Croissants met kimchi, omelet of chocolade-muntroom: bij deze 13 Amsterdamse bakkers haal je de lekkerste weekendspecials

Haast uit het niets lijkt de culinaire croissants een opmars te maken in Amsterdam. Croissantcoinnaisseurs fietsen graag voor deze varianten een blokje om.

1. Loof

In de desembakkerij van restaurant Binnenvisser is het elk weekend raak: hier scoor je een croissant met crème fraîche, omelet, asperge, schapenkaas van Kef en bieslook. Of wat dacht je van een double baked amandelcroissant? Naast deze twee vaste nummers pakt deze bakkerij ook graag uit met tijdelijke specials. Zo maakten ze eerder een baklava croissant met pistachefrangipane en rozenwater en een croissant met vanilleroom en rabarbercompote.

Bilderdijkstraat 38 (West)

2. Ulmus

Bij Ulmus bakken ze naast standaardcroissants (naturel, chocolade, kaneel, kaas en kardemom) ook elke week wisselende cruffins en danish, zowel zoete als hartige lekkernijen op basis van croissantdeeg. De smaken variëren elk weekend en zijn afhankelijk van wat hun vaste organische boer kan leveren.

Cabralstraat 7 (West)

3. Fort Negen

Bij Fort Negen gooien ze het liefst niets weg. Vanuit dat idee werd de kaascroissantspecial bedacht: een kaascroissant met een wisselende vulling. Zo maakten ze een kaascroissant met gepofte knolselderij, in een jus van geblakerde preien, met geitenkaas, zure room en gremolata en een kaascroissant met een Spaanse tortilla en aïoli.

Naast de hartige kaascroissant special heeft Fort Negen ook elke week twee wisselende zoete cruffin specials, gevuld met waar ze op dat moment zin in hebben. Dat kan van alles zijn: zo bakten ze tijdens Koningsdag een tompouce cruffin met een hibiscus glazuur en gevuld met crème diplomaat en stond er een cruffin voor de After Eight-liefhebber op het menu, met chocolade- en muntroom, een toefje room en een blaadje munt bovenop om het af te toppen.

Jan Evertsenstraat 31 (West)

Cruffins van Fort Negen. Beeld Jakob van Vliet

4. Salvo Bakehouse

Liefhebbers kennen het sympathieke Salvo Bakehouse van de Italiaanse maritozzo, een zoet broodje gevuld met chocolade-, hazelnoot- of citroenroom. Salvo verkoopt sinds kort ook zoetgevulde croissants, zoals met aardbeien en room of een pistachevulling. Ook hebben ze een hartige variant met spinazie en ricotta.

Tweede Hugo de Grootstraat 9 (West)

5. Public Space

Dat je bijzonder lekker kunt eten bij restaurant Public Space (Mara Grimm gaf ze eerder een 8,5) mag geen geheim zijn. Maar ook voor een goede croissantspecial ben je hier aan het juiste adres. Elk weekend bakken ze hier een verrassende special uit de koker van de Franse meesterbakker Alex Scour. Weten wat ze deze week bakken? Hou de Instagram van Public Space in de gaten.

Bercylaan 301 (Noord)

Vierkant croissant van Public Space.

6. Kometenbrood

Ook Kometenbrood doet zo nu en dan een samenwerking met Alex Scour, zo bakt hij voor Kometenbrood onder andere zijn kunstige vierkante croissants met seizoensgebonden vullingen.

Korte Papaverweg 17 (Noord)

7. Bakkerij Ex

Het is bij Bakkerij Ex altijd prijs: er is namelijk altijd een croissantspecial. Wat je krijgt, is iedere week weer een verrassing. Eerder uit de koker van Ex verschenen een chocoladecroissant met amandel en jam zijn, met blauwe bessen, of eentje met sesam, karamel en zout.

