De tips van het Parool Panel: het Comedy Café, Fevertraum en London Calling komt eraan

Amsterdam heeft een overweldigend aanbod op het gebied van kunst & cultuur en eten & drinken. Wat moet je kiezen? Iedere week geven drie experts uit het Parool Panel hun advies.

Tahrim Ramdjan is verslaggever bij Het Parool en hij tips het Comedy Café: “Op het Westerdokseiland achter het Paleis van Justitie vind je het Comedy Café Amsterdam. Praktisch elke avond van de week hebben ze een stand-upshow en elk weekend Masters of Comedy, waar de grotere stand-upnamen hun opwachting maken. Maar wie precies, dat is altijd een verrassing. Ik was er laatst en ik moet zeggen: het is écht een leuke plek. Met een divers groepje comedians, een intieme setting en vanaf het IJdok heb je een geweldig uitzicht op de vormende skyline van Noord. Het is heel leuk om er een avondje met vrienden naartoe te gaan, of op date. Als je geen zin hebt in aandacht, zorg er dan voor dat je niet op de eerste rij zit, want de kans is groot dat je eruit gepikt wordt en voor je het weet krijg je vragen van een grappenmaker naar je hoofd geslingerd.” comedycafe.nl

Lukas de Flines organiseert evenementen, is dj, fotograaf en regisseur. Hij tipt Fevertraum: “Dit weekend vinden de laatste ADE-feesten in de stad plaats, maar Fevertraum is geen officieel ADE-evenement. Dat stempel trekt meteen een wat meer commercieel publiek aan, en dat is iets wat een inclusief feest als Fevertraum juist probeert te vermijden. Het is een safe space met een spannende, relatief minder bekende line-up, performances en je kunt ervan op aan dat je geen boring techno gaat horen. Wanneer feestorganisaties zwichten voor de portemonnee, merk je dat ze veiligere keuzes qua line-up maken en dus voor de bekende namen gaan. Bij Fevertraum draait het meer om verbinding en inspiratie. Dat het feest overdag begint, vind ik alleen maar fijn. Je kunt zelf bepalen hoe gek je het maakt en hebt de kans op tijd naar huis te gaan als je maandag moet werken. Ik niet hoor, ik heb maandag vrij genomen.” Zondag 23 oktober, 12.00 uur, Garage Noord

Anne-Marie Rem is freelance beeldredacteur van Het Parool. Zij tipt London Calling: “Komende vrijdag begint de 30ste verjaardag van het festival London Calling in Paradiso. In 1992 organiseerde programmeur Ben Kamsma dit showcasefestival voor het eerst, toen stonden er nog vooral Britse gitaarbands op het podium. Dat Kamsma een goede neus had voor programmeren, bleek wel uit het feit dat hij in de editie van 1994 britpoplegende Blur boekte – nét voor hun grote doorbraak in Nederland met het album Parklife. Niet de minste namen hebben op die manier, vóór hun definitieve doorbraak bij een groot publiek, de afgelopen jaren op dit festival gestaan. Denk aan Florence and the Machine, Franz Ferdinand, The XX, Foster The People, The Kooks, Editors en The Libertines. Het zou dus zomaar kunnen dat dit dé Nederlandse doorbraak van Elliot Brett uit Bristol wordt, die met hun gemaskerde queer act Lynks opzwepende elektropunk speelt.” Vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober, Paradiso

Dit zijn de experts van het Parool Panel De beste tipgevers hebben de beste tips. Daarom vragen we elke week drie experts voor Het Parool Panel. Dit zijn medewerkers van Het Parool, regisseurs, fotografen, acteurs, dj’s, schrijvers, koks en andere creatieve makers.