De mooiste kerken in Amsterdam om naar binnen te lopen

1. Onze-Lieve-Vrouwekerk

De onoplettende Amsterdammer denkt misschien dat de Westerkerk het enige christelijke godshuis is in deze omgeving. Maar aan de Keizersgracht 220 vind je toch echt de Onze-Lieve-Vrouwekerk, die ook het bezoeken waard is. Voorbij de groene toegangsdeuren op nummer 218b vind je aan je linkerhand de grote zaal, gehuld in een bruingouden gloed en met in het oog springende Bijbelse schilderijen die de beeldenstorm niet zouden overleven. Bij ons bezoek is een schoonmaker aan het werk. We gaan elders verder op zoek naar zielenrust om de werkrust niet te verstoren.

Keizersgracht 220

2. De Krijtberg

De Krijtberg brengt eenieder in vervoering. Al klinkt het Onzevader tijdens de doordeweekse mis maar uit een tiental kelen, de alomtegenwoordige spirituele kracht vult de lege bankjes en bijkans ook je ziel. Ondanks het hoge gewelfde plafond, het glas in lood, de gouden ornamenten en de beelden van de heiligen en de allerheiligste behoudt de kerk een vrome soberheid. Misschien komt dat door de openstaande deur waardoor de alledaagse geluiden van de Singel en de Spui, de trams en de toeristen, naar binnen stromen.

Singel 446

De Krijtberg. Beeld Charlotte Odijk

3. De Papegaai

Tegenover de McDonalds in de Kalverstraat verwacht je een snoepwinkel of een tweede Amsterdam Dungeon, geen voormalige schuilkerk. De Papegaai hoeft zich sinds de opheffing van het katholicismeverbod in 1853 niet te verstoppen, maar tussen de kleurrijke winkelpuien valt het kerkgebouw niet op. De draaideuren staan dagelijks open voor ‘een kwartier voor God’, maar betreed de donkere zaal en het voelt alsof de Heer tijd voor jou vrijmaakt. Het verlichte altaar met rode gordijnen dwingt een eerbiedige stilte af. Daardoor voelt zelfs het geluid van voetstappen bijna zondig.

Kalverstraat 58

4. Begijnhofkapel

Het levensgrote Jezusbeeld in het grasveldje van het Begijnhof waakt over de bezoekers. Zijn de toeristen daarom zoveel stiller dan die in Kalverstraat en het Spui hier om de hoek? Binnen in de kapel heerst er nog minder rumoer. Bij binnenkomst zijn de kleine vlammen in de rode kaarsenhouders bijna hoorbaar. Rood zijn ook de matjes bij de kerkbanken. Voor de knielende bidders en de areligieuze Amsterdammers die in stilte willen nadenken of helemaal niet willen denken, en gewoon vredig willen zijn.

Begijnhof 30

5. Sint-Nicolaaskerk

Als je in dit huis van God richting het altaar loopt en de Latijnse inscripties aan de wanden leest, voelt het een beetje alsof je richting de hemel koerst. Of in elk geval richting het Vaticaan, want de Paus had niet misstaan in de hoofdkerk van de Amsterdamse parochie. Het gebouw steunt op zwarte pilaren die met gouden ringen versierd zijn als de vinger van een bruid. Een opvallende blikvanger is schilderij Pietà della Nostra Terra. Het doek toont een vrouw in felgekleurde gewaden met een bebloede jongen in haar armen, die jeans en één witte sneaker draagt. Achter dit schilderij vind je een conventionelere beeltenis van Moeder Gods met baby Jezus.

Prins Hendrikkade 73

De Sint-Nicolaaskerk. Beeld Jan van Breda

6. Mozes en Aäronkerk

De kerk aan het Waterlooplein staat in de steigers. Aan de bezoekers de vraag of de blauwe hekken en de aanplakbiljetten de kerk ontsieren of er juist een up-to-date gevoel aan geven. Dat zijn vraagstukken die als vanzelf oplossen wanneer je de trappen opgaat en de gigantische kerkzaal binnenstapt. De Waterloopleinmarkt zou bij wijze van spreken tussen de massieve witte pilaren passen. De grootse zaal vraagt ook om een oog voor detail, want het met tegeltjes belegde altaar is het staren waard.

Waterlooplein 205

De Mozes en Aäronkerk. Beeld Jakob van Vliet