Waddenweg 10 (Noord)

8. Rise Bakery

Bij Rise Bakery aan de Albert Cuyp wordt er volop met croissants en smaken geëxperimenteerd. Zo verkopen ze een pure chocoladecroissant met amandel en is het klassieke kaascroissantje ook net iets anders dan je gewend bent: hier krijg je ’m met kaas en jalapeño.

Maar waar deze bakker misschien nog wel het meest bekend om is, is de ‘wheel croissant’, een ronde croissant, gevuld met de meest uiteenlopende smaakcombinaties, zoals een vulling van dulce de leche en afgetopt met een witte chocolade rozemarijn. Minstens net zo lekker: een vulling van mango en passievrucht met een topping van chocolade en kokos.

Albert Cuypstraat 208H (Zuid)

9. Et Claire

Niets geen weekendspecial, bij Et Claire aan de Beethovenstraat bakken ze naast allerhande taartjes de hele week door extraordinaire croissants. Zo’n twintig verschillende soorten in totaal, om precies te zijn. Ze hebben croissants in verschillende vormen (normaal, vierkant en cruffin) en smaken. Zoals de kimchicroissant - het paradepaardje - met lichtpittige kimchi, gruyèresaus en bieslook. Of de truffel cruffin, met parmezaanse kaas en truffel.

Naast deze twee vaste specials wordt er ook volop geëxperimenteerd: zo maakten ze eerder een croissant met pekingeend, eentje met maple syrup en bacon en een cruffin met rendang.

Beethovenstraat 38 (Zuid)

Croissants van Et Claire.

10. Grammes

Bij Grammes bestel je niet alleen een van de lekkerste naturel croissants van de stad, maar ook de gevulde exemplaren zijn niet te versmaden. Zo hebben ze een chocolade croissant gevuld met chocolade cremeux, een pistache escargot gevuld met pistache crème en witte choco, een amandelcroissant en een kouign amann (een soort gekarameliseerde croissant) gevuld met seizoensgebonden fruit als vulling.

Maasstraat 16 (Zuid)

Chocolade croissant van Grammes.

11. Bakkerij Mater

Familiebakkerij Mater doet het net even anders dan andere bakkers: in het weekend bakken ze een matcha amandelcroissant met hazelnoot en een chocolade croissant met gefermenteerde koffie. Liever iets hartigs? Alleen op zaterdagen verkopen ze hartige croissant croutons en cheese twists.

Ceintuurbaan 320 (Zuid)

12. Saint-Jean



Bij Saint-Jean willen ze de beste plantaardige croissants van de stad bakken. En naast de klassieke smaakvarianten (naturel, chocolade, amandel en pistache) verkopen ze in het weekend seizoenspecials. Zoals cruffins of danish met apple, vanille custard en rabarber, of een hartige variant met tomaten, feta en olijven.

Lindengracht 158h (Centrum)

13. Wolf

Bij Bakkerij Wolf springen ze slim om met ingrediënten. Als er in het naastgelegen restaurant Café Wolf rabarber wordt verwerkt in een toetje, dan worden met die rabarber vervolgens weer croissants en cruffins gebakken. Doordeweeks werken ze met vaste smaken: bij Wolf ben je er aan het juiste adres voor bijvoorbeeld een chocolade croissant met hazelnoot frangipane en een hazelnootpasta. Ook maken ze een bread and butter pudding van de croissants.

Wolvenstraat 22 (Centrum)

De zoete, ronde croissant: cruffin Je kunt er haast niet meer omheen: steeds meer Amsterdamse bakkers bakken een cruffin, een croissant gebakken in een muffinvorm. Deze cruffins worden vaak, als ze nog warm zijn, gewenteld door (kaneel)suiker, om vervolgens gevuld te worden met een crème of room. De eerste bekende cruffin komt uit de koker van Kate Reid van bakkerij Lune uit Melbourne, Australië. Zij begon er zo’n tien jaar geleden mee. Inmiddels geniet de cruffin wereldwijd van populariteit en in het bijzonder in Oekraïne, waar cruffins met Pasen worden gegeten.