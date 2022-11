De Sints geheime (betaalbare) cadeau-adressen in Amsterdam

Bij Antiquariaat Lont zijn ze gespecialiseerd in kinderboeken. Beeld ANP / Lex van Lieshout

Bijzondere tweedehands kinderboeken

Voor de kleine boekenwurmen is het zalig snuffelen bij Antiquariaat Lont, dat is gespecialiseerd in kinder- en jeugdboeken. Ze hebben hier zeldzame antieke parels, maar ook moderne tweedehands boeken en prachtige nostalgische schoolprenten voor aan de muur.

Antiquariaat Lont: Herenstraat 39

Top tweedehands speelgoed

Bij verschillende vintage kinderkledingwinkels verkopen ze fris en ongehavend tweedehands (houten) speelgoed, loopfietsen en spelletjes. Piet tipt graag Quinnie’s, Otis en de Wolf en Old West. In de winkel Bij Allerlei is het iets meer schatgraven, maar ze hebben een hele kamer gewijd aan leuks voor je mini-me, waar je zomaar ineens een waanzinnige schat op de kop kunt tikken.

Quinnie’s: Rijnstraat 179, Otis en de Wolf: Postjesweg 50 H, Old West: De Clercqstraat 63, Bij Allerlei: Maasstraat 174

Deluxe tweedehands telefoons en games

Staan games en telefoons hoog op de verlanglijst? Dan neemt de goedheiligman een kijkje in de (virtuele) schappen van Game Mania en CeX, waar gebruikte games en electronica verkocht worden. En ja, daar zitten ook spiksplinternieuwe spullen bij.

Game Mania: Nieuwendijk 94, Ceintuurbaan 139, CeX: Kinkerstraat 155

Ruilmarkt Swap Sint

Puilen de kasten uit hun voegen met Sinterklaascadeaus die al lang uit de gratie zijn? Ruilen is het nieuwe kopen! Swap Sint organiseert markten waar die vergeten brandweerwagen zomaar ineens kakelverse Lego kan opleveren. In Amsterdam is de volgende 2 en 3 december 2022 van 11.00 tot 17.00 uur in de Hallen.

Hannie Dankbaarpassage 47