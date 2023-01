De Omgekeerde Supermarkt, waar ze boodschappen inzamelen, lijkt in geen enkel opzicht op een voedselbank

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: in de Omgekeerde Supermarkt aan de Czaar Peterstraat worden boodschappen niet gekocht, maar gedoneerd.

In de strijd tegen armoede in Amsterdam bedacht studentenorganisatie Knappe Koppen een plek voor mensen om eten te doneren óf op te halen. Na een succesvolle test op de Prinsengracht, is in december de eerste permanente vestiging geopend aan de Czaar Peterstraat 233, in Oost.

Tkramrepus lijkt in geen enkel opzicht op een voedselbank. Winkelmandjes worden hier gebruikt als lampenkappen en de muren en vloer zijn versierd met vette blauwe, oranje of zwarte strepen, die refereren aan de strepen van hulpverleners.

“Deze plek streeft ernaar om te inspireren en energie uit te stralen,” vertelt manager Puck Veen (26). “We vinden het belangrijk dat de winkel er goed en strak uitziet. Dat geeft ook een menswaardig gevoel.”

Het goede aan Tkramrepus is de zichtbaarheid, zegt Veen. “Veel mensen willen bijdragen, maar weten niet meteen hoe. Hier is de drempel erg laag om binnen te lopen en, bijvoorbeeld, een pak rijst te doneren.” Bovendien worden hier geen pakketten uitgedeeld, maar bepalen mensen zelf wat ze meenemen: “Die vrijheid van keuze waarderen mensen ontzettend.”

Veen vertelt dat de mensen die langskomen, doorgaans vaker terugkomen. “Wat me opviel, is dat daaronder juist veel mensen zijn die het niet zo breed hebben.”

Naast het organiseren van voedselvoorziening zamelt Tkramrepus geld in voor de Voedselbank. Boven het winkelgedeelte zit een coworkingspace, die wordt verhuurd. “Volgende week houdt Volt hier een borrel.” Ook wordt er koffie verkocht, waarbij het mogelijk is om één euro extra te doneren.

Tkramrepus probeert daarnaast een sociale functie te vervullen. “We willen een hippere versie van een buurthuis worden,” vertelt Puck Veen. “Veel buurthuizen zijn gesloten, dus we merken dat er behoefte is aan sociaal contact. Mensen blijven graag even hangen voor een praatje.”

Tkramrepus Czaar Peterstraat 233 (Oost) Voorganger Notenwinkel Let’s Get Nuts Nodig Olijf- en zonnebloemolie, wasmiddel, koffie, menstruatieproducten Bijzonder Dagelijks worden er ongeveer drie kratten voedsel gedoneerd

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.