Deze 11 traiteurs in Amsterdam hebben de lekkerste gerechten en menu’s voor je kerstdiner

Weet je niet wat je dit jaar op tafel moet zetten met kerst of heb je geen zin om zelf te koken? Een heerlijk kerstmenu afhalen of bij je thuis laten bezorgen doe je bij deze Amsterdamse culinaire helden.

Sab’s deli

Sabine Sluis en haar team maken eenvoudige, doeltreffende dingen die bijna iedereen lekker vindt, in de stijl van kookboeklegende Donna Hay. Zoals een tartelette met zachte geitenkaas, (12,50 euro) en een langzaam gegaarde kalfssukade met jus van rode port (19,50 euro) en een chocoladetaartje met hazelnoot en framboos toe (5,95 euro). Tweede Kerstdag iets nodig? De kerstbestelling kan op 25 december opgehaald worden zodat je het de volgende dag kunt klaarmaken.

Scheldeplein 20 (Zuid), sabsdeli.nl

Slagerij De Leeuw, De Schuyt en Hergo

Ultiem adres voor valsspelers: de ambachtelijke slager. Voor de kerstdagen en oud en nieuw heeft De Leeuw bijvoorbeeld een enorm aanbod aan traiteurgerechten waarmee je hoge ogen gooit aan de feestdis. Van een bonbon met foie (7,50 euro) en een wagyubitterbal (2,50 euro) tot extravagante klapstukken als gevulde kerstkapoen met kalfsfarce, ganzenlever en zwarte wintertruffel (ca. 3-4 kg voor ca. 8 personen: 9,50 euro p/100g), maar ook spruitjes, blikjes kaviaar en truffel om losse gerechten mee op te peppen. Bij Slagerij De Schuyt, voorheen Van Dam, kom je voor een lekkere kant-en-klare eendenbout in sinaasappelsaus (2,75 euro per 100 gram). De verschillende vestigingen van Hergo verkopen het hele seizoen lekkers dat ook op een kersttafel niet misstaat, zoals stoofpeertjes (1,95 per stuk), hazenpeper (41,30 per kilo) en wildpeper (42 per kilo). Reken ongeveer 4 ons per persoon.

Slagerij De Leeuw: Utrechtsestraat 92 (Centrum), slagerijdeleeuw.nl

Slagerij De Schuyt: Johannes Verhulststraat 106 (Zuid), deschuyt.nl

Hergo: Beethovenstraat 49, Maasstraat 53, Buitenveldertselaan 166 (Zuid), hergo.nl

Frank’s Smoke House

Geen zin in omfietsen? Frank’s Smoke House brengt op een afgesproken datum een zalig feestmaal bij je thuis dat je alleen nog even hoeft op te warmen. Voor kerst hebben ze een hele gerookte kalkoen (vanaf 109,50 euro voor 4 tot 8 personen), comfortabel hertenstoofvlees (17,80 euro voor 2 personen) en een romige zoeteaardappelpuree met kastanjes (13,85 euro voor 4 tot 6 personen). Bezorgen doen ze door heel Amsterdam tot 24 december.

Wittenburgergracht 303 (Centrum), smokehouse.nl

Thull’s deli

Thull’s is zo’n zaak waar liefhebbers uit de hele stad naartoe komen voor zalige ingelegde producten en gefermenteerde waar. Ze maken hier ook een razendpopulair kerstmenu, waarbij je kunt kiezen tussen vlees, vis en vegetarisch. Daar zit vaak ook zo’n lekker kenmerkend zuurtje bij. Op het menu bijvoorbeeld keuze uit hertenstoof met aardappel-knolselderijpuree, de befaamde Thull’s zuurkool en een stoofpeertje of paddenstoelenragout met morilles en schorseneren, geroosterde polenta, parmezaan en cavolo nero. Drie gangen kosten 37,50 euro per persoon. Bestel op tijd, het gaat hier snel.

C. van Eesterenlaan 21-23 (Oost), thullsdeli.nl

Sophie Eats

Haute kerstborrel? Bij Sopie Eats haal je fraaie eenhapsgerechten, zogenoemde canapés, die voor dat beetje extra vuurwerk zorgen. Een minipotje met rivierkreeft, wakame en crème van sesam (3,75 euro) bijvoorbeeld, profiteroles met eendenmousse (3,25 euro) en snoezige minikerstbomen en sneeuwpoppen van merengue (2,50 euro). Op de kaart naast vis, vlees en kip ook flink veel vegetarische opties en zoetigheid.

