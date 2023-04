De drukte ontvluchten? Hier vier je een rustige Koningsdag in Amsterdam

De tuinen en het café van de Hortus Botanicus zijn geopend met Koningsdag. Beeld Nina Schollaardt

1. Struin door de tuinen van de Hortus Botanicus

Veel musea zijn op Koningsdag gesloten, maar de tuinen en het café van de Hortus Botanicus zijn wel geopend. Eind april staan de tuinen volop in bloei met voorjaarsbloemen zoals tulpen, hyacinten en sneeuwklokjes. Ook onbekendere planten, zoals daslook en lievevrouwebedstro, zijn er te vinden. In het café serveren ze een bijpassend lentemenu voor ontbijt, lunch en borrel.

Studio/K en alle vestigingen van Pathé vertonen films op Koningsdag. Beeld EPA/Remko de Waal

2. Lekker naar de film

De ideale plek om je helemaal af te sluiten van de buitenwereld is de bioscoop. De meeste bioscopen in de stad zijn gesloten, maar de vestigingen van Pathé zijn geopend. Ook Studio/K programmeert op Koningsdag. Inspiratie nodig? Deze films raden we aan.

Het Concertgebouw organiseert een speciaal Koningsdagconcert. Beeld Hans Roggen

3. Koningsdagconcert in het Concertgebouw

Het Concertgebouw is een van de weinige podia in Amsterdam die programmeert op Koningsdag. Maestro Jules laat je kennismaken met Rachmaninoff: voor de pauze vertelt hij over zijn werk en de betekenis ervan. De uitleg wordt afgewisseld met korte fragmenten van de stukken, gespeeld door het orkest. Na de pauze luister je met andere oren naar de muziek. Kaarten koop je via de website van het Concertgebouw.

Op de Pannenboekenboot herinnert alleen de oranje versiering op je pannenkoek aan Koningsdag. Beeld De Pannenkoekenboot

4. Alleen oranje toppings op de Pannenkoekenboot

Onder het genot van een pannenkoek kun je in alle rust genieten van de oranjegekte op het water. Alleen de oranje toppings op je pannenkoek verraden dat het Koningsdag is op de Pannenkoekenboot. Je vaart over het IJ langs een aantal bekende bouwwerken zoals REM Eiland, de A’dam Toren en het Centraal Station.

In het Diemerpark is er geen festival of vrijmarkt. Beeld Floris Lok

5. Een park zónder vrijmarkt of festival

In het Diemerpark kun je ongestoord wandelen of fietsen: hier struikel je niet over de kleedjes of eetkraampjes. Dit komt doordat er geen grote evenementen georganiseerd mogen worden. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw werd hier het huisafval van Amsterdam gestort. Na het sluiten van de stortplaats kwamen er nauwelijks mensen en kon de natuur haar gang gaan, met een van grootste parken van Amsterdam als resultaat. De vervuilde ondergrond is niet geschikt voor zware belasting, waardoor het niet mogelijk is om grote evenementen te organiseren in het park. Ideaal voor de Koningsdagmijder, dus.

Meer tips?

Ook deze culture instellingen zijn open op Koningsdag: Artis, Rijksmuseum, Anne Frank Huis, Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum. Blijf je liever thuis? Bekijk ons overzicht met de beste series van de afgelopen maanden of luister naar een van onze podcasts.

Koningsdag in Amsterdam Op 27 april kleurt Amsterdam weer oranje voor Koningsdag. Van feesten tot de bereikbaarheid van de stad: dit moet je weten over Koningsdag in Amsterdam 2023.