De stad als museum: 7 gratis audiotours door Amsterdam

Ontdek Amsterdam aan de hand van deze 7 gratis audiotours: duik in de geschiedenis van de stad, ontdek de wandkunst van West of los een mysterie op.

1. De Helden van Zuidoost

Podcastmaker Jesper Buursink gaat met journalist Noraly Beyer en dichter Jörgen Gario op pad door Amsterdam-Zuidoost. Ze wonen alledrie in de wijk en kennen deze dan ook als geen ander. Ze delen hun visie op de buurt, maar ook wat deze voor hen heeft betekend. Voor Gario is het de plek waar verschillende culturen samenkomen, in de talen, mensen, gezichten en verhalen. “De Bijlmer is mijn belangrijkste muze,” aldus Gario.

De route van de audiotour de Helden van Zuidoost start op het Anton de Komplein, bij het beeld van de gelijknamige verzetsstrijder en schrijver. Hij is ook meteen de eerste held die wordt besproken. De makers van de tour gaan in op het werk en de ideeën van De Kom en de voorbeeldfunctie die hij voor velen heeft. Ook vragen ze passanten naar hun mening over het beeld. Op deze manier gaan ze de hele route te werk.

Na de start fietsen en wandelen de makers langs andere kunstwerken in de publieke ruimte, die werden geselecteerd door Beyer en Gario. De fragmenten verschillen van elkaar in lengte, zo tussen de 5 en 15 minuten, en kunnen ook los van elkaar worden beluisterd. Tip: luister wel even de introductie.

2. Water op de Zuidas

Door de enorme verstening van de Zuidas wordt de uitdaging om water weg te laten stromen steeds groter. Doordat er ook veel in de hoogte wordt gebouwd moet bovendien worden gezorgd dat er ook op de hoogste verdiepingen een goede waterdruk is. Met de audiotour Ommetje Water wandel je langs verschillende plekken op de Zuidas waar water een uitdaging vormt, waar het zorgt voor vertier of waar juist creatieve oplossingen zijn gevonden voor de omgang met water.

Tijdens de wandeling van ongeveer 1,5 uur stop je op negen punten, waar je luistert naar fragmenten van steeds een paar minuten. De tour start bij Station Amsterdam Zuid, want ook daar is water – er zijn zelfs overstromingen geweest. De tour luistert, mede door de achtergrondmuziek- en geluiden, als een podcast.

Meer weten over de Zuidas? Er zijn ook Ommetjes Kunst, Architectuur en Groen beschikbaar.

3. Monumentale wandkunst in Nieuw-West

Nieuw-West werd grotendeels na de Tweede Wereldoorlog gebouwd en was onderdeel van de grote wederopbouw. In deze periode verscheen er veel wandkunst op gebouwen. In Nieuw-West zijn er meer dan 200 werken geteld; in de audiotour Wandkunst? Want Kunst! komt een selectie van 13 werken aan bod.

Tijdens de tour ontdek je de bijzondere wandkunstwerken, maar leer je ook over de geschiedenis van Nieuw-West. Historici, buurtbewoners en kenners vertellen over de kunst en de gebouwen; de verhalen worden afgewisseld met oude geluidsfragmenten.

Vanwege de grote afstanden is het aan te raden de tour op de fiets te doen. Aan het eind van elk fragment wordt de volgende stop genoemd. De tour is beschikbaar via onder andere Soundcloud, Podlink en de Apple podcastapp.

4. Speurtocht voor kids door Amsterdam-Noord

Van en voor kinderen, dat is de speurtocht Het mysterie van Kung Fu Franky. Deze audiotour werd in het kader van het 75 jarig bestaan van het Eye Filmmuseum gemaakt door kinderen uit Noord.

Het verhaal: tijdens de vertoning van een oude film gebeurt er iets raars, de hoofdrolspeler stapt namelijk uit beeld en verdwijnt. Aan de kinderen de taak Kung Fu Franky terug te vinden. Via audio- en videofragmenten krijgen ze instructies en loop je een route door de Van der Pekbuurt.

De audiotour is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar en is gratis beschikbaar via de izi.travel-app, die gratis te downloaden is. Let op: je moet op de locatie zijn om de tour te kunnen starten. De tocht duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur en start bij het Eye Filmmuseum. Je hebt geen entreebewijs voor het museum nodig.

5. Ommetje met Tom x FC Centrum

De Instagrampagina Ommetje met Tom werd tijdens de coronaperiode een hit. De wekelijkse ommetjes doen het nog steeds goed: de pagina heeft inmiddels bijna 23.000 volgers. Je kunt er nog steeds terecht voor interessante historische feitjes over Amsterdam, maar er is meer. Samen met FC Centrum neemt Tom Jongbloed je in een podcast mee langs plekken in het centrum van de stad: in elke aflevering maak je een ommetje.

Tom weet veel over heel veel verschillende dingen: van architectuur, bruggen, verkeerslichten, historische figuren en gebeurtenissen tot oude gebruiken en grappige feitjes. De geschiedenis komt tijdens zijn ommetjes dan ook echt tot leven.

De podcast is te beluisteren via de website van FC Centrum of Spotify. Geen zin om de deur uit te gaan? Bekijk de afleveringen dan via YouTube en loop digitaal mee door de stad. Elke ommetje duurt tussen de 20 en 30 minuten; ze kunnen in willekeurige volgorde worden beluisterd.

6. Muurschilderingen in Bos en Lommer

In 2019 werd op verzoek van bewoners, kunstenaars en woningcorporaties in stadsdeel West een project gelanceerd voor het faciliteren van muurschilderingen. Professionele kunstenaars en bewoners werkten samen met als doel de verhalen van de buurt te vertellen door middel van muurschilderingen. Deze werken ontdek je met de audiotour Muren van West.

De tour kun je op de fiets of te voet doen en komt langs 8 werken. Kunstenaars en de bewoners vertellen over het maakproces en geven hun ongezouten mening over de kunstwerken.

Benieuwd? Download de plattegrond via de website en scan de QR-codes bij de muurschilderingen. De fragmenten duren ongeveer 5 minuten.

7. Joodse geschiedenis in de Plantagebuurt

In de voormalige Jodenhoek (waar nu het stadhuis staat) en de aangrenzende Plantagebuurt staan ontzettend veel monumenten, gedenktekens en gebouwen die herinneren aan Joods Amsterdam. Over deze plekken maakte het Verzetsmuseum een audiotour, die is ingesproken door Job Cohen. Het start- en eindpunt van de tour zijn bij het museum.

De tour leidt je langs 22 plekken in de buurt, waarbij veel persoonlijke verhalen en geschiedenissen aan bod komen. Bijvoorbeeld het verhaal van de familie Riezouw, die vanuit hun woning zicht had op de binnenplaats van de Hollandsche Schouwburg. Hier moesten alle Amsterdamse Joden zich tijdens de Duitse bezetting melden voordat ze op transport werden gezet.

Dochter Lydia Riezouw zag haar schoolvriendin Greetje op een dag als gevangene rondlopen op de binnenplaats en maakte van haar een serie foto’s. Greetje overleefde de oorlog niet.

Het Verzetsmuseum maakte eenzelfde podwalk door de Rivierenbuurt. Beide wandelingen zijn te beluisteren via de bekende podcastapps.