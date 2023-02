Borrelen met steengoede happen: de beste borrelsnobadressen in Amsterdam

Bij deze wijnbars en restaurants in Amsterdam is de kwaliteit hoog, de drempel laag en het leven goed.

Eindeloos eten, lachen, proosten en elkaar eeuwige vriendschap beloven, dat doe je het lekkerst in een ontspannen setting. Met topwijn walsend in het glas en een tafel vol goede kleine gerechten die het beste in de wijn – en jezelf – naar boven halen. Een paar supersonische adressen in Amsterdam voor de veeleisende borrelaar.

Een uitgelaten sfeer, rijkelijk vloeiende natuurwijn en op Aziatische leest geschoeide gerechten met groenten op een voetstuk. Je kunt een tafeltje boeken, maar voor de borrel schuif je ook lekker aan bij de vinylbar, met uitzicht op de djbooth. Hier bestel je losse bordjes met bijvoorbeeld de gebarbecuede brioche met geitenboter (5,50 euro) en het door Mara Grimm enthousiast ontvangen gerecht met Okra en sesam (10,50 euro). Maar het hele (vega)menu van tien kleine gangen (45 euro pp) kan ook. Wie wil dansen boekt de tweede shift: ‘s avonds gaan regelmatig de tafels aan de kant.

Papaverweg 11 (Noord)

Metro. Beeld Jennifer Gijrath

In dit recentelijk geopende restaurant bij het Next museum, kun je de hele dag terecht voor lekkere dingen, knettergoed huisgemaakt brood en ‘s avonds ongecompliceerde gerechten van hoge kwaliteit. Aan de grote betonnen bar is altijd plek, ook voor alleen wijn met wat kleins erbij. Bestel gerust alles van de snackkaart. De maritozzo, het bolletje van huisgemaakt briochebrood gevuld met kippenleverpaté en kweepeer, is een wervelende huisfavoriet.

Asterweg 22 (Noord)

Bij De Klepel eet je wat de pot schaft, en de drie of vier gangen die je krijgt voelen als een minivakantie naar Frankrijk. Alleen een borrel? Tussen vijf en zeven én vanaf negen uur kun je er – mits plek – ook aan de bar hangen voor alleen de zalige wijn, een oester en charcuterie. Een Amsterdamse klassieker.

Prinsenstraat 22 (Centrum)



Alex + Pinard. Beeld Eva Plevier

In dit lichte hoekpand in de Dapperstraat schenken ze levendige wilde wijnen waarbij je kleine gerechten om te delen bestelt – zoals gemarineerde mosselen met brood en witlof (6,50 euro). Wil je graag aan de bar zitten? Bel even van tevoren, dan regelen ze dat.

Dapperstraat 10 (Oost)

De kleine zus van Alex + Pinard in de Jordaan. Ook hier is het natuurwijn wat de klok slaat. Met daarbij forelkroketten of zuurdesem van As voor het ultieme bargevoel. Of, desgewenst, een compleet zevengangenmenu.

Tweede Tuindwarsstraat 10 (Centrum)

Bar Centraal. Beeld Mats Van Soolingen

Klein, knus, lekker donker met van die druipende kaarsen op tafel. Ga je voor een klein hapje (veel vegaopties) of een uitgebreide shared dining? De perfecte uitvalsbasis voor wie daarna naar de film wil in de Filmhallen.

Ten Katestraat 16 (West)

Een zaak als een Frans café, vol leven en geroezemoes. Met een combinatie van goede wijn en lichtvoetig eten. Vanaf 16.00 uur kun je er terecht voor de borrel met een goed glas wijn, champagne, oesters, kaas en andere lekkere dingen. Maar het diner, een vast menu van drie of vier gangen, vol smaak en zonder opsmuk gepresenteerd, is ook een aanrader.

Westerstraat 182 (Centrum)

Sinck. Beeld Eva Plevier

Met een wijnkaart met zo’n vierhonderd soorten klassieke wijnen samengesteld door stersommelier Sabas Joosten, die acht jaar werkte bij driesterrenrestaurant De Librije. Voor erbij zijn er oesters, kroketjes en char­cuterie, plus een groot aantal bistroachtige gerechten. Wie houdt van een beetje reuring reserveert een plek aan de keukentafel. Hier zit je met je snufferd op de keukenbrigade, die – dat hebben ze zelf gezegd! – openstaat voor een praatje.

Prinsengracht 422 (Centrum)

In het sfeervolle oude pand van de Twentsche Bank ben je aan de bar spekkoper. Het hele menu? Kan. Maar freestylen met losse charcuterie of een los hoofdgerecht mag ook.

Meidoornweg 2 ( Noord)

Compartir. Beeld Jakob Van Vliet

In het reuzeknusse Compartir kun je langs voor een uitstekende borrel of om uitgebreid te tafelen. Compartir is een wijnbar en restaurant, waar kleine en middelgrote gerechten gedeeld kunnen worden. Bestel kazen, oesters of flammkuchen, maar een heel hoofdgerecht als opperdoezer met trompet de la mort, oxalis en gerookt knoflook beurre blanc (12,50 euro) kan ook.

Spaarndammerstraat 49 (West)

Wijnbar van het jaar, met vijftig wijnen op glas, bediening met verstand van zaken en pretgerechtjes als buikspek met hoisin of octopus de pimenton de la vera.

Lutmastraat 132 (Zuid)

Wijnbar 4850. Beeld Eva Plevier

Een minimalistisch ingericht paradijs voor wijngeeks, met een wijnkaart van 28 bladzijden, met de nadruk op Franse wijn uit Bourgondië, Champagne, de Loire en Jura. Op het à-la-cartemenu volop sympathiek geprijsd zaligs als kokkels op geroosterde brioche met mossel en gezouten daslookemulsie voor 10 euro.

Camperstraat 48-50 (Oost)

Dit kleine zusje van restaurant BAK is knus en rommelig, met op de kaart gerechten die schitteren in hun eenvoud. Zoals gefrituurde spruitjes, oestercrème en peterselie (11 euro), of bloemkool, zeewier en gedroogde eidooier (16 euro). Voordat je het weet bestel je alles van de kaart.

Vijzelgracht 5h (Centrum)

