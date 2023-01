Boozeless borrel? Dit zijn de beste alcoholvrije adressen in Amsterdam

Dry January zit er bijna op, maar dat betekent niet dat je met een grote boog om de kroeg, cocktailbar of restaurant heen hoeft te lopen. Verleid jezelf tijdens je eindsprint met deze alcoholvrije alternatieven in Amsterdam.

Van drinks with benefits, rokerige lapsang souchong en funky kombucha’s tot alcoholvrij bieren, cocktails en spirits: ook voor de mindfull drinker kan Amsterdam een speeltuin zijn. Waar stoppen ze net dat beetje meer liefde en aandacht in de alcoholvrij selectie? Een paar heerlijke adressen voor de nuchtere Amsterdammer.

BIER

Je verwacht het niet in dit toeristisch stukje stad, maar In De Wildeman is zo’n kroeg om meteen in het hart te sluiten. De sfeer heeft dat aangenaam nostalgische, het personeel verstand van zaken en op de kaart staan veertien bieren met weinig tot geen alcohol. Ze draaien hier geen muziek, dus het is tevens de aangewezen plek voor een goed gesprek. Extra punten voor de schone wc’s en de selectie glutenvrij bier.

Kolksteeg 3 (Centrum)

De gemüdliche en charmante bruine Gollem mag dan een gouwe ouwe zijn, de kaart is helemaal van nu. Met keuze uit zes vaste bieren voor de bewuste drinker en regelmatig een verrassing op de wisseltap.

Raamsteeg 4 (Centrum), Amstelstraat 34 (Centrum), Entrepotdok 64 (Centrum), Daniël Stalpertstraat 74 (Zuid), Overtoom 160-162 (West)

De Biertuin op de Linnaeusstraat. Beeld Rink Hof

Bitterballen, kaassouffléetjes, smerig lekkere supernacho’s met guacemole, cheddar en tomatensalsa en bier, heel veel bier. Met voor de bewuste drinker keuze uit tien alcoholarme en -vrije opties.

Linnaeusstraat 29 (Oost), Prinsengracht 494 (Centrum), Jan Evertsenstraat 135 (West)

Bar Bukowski. Beeld Rink Hof

De naam van dit café mag dan naar de aan alcohol verslingerde schrijver Charles Henry Bukowski verwijzen, ook als je bewust drinkt hoef je hier niet op een houtje te bijten. Op de kaart: zes boozeless bieren, een alcoholvrije gin en tonic en een uitgebreide selectie niet-alledaagse frisjes. Erbij genoeg goede snacks, zoals gyoza’s of pizzette, om de avond door te komen.

Oosterpark 10 (Oost)

Thúskomme. Beeld Tammy Van Nerum

Een walhalla voor de frisliefhebber: de kaart van Thúskomme staat vol uitnodigende smaken als rabarber, dennennaald en komkommer-basilicum. Daarnaast schenken ze in dit gemoedelijke buurtrestaurant kombucha en vier laagalcoholische bieren. ‘s Avonds is er een simpel doch goed menu, maar aanschuiven voor alleen een (boozeless) borrel met een Wilde wadoester ( 3,75 euro) kan ook.

Batjanstraat 1A (Oost)

COCKTAILS

Elke zichzelf respecterende cocktailbar heeft tegenwoordig een aantal virgin cocktails of mocktails op de kaart staan. En die zijn, in tegenstelling tot vroeger, heus niet alleen maar mierzoet. Voor de meest volwassen smaken ga je naar een van de betere cocktailbars die de stad rijk is. Daar maken ze werk van spannende infusies en technieken, waarbij je die drank helemaal niet mist.

Super Lyan. Beeld Jakob van Vliet

In deze door kenners bejubelde cocktailbar kun je meerdere cocktails, waaronder de Espresso Martini, in een alcoholvrije variant bestellen. Ze kosten allemaal 8 euro.

Nieuwezijds Voorburgwal 3 ( Centrum)

Of je nu gaat voor de Bellino met Milky Oolong Tea Cordial, verjus en jasmijn, de Amaretti & Chicory met Lyre’s Amaretti, hout en lof of een van die andere boozeless cocktails, de alcoholvrije avond in de knappe Pulitzer’s bar zal liefhebbers van complexe smaken behagen. 9 euro per stuk.

