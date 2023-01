Dit zijn de 12 beste restaurants in Amsterdam van 2022

Wekelijks bespreekt Het Parool in de rubriek Proefwerk een restaurant in Amsterdam. Op welke plekken werd afgelopen jaar het lekkerste eten opgediend? Dit zijn de beste restaurants van 2022 in de stad volgens onze culinair recensent Mara Grimm.

Bar du Champagne

De plek is onverwacht, de keuken klein en de chef piepjong, maar Bar du Champagne overtreft elke verwachting. Dat is een verademing: hier doet iedereen tenminste normaal over champagne. Lees onze recensie van Bar de Champagne terug.

Bistro de la Mer

Het nieuwe Bistro de la Mer is gevestigd in een pijpenla in de Utrechtsestraat. Je proeft er meesterlijke visbereidingen en royale smaken, maar dan wel gewoon aan de bar. Er zijn weinig zaken in Amsterdam waar je op zulk hoog niveau en in zo’n relaxte sfeer vis eet als hier. Lees onze recensie van Bistro de la Mer.

Café Beurre

Weinig dingen in het leven die niet opknappen van een flinke klont boter, en laat dat nou net zijn waar het om draait bij het vegetarische Café Beurre. Het is een ongelooflijk sympathieke zaak waar eenvoudig en met een zeldzaam goed gevoel voor smaak wordt gekookt. Lees onze recensie van Café Beurre terug.

Restaurant Café Beurre. Beeld Eva Plevier

Chez Nina

Chez Nina is het restaurant van foodblogger Nina Olssen. Maar vrees niet: hier geen overdosis yogamatten en fitgirls, maar een schappelijk geprijsd menu en een parade van vegetarisch comfortfood. Chez Nina is een aanwinst voor de stad – óók voor alleseters. Lees onze recensie van Chez Nina terug.

Cornerstone

Je kan je geluk niet op als je bij Cornerstore in Noord dineert. De soul galmt uit de speakers en de groentegerechten spatten bijna van het bord af. Voor deze prijs is er geen restaurant in Amsterdam dat zo’n groots eerbetoon aan groente brengt. Lees onze recensie van Cornerstone terug.

De Hapjeshoek

De Hapjeshoek zit in metrostation Waterlooplein. Laat je vooral niet afschrikken door de troosteloze locatie: alles wat je hier proeft, zit ramvol smaak en de prijs-kwaliteitverhouding kán niet beter. Hier eet je de sterren van de Surinaamse hemel. Lees onze recensie van De Hapjeshoek terug.

Dun Yong Kitchen

Boven de legendarische toko Dun Yong bereidt chef Taka Japanse ramen. Dat het allemaal niet even perfect oogt, is niet erg: de noedels zijn dat namelijk wél. Het Japanse restaurant is een van de beste budgetadressen van Amsterdam. Lees onze recensie van Dun Yong Kitchen terug.

Hap-hmm

Een klassieker uit de Amsterdamse restaurantwereld, en een van de oudste én goedkoopste adressen van de stad: Hap-hmm. Verwacht geen culinaire openbaringen, want daar is dit absoluut de plek niet voor. Je eet hier voor een eerlijke prijs en wordt met open armen ontvangen, ook als je alleen komt. Lees onze recensie van Hap-hmm terug.

Nela

Handgemaakt servies, perfect getraind personeel, een imposante klimaatkast: bij Nela op de Zuidas worden kosten noch moeite gespaard. En dan krijg je ook wat. De gerechten die je er proeft zijn simpel, maar vervelen geen seconde. Lees onze recensie van Nela terug.

Restaurant Paon Bali. Beeld Eva Plevier

Paon Bali

Bij Paon Bali op het KNSM-eiland wordt authentiek en supervers Balinees gekookt. Je kan hier je geluk niet op – en dat voor maar 15 euro. Het is een traditionele warung. Dat betekent dat er de hele dag door wordt gekookt en dat alles aan het eind van de dag wordt verkocht – tot het op is. Lees onze recensie van Paon Bali terug.

Public Space

Van de beenmerg tot de hiphop: er is veel om enthousiast over te worden bij Public Space in Noord. Of alles perfect is? Nee, maar dat ze hier een beetje uit de bocht durven te vliegen, maakt het eigenlijk alleen maar leuker. De keuken is duurzaam en seizoensgebonden – en dat zijn hier geen loze marketingtermen. Lees onze recensie van Public Space terug.

VRR

De keuken van VRR, te vinden in een oude loods op Oostenburg, weet op de sardientjes na met vrijwel elk gerecht te overtuigen. Het restaurant is de ideale mix van stoer en elegant, van boers en verfijnd en van uitgaan en uit eten gaan. Lees onze recensie van VRR terug.

Uit in Amsterdam: de tips van Het Parool Bijna dagelijks tippen we op Parool.nl de nieuwste, leukste en beste plekken op het gebied van eten & drinken en kunst & cultuur in Amsterdam. Bekijk hier al onze uit-tips. Zelf een goede tip? Mail ons via uit@parool.nl.