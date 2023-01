Dit zijn de 7 beste spelletjescafés in Amsterdam

Beeld Getty Images/EyeEm

1. De zestig spellen in Bosco

Met zo’n zestig spellen in de kast kun je bij café Bosco goed vertoeven. Traditionele spellen zoals Catan, Levensweg en Monopoly staan hier voor je klaar. Maar ook de wat kleinere spellen, zoals Bonanza, Cards of Humanity en Sushi Go! worden hier fanatiek gespeeld.

De favoriet is het bordspel Ravensburger Doolhof, waarbij je zoveel mogelijk schatten moet bemachtigen. Onder kinderen is deze plek vooral geliefd vanwege de hoeveelheid speelgoed. Voor de coronaperiode werden er wekelijks nog spelletjesavonden georganiseerd, maar dat is nu niet meer het geval.

Café Bosco, Eerste Constantijn Huygensstraat 7 (West)

2. Spelen bij een brandend haardvuur in de Wetering

Voor een knusse, gezellige kroeg moet je bij café de Wetering zijn. Tot laat in de avond kun je jezelf hier verliezen in een spelletje. Voor extra gezelligheid brandt er in de koude winterdagen ook nog een haardvuurtje.

Café de Wetering, Weteringstraat 37 (Centrum)

3. TonTon is een speelparadijs voor volwassenen

De TonTon Club is hét speelparadijs voor volwassenen. Het is een speelhal vol met flipperkasten en airhockeytafels. Geen zin meer in arcadespelletjes zoals Pac-Man of Pinball? Dan is er nog een kast met allerlei spellen, met onder meer Regenwormen, Codenames en kaartspel What Do you Mean? Jenga is bij de TonTon Club de favoriet en ligt meestal al op alle tafels. Als je alleen voor drankjes en spelletjes komt, hoef je niet te reserveren en kun je zo naar binnen lopen.

TonTon Club Westergas, Polonceaukade 27 (West)

TonTon Club Westergas. Beeld Mats van Soolingen

4. Bij Hotel Buiten kun je spelen in de zomer

In café-restaurant Hotel Buiten, aan een strandje van de Sloterplas, liggen de bordspellen standaard op de bar. Vooral de klassieke bordspellen worden veel gespeeld. Zelf spellen meenemen mag en wordt dan ook veel gedaan. Spelletjesfanaten gaan hier vooral in de zomer los, als het mooi weer is en ze op het terras kunnen spelen.

Hotel Buiten, Th.J. Lammerslaan 3 (Nieuw-West)

Hotel Buiten. Beeld Carly Wollaert

5. 2 Klaveren, een spelletjescafé zoals het hoort

Spelletjescafé 2 Klaveren mag niet ontbreken in dit lijstje. Het is al dertig jaar dé plek in Amsterdam om spelletjes te spelen. Vanuit heel Nederland komen mensen hiernaartoe om de oud Hollandsche gezelligheid op te zoeken. Met zo’n honderd bordspellen is er in ieder geval genoeg keus: je kunt er onder meer bridgen, schaken, dammen, klaverjassen, scrabblen en pokeren. Ook kun je wekelijks binnenwandelen voor spelletjestoernooien. Kortom, een spelletjescafé zoals het hoort.

Voor wie van al dat spelen trek krijgt; iedere week is er een nieuw dagmenu, waar je kunt genieten van een hamburger, een sateetje of een biefstukje.

2 Klaveren, De Clercqstraat 136 (West)

6. Spelen met een speciaalbiertje bij Gollem

Op de eerste verdieping van biercafé Gollem aan het water hangt een surfplank die volstaat met ruim vijfentwintig spelletjes. Van Mens Erger Je Niet en Rummikub tot Catan. Het bordspel Ticket to Ride wordt veel gespeeld, zowel de Nederlandse als de Amsterdamse versie.

Spelen kan onder het genot van een alcoholische versnapering: het café schenkt ruim honderd bieren. Niet alleen Amsterdamse en Nederlandse bieren, maar ook Belgische klassiekers.

Gollem aan het water, Entrepotdok 64 (Oost)

7. Het huiskamergevoel van Festina Lente

In het kleine eetcafé Festina Lente aan de Looiersgracht krijg je direct een huiskamergevoel. De betekenis van Festina Lente is ‘haast je langzaam’ en omschrijft de relaxte sfeer die er hangt. Een ideale plek dus om rustig een spelletje te spelen. In een hoekje staan op een tafel zo’n vijftien spellen opgestapeld met onder andere Risk, Party & Co en Domino. Soms een tikkeltje versleten, maar dat maakt het spelen er niet minder leuk op.

Festina Lente, Looiersgracht 40b (Centrum)