeken, taarten en muffins. Maar het allerbeste zijn de croissants. Vooral de amandel- en kaascroissant zijn favoriet. Kijk uit voor de rij op zaterdag, want daar je sta gemakkelijk een half uur in. Al is dat het wel waard. Bij Craft Coffee kom je om verwend te worden.”

Gerard Doustraat 103A

Beeld Jennifer Gijrath

2. Linguini

Linguini is alles wat je van een Italiaans restaurant wil: het heeft een dromerige entree midden in de Jordaan en is intiem met veel kaarslicht. Hun glutenvrije pasta is subliem. Wel gluten? Dan is je pasta vers gemaakt. Bij Linguini kan je kiezen voor een eigen pannetje pasta, maar ook voor een grote familiepan. De laatste keer dat ik er was, at ik de truffelpasta en die was een feestje.

Herenstraat 22

Beeld Jennifer Gijrath

3. Loulou Pizzabar

“Helaas zijn de glutenvrije pizzeria’s in Amsterdam dun gezaaid. Je kunt kiezen uit PizzaLab en Loulou Pizzabar. De laatste is favoriet, met name vanwege de locatie. Bij warme zomeravonden aan de Amstel waar iedereen op kleedjes ligt, zit je heerlijk aan dit terras met je pizza. Ze hebben normale en glutenvrije pizza’s, waarbij de glutenvrije bodem is gemaakt van sojameel, rijstmeel en maismeel. Zelf kies ik vaak voor een klassieker zoals San Daniele, die gemaakt is met buffelmozzarella, stracchino, rucola en San Daniele ham. Daarnaast organiseren ze workshops waar je je eigen pizza kan maken.”

Weesperzijde 42A

Beeld Jennifer Gijrath

4. Coba Taqueria



“Wil je lekker en authentiek Mexicaans eten? Dan moet je naar Coba Taqueria. Hun taco’s zijn volledig van mais gemaakt, waardoor bijna al hun taco’s glutenvrij zijn. Dit maakt delen ideaal. Ik merk dat ik het mis om met een groep een tafel vol te bestellen en lekker te proeven. Je bent met een glutenintolerantie in zo’n situatie vaak gelimiteerd. Hier valt dat weg, wat ik erg waardeer. Coba is een relaxte plek om te eten en een goede plek om je vrijdag- of zaterdagvond te starten. De tequila en mezcal spelen hier misschien een rol in.”

Schaafstraat 4

5. Le Pain Quotidien

“Heb je zin in een lunchplek met fijn terras? Dan is Le Pain Quotidien een goede plek. Ze maken al hun tartines op glutenvrij brood. De meeste locaties van Le Pain Quotidien hebben fijne terrassen. Per ongeluk een brakke dag te pakken? Ze bezorgen gelukkig ook.”

Op 6 locaties in Amsterdam

Beeld Jennifer Gijrath

Ook hier kun je glutenvrij eten

Maar Amsterdam telt nog meer glutenvrije hotspots. Denk bijvoorbeeld aan Veganbond, The Lebanese Sajeria, Wild & The Moon, Croque Madame, De Japanner, Beter & Leuk, The Meets Eatery en Spaghetteria.

Wat zijn gluten? Gluten is de verzamelnaam voor een groep eiwitten die voorkomt in graansoorten als tarwe, rogge, gerst, spelt en kamut. Graanproducten zijn bijvoorbeeld brood, pasta, crackers en pizza. Mensen eten glutenvrij omdat ze intolerant zijn voor gluten (coeliakie) of omdat ze zich hierdoor beter voelen.