De beste happen voor na het stappen: hier in Amsterdam kun je tot (heel erg) laat eten

Waar in Amsterdam kun je na een avond gezelligheid je hoofd nog begraven in de heilige drie-eenheid van vet, zout en koolhydraten? Een paar onmisbare adressen voor uw nachtelijke snackmomenten.

Tot laat - 1 uur

De Japanner

Bruisende bar met Japans bier, sake en kleine, kakelverse happen in het genre gyza, boa bun met pork belly en kimchi of een California roll. De vestiging in De Pijp is in het weekend tot 01.00 uur open, die in West tot middernacht. De keuken sluit een half uur van tevoren, tot die tijd kun je gewoon binnenlopen en lekkere dingen bestellen.

Albert Cuypstraat 228 (Zuid)

Nog tot laat verkrijgbaar: de gyoza met wagyu rund van De Japanner op de Albert Cuyp. Beeld Van Nerum Tammy

Tot nog later - 2 uur

Taste of Culture

Een van de favoriete adressen van sterrenchef Joris Bijdendijk, met bier in pitchers, ramen, oesters, scheermessen en vooral: malse pekingeend met een krokant vel. Volgens velen de beste van de stad. De keuken sluit vrijdags en zaterdags om 01. 30 uur. Wie om 01.15 uur binnenloopt, kan meestal nog bestellen. Even bellen voor beschikbaarheid is het beste.

Korte Leidsedwarsstraat 139-141 (Centrum)

Cannibale Royale

Biefstukken, knotsen van (vega)burgers, mac and cheese of ribbetjes, daarvoor ga je naar Cannibale Royale. Er zijn meerdere vestigingen in de stad, maar in de Handboogstraat is de keuken het langst open: elke dag tot 0.00 uur en in het weekend tot 01.00 uur.

Handboogstraat 17-19 (Centrum)

Voor een goede burger tot laat schuif je aan bij Cannibale Royale

Tot schandalig laat

Meo’s Colosseum

Snak je naar nasi, bami, pom of moski lesi? Het sympathieke Surinaamse eethuisje Meo’s Colosseum is je plek. Ze zijn open als al het andere dicht is: je kunt er elke dag vanaf 04.00 uur tot 10.30 uur terecht en op zaterdag is de keuken tot 05.00 uur (soms later als het zo loopt) klaar voor actie. Op vrijdag en zaterdag zijn er ook barbecuegerechten en huisgemaakte friet, plus: één keer per maand karaoke. Zodra er genoeg personeel is gevonden, gaan de deuren 24 uur per dag open.

Lootsstraat 5 (West)

Afterparty in de Snackbar

Niet altijd even hoogstaand, maar daar gaat het op dit goddeloze tijdstip al lang niet meer over. Hier haal je nog tot diep in de nacht een ouderwetse, vette bek.

•Automatiek Hallo - van goulashkroket tot shoarma en berenhap, in Oost kun je elke dag tot 01.00 uur en vrijdag en zaterdag tot 03.00 uur terecht bij Hallo.

Linnaeusstraat 14 (Oost)

•Cafetaria de Prins - de nachtklassieker op het Leidseplein. Donderdag tot 03.00 uur en vrijdag en zaterdag tot 04.00 uur.

Kleine-Gartmanplantsoen 53 (Centrum)

•Corner Inn - De beste friet hebben ze hier niet, maar de snackbar heeft een mythische status vanwege de vogelgeluiden die in de zaak worden afgespeeld. Doordeweeks tot 01.00 uur en in het weekend tot 04.00 uur.

Kinkerstraat 86H (West)

• Op de Rozengracht, onder nachtvlinders ook wel ‘the strip’ genoemd, wemelt het van de snackbars en shoarmatenten om je nachtelijke snackverlangens te stillen: waaronder de Febo (hier op zaterdag tot 05.30 uur open), Eethuis Sevil Ali Baba ( elke dag tot 03.00 uur en op vrijdag en zaterdag tot 06.00 uur open) en iets verderop op de Marnixstraat 359 al sinds jaar en dag het tikje smoezelige Ma Baker (elke dag tot 03.00 uur en op vrijdag en zaterdag tot 06.00 uur open).

Rozengracht 137, 214 (Centrum)

• Papa Ali Halal Steakhouse - De vrijwel altijd goedgemutste eigenaar Ali serveert halal shoarma, mixed grill en kapsalon en al dat andere waar de hongerige nachtbraker zoal behoefte aan heeft.

• If all else fails - de McDrive en McDelivery van de McDonalds op de Muntbergweg zijn klokje rond geopend.

Muntbergweg 16-18 (Zuidoost)