De best beoordeelde restaurants in Amsterdam in 2023 tot nu toe

Elke week bespreekt Het Parool in de rubriek Proefwerk een restaurant in Amsterdam. Welke restaurants werden in 2023 het beste beoordeeld tot nu toe? Deze plekken kregen van recensent Mara Grimm een 7,5 of hoger. Dit artikel wordt gedurende het jaar bijgewerkt.

El Mauri

Als je niet beter weet, loop je El Mauri zo voorbij. Zonde, want bij deze bakker in De Pijp kun je al jaren terecht voor een uitgebreid Marokkaans ontbijt mét vakantiegevoel. Een van de beste ontbijtadressen van de stad, en nog low budget ook. Lees onze recensie van El Mauri terug.

Shandiez

Bij Shandiez in Nieuw-West wordt authentiek Iraans gekookt in een huiselijke sfeer – ook voor vegetariërs. Zo spartaans als de gerechten soms ogen, zo feestelijk zijn de smaken. Voor 25 euro per persoon kun je hier royaal eten. Shandiez verdient allesbehalve een lege zaak. Lees onze recensie van Shandiez terug.

Shandiez. Beeld Eva Plevier

Smelt

Goede kaasfondue hoeft niet zwaar te zijn, maar kan zelfs verlichting brengen. Smelt is een van de beste en gezelligste adressen voor kaasfondue. Er zijn vijf verschillende soorten en je kunt ook eenpersoonsporties bestellen. Vlak voordat de fondue op is, biedt het eitje op tafel nog een verrassing. Lees onze recensie van Smelt terug.

Smelt. Beeld Eva Plevier

Umeno

Umeno is een van de oudste, maar vooral een van de beste Japanse restaurants van Nederland. En het was nauwelijks bekend bij het grote publiek – tot Proefwerk erover schreef. De à-la-cartekaart is klein en fijn, maar om een goede indruk van de keuken te krijgen kun je het beste een omakasemenu of een traditioneel menu kiezen. Klassieker Japans dan hier wordt het niet. Lees onze recensie van Umeno terug.

Umeno. Beeld Jakob van Vliet

Vanderveen

Bij restaurant Vanderveen zoeken ze naar eigen zeggen de grens op tussen funk en verfijning. Dat lukt qua sfeer nog niet helemaal, maar op het bord gaan de remmen los. Hier wordt bijna uitsluitend gewerkt met lokale seizoensproducten en het restaurant bewijst dat fine dining nog lang niet dood is. Lees onze recensie van Vanderveen terug.

Vanderveen. Beeld Eva Plevier

