De 21 beste bakkers van Amsterdam: hier koop je het lekkerste brood

In Amsterdam is een steengoede bakker nooit ver weg. Hier moet je zijn voor de zaligste krakende korsten, fluffy focaccia’s en croissants om je vingers bij af te likken.

Fransman Sébastien Roturier en zijn Nederlandse vrouw Susan runden tien jaar een bakkerij in de West-Franse streek Vendée. Hun Amsterdamse zaak is hét adres voor madeleines, stokbroden en croissants net zo goed als in Frankrijk. Ga hier niet weg zonder een aan perfectie grenzende baguette af te rekenen (1,85 euro): met een knapperige korst en een malse, luchtige binnenkant. Fransozen breken op weg naar huis vast het kontje af, dat is dus helemaal geen gek idee.

Olympiaplein 119 (Zuid)

Brood als perfecte begeleider van het diner luistert nauw: het moet niet te zwaar zijn, niet te donker en niet overheersen. Wel essentieel: een gekmakend lekkere korst. Bakker Eef (Efraim Bolado van der Meij) sleutelde een jaar aan het perfecte recept voor zijn tarwedesembrood met een vleugje rogge (5,50 euro voor 700 gram), dat in vele Amsterdamse horecagelegenheden geserveerd wordt. Haal het in huis en dineer op restaurantwaardig niveau.

Conradstraat 471 (Centrum)

Stadsbakkerij As. Beeld SANDER OVEREINDER

Dit is de plek voor hartverwarmende Marokkaanse pastilla’s: krokante jasjes van warqadeeg – een soort flinterdun filodeeg – vol met gekruide kip of verse vis. De msemmem, een smeuïge pannenkoek gevuld met groenten en gehakt, is ook al zo lekker. Verder vind je hier Marokkaans brood, en bolletjes en koekjes waar je mee aan kunt komen bij bezoek.

Gulden Winckelplantsoen 44 (West)

Het desem is al zo’n vijftien jaar oud en net even anders. Zachter. Minder zuur. De pain jeanette, een uit de kluiten gewassen, wit brood van bijna anderhalf kilo (8,50 euro) is een van de toppers. Liefhebbers trekken ervoor naar Zwanenburg, maar – geheim van de smid – ze staan ook iedere zaterdag op de Zuidermrkt.

Johannes Verhulststraat 33 (alleen op zaterdag)

Ze bakte de sterren van de hemel bij Choux en Café Modern, liep stage bij Ottolenghi en Relæ in Kopenhagen. Nu heeft Florence Gramende een zuurdesembakkerij annex natuurwijnparadijs, Het ideale startpunt voor een avond gemarineerd in geluk.

Jan Pieter Heijestraat 168 (West)

Eindelijk eerherstel voor de krentenbol. De versie van Broodbakkerij Ex (1,50 euro), gemaakt van desem en met krenten in plaats van rozijnen, lijkt in weinig op zijn kleffe broertje in de supermarkt. Desem viert sowieso hoogtij bij Ex, zelfs de croissants zijn ervan gemaakt. We tippen ook graag het kaas-uienbroodje en het platbrood, kleine kunstwerkjes met daarop verse groente van het moment van de Stadsgroenteboer.

Waddenweg 10 (Noord)

Alles hier is volkoren, ook de oliebollen. Die desondanks – of is het juist daardoor? – door velen tot de allerlekkerste worden gerekend.

Wibautstraat 77 (Oost)

De croissants en pains au chocolat, met hun glanzende streepjespatronen, zijn een lust voor het oog. En ze zijn nog lekker ook: in 2021 scoorde Grammes de tweede prijs in de grote croissanttest van deze krant.

Maasstraat 16 (Zuid)

De flamboyante weekendspecials van Fort Negen – van het kaliber kaascroissant met misogelakte aubergine, gele curry en krokante curry flakes – zijn sensationeel en staan garant voor ellenlange rijen in het weekend.

Jan Evertsenstraat 31 (West)

De Afghaanse lavash (1,65 euro) is een kakelvers en met geroosterd sesamzaad besprenkeld platbrood, dat zich gewillig laat dippen en besmeren. “In tzatziki of hummus bijvoorbeeld,” zo adviseren de twee broers die de zaak runnen. Ze bakken ook waanzinnige zuurdesempita’s, breekbrood met tijm en za’atar, verse naan met koriander, brioche buns, Surinaamse puntjes, Duits roggebrood en nog veel meer lekkers.

