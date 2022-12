Dit jaar naar een kerstmis? Hier vind je ze in Amsterdam

Beeld ANP

1. De Duif (Centrum)

Zaterdag gaan de deuren van De Duif weer open voor een traditionele kerstnachtviering. Elk jaar proberen ze er iets speciaals van te maken en dit jaar gaat er nog een schepje bovenop, want afgelopen twee jaar kon de kerstviering vanwege corona alleen via Zoom. Het thema van de avond is ‘middenin de winternacht ging de hemel open’. Het kerkkoor zingt liederen onder begeleiding van een pianist.

Prinsengracht 756 (22.00 uur)

2. Jeruzalemkerk (West)

In de Jeruzalemkerk wordt kerst uitgebreid gevierd, met op kerstavond een feestelijke kerkdienst onder de noemer ‘Kaarsjes in de Baarsjes’. Dit is een jaarlijks terugkerende kerstnachtdienst waarbij honderden kaarsjes worden aangestoken. Verwacht een avond vol oude en nieuwe kerstliederen.

Jan Maijenplein 14 (20.00 uur)

3. Vredeskerk (Centrum)

In de Vredeskerk is er zaterdag een speciale kinderkerstviering, vol kerstliederen en een lichtprocessie waarbij het kindje Jezus in de kribbe wordt gelegd. Je mag zelfs verkleed gaan als schaap, herder, engel of koning. Later die avond wordt de kerstnacht muzikaal ingeleid.

Vredeskerkplein 1 (16.30 uur en 21.15 uur)

4. Obrechtkerk (Zuid)

Het koor en orkest van de Obrechtkerk heeft een druk weekend voor de boeg. Het programma begint zaterdag om 17.00 uur met een ‘international mass’, waar onder andere Remco van Velzen op zijn orgel speelt. Om 22.30 uur begint de nacht met samenzang en dan een speciale dienst. Op zondag is er een ochtenddienst.

Jacob Obrechtstraat 30 (17.00 en 22.30 uur)

5. Stroom Amsterdam (Centrum)

Stroom Amsterdam organiseert een klassieke kerstdienst met alles erop en eraan. Van de bekende mierzoete bijbelpassages tot de zalige liederen als Stille Nacht en So This Is Christmas. Er is een kinderkerst vanaf 16.30 uur en de nacht begint om 21.30 uur.

Nieuwe Herengracht 18 (16.30 en 21.30 uur)

6. Hillsong (West)

De Hillsong kerk heeft verschillende locaties in het land, waaronder eentje in Amsterdam. Zij nodigen iedereen uit om kerst te kunnen vieren in hun ‘open huis’. Vooraf aanmelden wordt aangeraden, dit kan tot en met donderdag 22 december via de website.

Klönneplein 1 (18.00 uur, 20.00 uur en 21.30 uur)

7. Maranatha Ministries (Zuid)

Ook de Maranatha Ministries staat dit jaar weer helemaal in het teken van de geboorte van Jezus. Zo worden er kerstliederen gezongen en spelen er solisten. Ook zondag is er een samenkomst.

Europaplein 22 (za 20.00 uur, zo 11.00 uur)

8. Engelse Hervormde Kerk (Centrum)

In de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof staan dinsdag twee Engelstalige kerstvieringen op het programma. Om 17.30 uur is er een kerstdienst voor de hele familie, om 22.30 uur start de late dienst. De kerk raadt mensen wel aan om op tijd te komen, anders vis je misschien achter het net en heb je geen plekje meer.

Begijnhof 48 (17.30 uur en 22.30 uur)

9. Westerkerk (Centrum)

In de Westerkerk wordt elke kerstdag gevierd. Zo begint het zaterdag met een kerstnachtdienst om 22.30 uur, zondag is de kerstmorgendienst om 10.30 uur en maandag de cantatedienst om 10.30 uur. Het Westerkerkkoor, Ensemble ’t Kabinet en solisten brengen onder meer Jan Dismas Zelenka ten gehore. Er wordt geadviseerd om ruim op tijd te komen.

Prinsengracht 281 (22.30 uur)

10. Hoop voor Noord (Noord)

Hoop voor Noord noemt zichzelf een ‘multiculturele kerk met activiteiten voor alle leeftijden’. Zaterdag kun je hier op het plein voor het Noorderlicht warme chocolademelk en glühwein op het plein drinken, waar de samenkomst is. Zondagochtend is ook voor kinderen een samenkomst in de school.

Rode Kruisstraat 20 (za 21.00 uur, zo 11.00 uur)

11. Oranjekerk (Zuid)

Ook de Oranjekerk organiseert zaterdag eerst een kinderkerstfeest met het kerstspel Wie is de echte ster? en daarna een kerstnachtdienst met als thema ‘niet langer wachten’. Iedereen is welkom en na afloop wordt er warme chocolademelk geschonken. De eerste kerstdag begint 10.00 uur met dienst van Wielie Elhorst, een zanggroep en trompettist Marcel Mooibroek.

Tweede van der Helststraat 1-3 (za 18.30 en 21.00 uur, zo 10.00 uur)

12. De Binnenwaai (Oost)

Bij De Binnenwaai kun je op kerstavond terecht voor kerstverhalen voor jong en oud en liederen in de kerk. Buiten, aan het Ed Pelsterpark treedt de fanfare op, zingt er een koor en kun je chocolademelk drinken terwijl je bij de vuurkorf je handen opwarmt.

Ed Pelsterpark 2 (19.00 uur - 21.15 uur)