Prinsengracht 323 (Centrum)

Vesper. Beeld Joris van Gennip

Vesper, de cocktailbar die voelt als een huiskamer, kopt het cocktailmenu met drie opties voor de mindfull drinker, waaronder de Miso Thorny met – dat zal geen verrassing zijn – miso, met daarbij het alcolvrije distillaat Seedlip, duindoornbes, kokosschuim en stof van gojibessen.

Vinkenstraat 57 (Centrum)

In de bar van restaurant Neni hebben ze vier alcoholvrije cocktails, waaronder een Disa-no-no Sour met Lyre’s Amaretti, citroensap, suiker en fluffy eiwitschuim. De fameuze popcorn falafel en hemelse hummus van het restaurant zijn er ook te bestellen.

Stadionplein 8 I (Zuid)

UIT ETEN

Choux. Beeld Rink Hof

Bij elke gang een ander ambachtelijk bereid sap, bijvoorbeeld van zwarte knoflook met granny smith en espresso of rabarbersap met rozemarijn à 6,50 euro per glas.

De Ruijterkade 128 (Centrum)

Bonboon. Beeld Eva Plevier

Over het eten bij vegan restaurant Bonboon kon culinair recensent Mara Grimm kort zijn: dat is steengoed. Het aanbod alcoholvrij, daar viel nog aan te sleutelen. Niet lang nadat de recensie in deze krant stond, kreeg eigenaresse Daphne Althoff een belletje van theesommelier Mariëlla Erkens. Het resultaat: een uitgesproken, spannende tea pairing, waarbij thee en gerecht elkaar versterken en verdiepen. Bij het aardappelkoekje met karwijzaad en gefermenteerde cashewcrème met dille vooraf bijvoorbeeld een licht bittere, fruitige, aardse Darjeeling zomerpluk met noten van rozijnen, kruidnagel en hout, dat het gerecht het gerecht dieper, voller en warmer maakt. Ze hebben elke twee maanden een nieuw menu.

Piraeusplein 59 (Oost)

BAK. Beeld Rink Hof

Voor de niet-drinker hebben ze hier kombucha’s, coldbrews, vruchten- en groentesappen. Bij het achtgangenmenu krijg je vier verschillende glazen sap. Een feest, zoals alles hier.

Van Diemenstraat 408 (West)

THUIS

Wel de lol, niet de kater: drinks with benefits

Gesignaleerd in Amerika: de door celebrity’s in de markt gezette drinks with benefits. Die bevatten geen alcohol, maar adaptogenen, stoffen die op het bewustzijn werken en rust geven of juist stimulerend werken. Sommige beloven de geneugten van een alcoholische versnapering – sociaal zelfvertrouwen, lekker slapen, euforie –, andere zetten in op ontspanning of concentratie. Wie de spannende drankjes van Kin Euphorics, het merk van model Bella Hadid, wil proberen, kan ze bestellen via de Amerikaanse website shopmayple.com, die ook naar Nederland verzendt. In Nederland zijn de Livener, Social Elixir en Nightcap van het merk Three Spirit verkrijgbaar via alcoholvrije slijterij Nixennix, net als de frisjes met CBD van Trip kun. Healthfood restaurant Wild & the Moon (Van Woustraat 138 en Arnold Schönberglaan 9 in Zuid) verkoopt een notenmelk met CBD.

Winkels

Nix en Nix, de eerste alcoholvrije slijterij van Amsterdam

Eerste Boomdwarsstraat 63 (Centrum)

Drankerij, slijterij met ruime selectie alcoholvrij

Pretoriusstraat 1 (Oost)

Pasteuning, goudmijn voor de niet-drinker, met o.a. het verfrissende Juke

Willemsparkweg 11 (Zuid)

Formocha, het ideale startpunt voor elke thee journey

Brouwersgracht 282 (Centrum)

Nolow, website met ruime keuze kwalitatief alcoholarm en -vrij

Leesvoer

Whattodrink.nl, website van wijnjournaliste Esmee Langereis, die elke week alcoholvrij lekkers tipt.

Thee, de nuchtere neef van wijn van Mariëlla Erkens: rokerig, umami of juist fris en samentrekkend: thee kan het allemaal. Daarmee is thee misschien wel de beste vervanger van wijn bij het eten. De Aziaten doen dat tenslotte al jaren. Maar er zijn een paar haken en ogen: het water moet zacht zijn en de temperatuur net even anders dan je gewend bent. Welke smaken lenen zich voor bij welk gerecht?