Javastraat 29 (Oost)

Al sinds jaar en dag synoniem voor steengoed brood. Met name de woestaantrekkelijke croissants – in 2021 de winnaar van de Grote Croissanttest – zijn zo lekker flakey en boterig dat een Fransman er jaloers op zou zijn.

Nieuwendijk 35 (Centrum)

Gebroeders Niemeijer. Beeld Carly Wollaert

Bij Wils Bakery Café – half bistro, half bakkerij – maakt het team van sterrenchef Joris Bijdendijk gigantisch goede broden van vaak vergeten granen als Nederlandse eenkoren en rode emmer.

Stadionplein 24 (Zuid)

Tijdens de eerste lockdown begon Lard Breebaart met het bakken van brood in klein oventje vanuit zijn huis. Al snel stond het rijendik voor zijn deur. Inmiddels is er een echte winkel, waar je heerlijk desembrood koopt. Zijn Crolus (2,80 euro), een knipoog naar hybride broodsoorten als de cronut en de cruffin, is een boterige liefdesbaby van een Zeeuwse bolus en een croissant. Zelf aan het bakken slaan? Iedere eerste woensdag van de maand geeft Breebaart workshops.

Korte Papaverweg 17 (Noord)

Sensationeel glutenvrij brood, het bestaat! Hier hebben ze behalve glutenvrije broodjes ook muffins, taartjes en (gevulde) croissants. Die met amandel of kaas zijn favoriet.

Gerard Doustraat 103A (Zuid)

Craft Coffee & Pastry. Beeld Jennifer Gijrath

Trefpunt voor de moderne vegan, vol plantbased baksels waar zelfs botersnobs voor in de rij staan. De pistachio cruffin (4,50 euro) – half croissant, half muffin, met in het midden huisgemaakte pistachepasta – is een van de paradepaardjes.

Lindengracht 158h (Centrum)

Het geheim van de zuurdesem bagels van Breadwinner? De ingrediënten gaan niet alleen óp de bagel, maar ook door het deeg. De zuurdesembagel met jalapeñopepers en cheddar is een feestje.

Tweede Laurierdwarsstraat 50HS (Centrum)

Je komt binnen in een lichte, open ruimte, ziet de bakkers in de weer met het deeg en bestelt bijvoorbeeld een omeletcroissant: een vierkant kommetje van croissantdeeg, gevuld met roerei en royaal afgetopt met schapenkaas van Keff (3,95 euro).

Bilderdijkstraat 38 (West)

Beeld Loof

Samen draaien geliefden Youri en Elin een bakkerij waar het lekkers over de toonbank vliegt. Hij maakt verrukkelijk ‘city sourdough’, zij is van de patisserie. De bombolini, een zuurdesemdonut gevuld met lekkers uit het seizoen is een hardloper. Net als de amandelcroissant. “Mensen zijn echt verdrietig als die op is,” aldus de eigenaars.

Cabralstraat 7 (West)

Voor de focaccia genovese van Valeria Lucente komen mensen uit Duitsland rijden. Ze zijn elke dag vers en worden geserveerd met zes verschillende toppings, zoals courgettebloem en buffelricotta of gorgonzola en geroosterde pompoen. Doe als de Italianen en dip ze in je cappuccino. Ze soldaat maken tijdens een rondje Vondelpark is ook een prima plan.

Overtoom 445 (West)

Giel Imming heeft een schare loyale fans die er al twintig jaar brood koopt. In de buurt staat de bakkerij bekend om het smakelijke volkorenbrood met zonnebloempitten en lijnzaad (3,95 euro) én om de hartelijke mensen die in de winkel staan. Ook populair: het ‘Amsterdamse brood’ met doldwaze namen als De Jordanees (een donker meergranenbrood met karamelsuiker, noten en rozijnen), De Damrakker (roodbruin met extra pompoen- en zonnebloempitten) en Rooie Sien (een extra donker meergranenbrood).

Osdorperban 50/52 (Nieuw-West)

Water, meel en zout (geen gist), 24 uur rijpen en dan afbakken op de stenen ovenvloer: de Weespenaar vindt zijn broodgeluk sedert 1945 bij Cor Mühl, waar ze heerlijke en pure desembroden bakken.

Nieuwstad 64 (Weesp)