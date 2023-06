Cha cha cha! Hier in Amsterdam kun je in de zomermaanden buiten dansen

In de zomer wordt er lang niet alleen in zweterige achterafzaaltjes gedanst. Dansers gaan de straat op, de parken in. Toekijken mag, meedoen is natuurlijk het allerleukst.

Tango in het Oosterpark

Het is al jaren vaste prik: elke tweede zondag van de maand wordt er de Argentijnse tango gedanst in de fraaie muziekkoepel in het Oosterpark. Dansen is gratis (een bescheiden bijdrage altijd welkom), wel is het fijn als je ervaring hebt. Bij slecht weer wordt er diezelfde dag om 13.00 uur via de site bekendgemaakt of de adornos van de vloer kunnen.

Muziekkoepel Oosterpark, tussen 15.00 - 18.00 uur. De volgende dansmiddagen zijn op 9 juli, 13 augustus en 10 september 2023.

Vrolijke dancebattles onder Eye

Wie Scene Session op Instagram volgt weet: deze dansgroep uit Zuidoost organiseert indrukwekkende dansbattles, waar op drukke dagen soms wel 150 dansers aanwezig zijn. Deze zomer dansen ze regelmatig buiten, op woensdagen onder de vleugels van het Filmmuseum.

Houd de Instagramstories in de gaten voor exacte data en tijden.

Zwoele zomeravonden in het Westerpark

Salsaliefhebbers weten: in het Westerpark is het elke donderdagavond feest. Summer Breeze begon in 1995, in het Vondelpark, en is inmiddels uitgegroeid tot een feest van formaat waar latinliefhebbers uit Amsterdam en daarbuiten voor afreizen.

Elke week wordt er op het Klönneplein vrij gedanst en kunnen beginners en gevorderden zich wagen aan de salsa, zouk, bachata en de kizomba. Goed om te weten: om 23.00 uur stopt de muziek en gaat het feest tot in de vroege uurtjes binnen door.

Westergasterras, tussen 1 juni en 31 augustus elke donderdag vanaf 18.00 uur. Tickets zijn te koop vanaf 8 euro via de website.

Dansen in de Tolhuistuin. Beeld Stephen Cassidy

Dansen in de Tolhuistuin

Wil je werken aan je dansskills? Dan ben je bij Tolhuistuin aan het juiste adres. Hier worden de hele zomer lang salsaworkshops en fiësta’s georganiseerd. Een workshop in de tuin kost 10 euro per persoon en aansluitend kun je vrij dansen. Op de derde zondag van de maanden juni, juli en augustus kun je tijdens een fiësta (7 euro per persoon) laten zien wat je in huis hebt.

De aankondigingen voor de workshops en fiësta’s worden gedaan in deze Facebookgroep.

Dansles buiten voor zestigplussers bij Dance Connects. Beeld Marieke Josselet

Nooit te oud om aan iets nieuws te beginnen

Dance Connects organiseert danslessen voor vijftigplussers en een aantal van die lessen worden buiten gegeven. Zoals moderne dans 60+ in het Westerpark, moderne dans 60+ in het Oeverpark in Noord, Dansmix 50+ in het Flevopark, moderne dans 60+ in het Frankendaelpark, dansmix 50+ in het Mandelapark en moderne dans 60+ in het Vondelpark.

Een 5-lessenkaart kost 65 euro, met een Stadspas of Amstelveenpas krijg je korting.