Maasstraat 88 (Zuid), sophieeats.nl

Beeld Sophie Eats

Visque

Met een knoeperd van een schaal fruits de mer is het meteen feest. Bij de nieuwe viswinkel Visque, van het gelijknamige restaurant, bestel je een plateau geheel naar wens. Oesters, kreeft, garnalen, king crab, gerookte zalm of kaviaar: de keuze is reuze dus maak het zo bont als je zelf wilt. En, zoals je op de chique Cornelis Schuytstraat verwacht, alles van kreeftenschaar tot oester wordt voor je geopend en voorbereid, zodat zelfs de kreeft charmant gegeten kan worden. Prijzen vanaf 75 euro. Bestellen met succesgarantie kan tot uiterlijk drie dagen van tevoren. Afhalen tot en met 24 december. De fruits de mer blijven twee dagen goed in de ijskast. Overleg wel even in de winkel of de oesters van te voren geopend moeten worden.

Cornelis Schuytstraat 44 (Zuid)

Saffraan Traiteur

Met al die kalkoenen en hertenstoofs die je om de oren vliegen, komen vegans er met de kerst bekaaid van af. Zo niet bij Saffraan, waar ze een plantaardig viergangenmenu bij elkaar kokkerellen dat ook de gemiddelde carnivoor kan bekoren. Erin onder andere een vers knolselderijsoepje en crostini’s met Italiaanse kruiden, plus een winterlasagne met gestoomd koolblad, bospaddenstoelen, truffel en vegan bechamelsaus. Voor de alleseter is er een tweede menu met wilde zalmmousse en wildlasagne of kalkoenstoof. Beide menu’s kosten 42,50 euro, inclusief verpakkingsmateriaal geschikt voor de oven, uitleg en stylingtips. Bestellen kan vanaf twee personen tot woensdag 21 december. Afhalen op zaterdag 24 december tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

Jan Pieter Heijestraat 128 ( West), saffraantraiteur.nl

Beeld Getty Images/iStockphoto

Willicroft en Mr. & Mrs. Watson

Voor een uitgebreide selectie plantaardige kazen én hartverwarmende, troostrijke vegan kaasfondue, kun je terecht bij Willicroft en Mr. & Mrs. Watson. Vegan of niet: wie het brood in de fondue laat vallen, wast af.

Willicroft, Spiegelgracht 30 (Centrum), willicroft.com

Mr. & Mrs. Watson, Linnaeuskade 3H (Oost), watsonsfood.com

Potagie

Sla je slag met de kerstgerelateerde patisserie, koekjes, mincepies en verschillende soorten en maten panettones in de winkel of ga voor het volledige kerstmenu, dat simpel maar goed is. Een pastinaaksoep met hazelnootpesto en kakelverse ravioli gevuld met artisjok en ricotta salata, citroenboter, parmezaan en amandel vooraf, met daarna een gang shared dining, met gratin en salade. Het menu is per vier personen te bestellen en kost 32,50 euro per persoon. Voor de liefhebber is er bijpassende wijn.

Mauritskade 111 (Oost), potagie.nl

Beeld Potagie

Alsham Delights

Droef nieuws binnen de foodiegemeenschap: Alsham Delights, volgens sommigen een van de fijnste patisserieën van Amsterdam, gaat het misschien niet redden. Shop dus vooral de luxe dozen bomvol verleidelijke baklava, die het goed doet als toet, bij de thee of als heerlijk cadeau. En is het redden van een mooie zaak niet de ultieme kerstgedachte?

Tussen Meer 58 (Nieuw-West), alshamdelights.nl

Alsham Delights. Beeld Jesper Boot

Kerstmenu bestellen bij Amsterdamse Michelinchefs

Je kent het nog uit de lockdown: de dinerbox. Topchefs dokteren een indrukwekkend menu uit, verzamelen de ingrediënten en bereiden ze voor. Het afmaken doe je wel nog even zelf. Bij Sous bijvoorbeeld haal je een zesgangendiner van sterrenchef Dennis Huwae van Daalder in huis, compleet met hert, ravioli met kalfswang en coquilles, (79,50 euro – ook vegetarisch verkrijgbaar ). Terwijl je via De Lindenhoff alle ingrediënten voor de ree wellington van Joris Bijdendijk, een reerug met een knapperige korst van bladerdeeg (85,05 euro voor 4 personen), laat bezorgen. Daar hebben ze overigens ook een botermalse beef wellington omwikkeld met een duxelles van paddenstoelen en drooggezouten buikspek, die je in één keer in de oven schuift (111,95 euro, genoeg voor 4-8 personen).

eatsous.com lindenhoff.nl