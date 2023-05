De tentamens komen er weer aan: 6 fijne studieplekken in Amsterdam

De Posthoornkerk. Beeld Chris Booms en Paul van Galen

1. Studeren in stilte in de Posthoornkerk

Elke tentamenperiode organiseert Stadsherstel in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek ‘studeren in stilte’ in de mooie Posthoornkerk. Elke dag zijn er 70 werkplekken beschikbaar voor UvA-studenten, in tijdvakken van 09.00 - 14.00 uur of van 14.00 - 19.00 uur. Verzeker jezelf van een gratis plekje (mét gratis koffie en thee) en reserveer op tijd.

Het Stadsarchief. Beeld Koosje Koolbergen

2. Stadsarchief

Het Stadsarchief is een gratis toegankelijke plek, dus iedereen kan hier binnenlopen. Studeren kan zowel in het Informatiecentrum als de Studiezaal, van van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Er zijn zestig studieplekken. Voor een welverdiende bak koffie ga je naar naar de buren van Café-Restaurant De Bazel.

Het Rijksmuseum. Beeld Koosje Koolbergen

3. Rijksmuseumbibliotheek

Wil je voor je studie gebruikmaken van de bibliotheekcollectie van het Rijksmuseum? Dan heb je mazzel en kun je gratis gebruik maken van de geweldig mooie Cuypersbibliotheek van het Rijksmuseum. Een reservering is verplicht.

Eye Study. Beeld Paul van Riel/ANP

4. Eye Study

De naam zegt het eigenlijk al: hier mag gestudeerd worden. Eye Study is het Collectiemuseum van Eye, op slechts vier minuten fietsen van het museum zelf (Asterweg 24). Het is dagelijks open van 11.00 tot 16.00 uur en hier hebben ze twaalf werkplekken. Bel van tevoren om jezelf van een plekje te verzekeren.

Atria Beeld Koosje Koolbergen

5. Atria

Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwenrechten aan de Vijzelstraat, heeft een rustige bibliotheek met twintig zitplaatsen waar je zonder reservering kunt neerstrijken. Iedereen is van dinsdag tot en met vrijdag (11.00 - 17.00 uur) welkom, de koffie is gratis en wie de boekencollectie induikt, ontdekt een schat aan informatie over de vrouwengeschiedenis.

OBA. Beeld Koosje Koolbergen

6. OBA

Wie studeert heeft er ongetwijfeld al heel wat uren doorgebracht: de OBA. De ene locatie is wat groter dan de andere en er is er altijd wel eentje in de buurt van je huis. In de centrale bibliotheek op het Oosterdok heb je de grootste kans van slagen: er zijn 755 studieplekken, reserveren is niet verplicht en je mag meegenomen eten oppeuzelen op toegestane plekken.

Kost wat, maar... Natuurlijk kun je in een willekeurig koffietentje gaan studeren. Maar wie dat regelmatig doet, weet ook: alsmaar koffie blijven bestellen om ergens rustig te kunnen zitten, dat doe je niet acht uur lang. Ben je bereid te betalen voor een fijne werkplek voor een dag? Bij Casa aan de Eerste Ringdijkstraat in Oost kun je voor 30 euro een dag lang ongestoord studeren en krijg je een lunch, gebakje, een stuk fruit en vier drankjes naar keuze. Mindspace aan de Dam biedt iets soortgelijks aan, maar dan zonder eten: voor 27 euro kun je gebruikmaken van alle faciliteiten van deze co-working space en mag je net zoveel koffie, thee en bruisend water pakken als je wilt. Bij Zoku in de Weesperstraat hoef je ook niet te hannesen met je eigen boterhammen: voor 39 euro heb je een super-de-luxe werkplek voor de dag op een rooftop, mét gezonde lunch, een kop koffie en een fika toe.