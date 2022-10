De weekendtips van het Parool Panel: Paolo Nutini, Karl Ove Knausgård en de grootste quiz van de stad

Amsterdam heeft een overweldigend aanbod op het gebied van kunst & cultuur en eten & drinken. Wat moet je kiezen? Iedere week geven drie experts uit het Parool Panel hun advies.

Raghenie Bhawanie, kookschrijver, tipt de Amsterdamse pubquiz: “Ik ben gek op pubquizzen. Bij café Kostverloren doe ik geregeld mee. Maar waar ik helemaal zin in heb, is de grootste pubquiz van de stad. Van 1 tot en met 15 oktober kun je op meer dan tachtig locaties in de stad meedoen. In Café de Ceuvel bijvoorbeeld, maar ook de Beurs van Berlage en een verpleeghuis in Noord doen mee. De finale is op 29 oktober in de Nieuwe Kerk. Mijn team moet ik nog samenstellen, maar ik kan je alvast vertellen: I’m in it to win it. Daarom ben ik altijd kieskeurig als het op mijn team samenstellen aankomt. Eén van de barmannen van De Twee Zwaantjes weet zo ongeveer alles en die probeer ik al een tijdje te strikken voor een pubquiz. Wie weet doet hij dit keer mee.” De Amsterdamse pubquiz is van 1 tot en met 15 oktober op ruim tachtig locaties. Check amsterdam750.nl/pubquiz .

Stefan Raatgever, popverslaggever Het Parool, tipt Paolo Nutini in Paradiso: “Er is in de hedendaagse hitlijsten simpelweg niemand die zo meeslepend rauw zingt als Paolo Nutini. Gelukkig is hij na een pauze van zo’n zeven jaar terug met nieuwe muziek én een tournee langs voor hem eigenlijk veel te kleine zalen. Wie een kaartje voor een van de twee concerten in Paradiso heeft bemachtigd, mag zich gelukkig prijzen: Nutini had de zaal vermoedelijk makkelijk twintig keer kunnen uitverkopen. Met die krankzinnige witte soulstem als belangrijke attractie en in zijn bagage de fijne psychedelische songs van zijn laatste album, Last Night in The Bittersweet. Live oogt Nutini standaard een tikje afwezig, maar zijn stem is altijd present – zelfs als hij voorafgaand aan de show nog even een Amsterdamse coffeeshop is ingedoken.” Zaterdag 8 en zondag 9 oktober in Paradiso

Ashgan El-Hamus, regisseur en scenarist, tipt Karl Ove Knausgård: “Deze tip heb ik, zoals wel meer in het leven, te danken aan mijn moeder, ook wel Knausgårds grooste fan. Karl Ove Knausgård is de Noorse schrijver van de zesdelige autobiografische boekenreeks genaamd Min Kamp. Zelf ben ik nog maar bij nummer twee (Liefde) maar ik wens deze serie iedereen toe. Knausgård weet door zijn eigen leven tot in de kleinste details te omschrijven, het hele scala aan menszijn te vangen. Een mensenleven in al zijn simpelheid maar bovenal complexiteit. Ik blijk het extreem troostrijk te vinden om te lezen hoe een ander mens leeft. Soms verwachten we van kunst dat het ‘larger than life’ is, maar deze boeken leren je dat het leven zelf, mits grandioos opgeschreven, allesomvattend en daarmee meer dan genoeg is. Want uiteindelijk willen wij toch allemaal gewoon voelen dat iedereen kampt met dezelfde angsten, dromen, onhandigheden en alledaagse rompslomp als wijzelf. Knausgård doet precies dat. Hij troost ons met het leven zelf, waarin we allemaal maar wat aankloten totdat we gelukkig zijn.”

