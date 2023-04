Deze Amsterdamse restaurants hebben een (extra) Michelinster gekregen

Amsterdam telt sinds maandagmiddag drie nieuwe restaurants met één Michelinster. Vanderveen, Bistro de la Mer en Coulisse mogen zich vanaf nu een sterrenrestaurant noemen. Restaurant Vinkeles kreeg zelfs een tweede ster. Eén restaurant verloor zijn ster: Lastage op de Geldersekade.

De jaarlijkse uitreiking van de Michelinsterren vond maandagmiddag traditiegtrouw plaats in het DeLaMar Theater. Uit handen van Jonnie Boer van De Librije uit Zwolle en Jannis Brevet van Inter Scaldes uit Kruiningen (die beiden met hun restaurants hun drie Michelinsterren behielden), kregen vijftien chef-koks hun eerste Michelinster uitgereikt, waarvan drie uit Amsterdam.

Chef-koks George Kataras van restaurant Vanderveen uit de Beethovenstraat in Zuid, Julius Nuiten van Bistro de la Mer op de Utrechtsestraat in het centrum en Tim van der Molen van Coulisse op de Oostenburgergracht in Oost mogen zich nu sterrenchef noemen. Alle drie namen zij hun prijs trots in ontvangst.

Gelekte lijst

Even later mocht ook chef-kok Jurgen van der Zalm van Vinkeles op de Keizersgracht op het podium komen. Hij heeft nu twee sterren in plaats van één. Van der Zalm is de enige chef-kok die deze prestatie dit jaar geleverd heeft, geen een ander restaurant in Nederland wist twee sterren te behalen.

Hetzelfde geldt voor de restaurants met drie sterren. Daar kwamen ook geen nieuwe van bij in Nederland. Ook het Amsterdamse restaurant Spectrum, dat twee sterren heeft, dus niet, ondanks geruchten die daar wel op wezen.

Op een afbeelding die vorige week gelekt werd, stond dat Spectrum drie sterren zou krijgen. Het lekken van die lijst leidde tot een relletje en zorgde voor onrust onder de chefs. Michelin deed de foto zelf af als nepnieuws, maar deskundigen wezen erop dat de restaurants op de lijst wel degelijk kanshebbers waren. Op de lijst met veertien namen kwamen vier Amsterdamse restaurants voor. Hanabi, Choux en Coulisse zouden hun eerste ster ontvangen en Spectrum zou dus zelfs van twee naar drie sterren gaan.

Dat de lijst inderdaad onjuist was, bleek bij de uitreiking. Van de restaurants op die lijst kreeg alleen Coulisse een ster, de andere restaurants niet. Wie de lijst heeft gelekt, zal waarschijnlijk nooit bekend worden.

Jurgen van der Zalm, chef-kok van restaurant Vinkeles op de Keizersgracht, vertelt na afloop verrast te zijn met de tweede Michelinster. “Het behouden van onze ster was het belangrijkste en opeens stond mijn naam op het scherm. Het is ongelooflijk.”

Waarom hij die tweede ster heeft gekregen? “We zijn ons nog meer gaan focussen op kwaliteit en gastenbeleving,” zegt hij. “We kookten al heel lang consistent, maar deden weinig aan tafel.” Volgens Van der Zalm is het eten in zijn restaurant het afgelopen jaar ‘meer een beleving’ geworden dan in voorgaande jaren.

De jonge chef-kok, die pas onlangs het stokje overnam van Dennis Kuipers, van wie hij jarenlang de rechterhand was, zegt de tweede ster goed te gaan vieren. “De directeur belde en ik ga nu direct naar de zaak en dan gaan we feesten. Gelukkig is het om de hoek.”

Volgens de inspecteurs van Michelin volgt Van der Zalm ‘zijn eigen weg, met respect voor het verleden. Klassiek vakmanschap in de vorm van verbluffende sauzen en speelse creativiteit gaan hand in hand bij Vinkeles. Of hij nu volledig vegetarisch kookt of een luxeproduct sublimeert: Jurgen van der Zalm bekoort telkens weer met een boeiend smakenspektakel’.

In totaal telt Amsterdam (met Amstelveen meegerekend) nu 20 restaurants met één ster en 6 met twee sterren. Restaurant Lastage op de Geldersekade was het enige restaurant dat zijn ster verloor.