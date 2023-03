Bloesemgekte: ook op deze 10 plekken in Amsterdam staan bomen in bloei

Het Bloesempark in het Amsterdamse Bos is op dit moment op zijn allermooist. Schitterend natuurlijk, maar met een beetje pech sta je te dringen om de bloesem van dichtbij te zien. Waar kun je nog meer naartoe?

1. Nelson Mandelapark (Zuidoost)

Volgens de Japanse traditie wordt Hanami Matsuri (kersenbloesemfeest) gevierd met een picknick tussen de bomen in bloei. De korte bloei van de bomen symboliseert een nieuw begin en de vergankelijkheid van het leven. In het Nelson Mandelapark kun je, als het weer een beetje mee zit, heerlijk picknicken tussen de bloesem. Als je via het Hogevechtpad het park in gaat, zie je de bomen in een halve cirkel recht voor je.

2. Ambonplein (Oost)

Tegen de achtergrond van de Gerardus Majellakerk bloeit de Japanse sierkers. Hoewel de kerk er vrij oud uitziet, dateert deze uit 1925. De stijl staat in schril contrast met de omliggende gebouwen en woningen, die na een grootschalige sloop in de jaren tachtig zijn gebouwd. Het levert een bijzondere mix van bouwstijlen op en een mooi kiekje met de bloesem.

3. Westerpark (West)

Voor mooie plaatjes moet je in het Westerpark zijn: hier vind je aan weerszijden van de spartelvijver uitbundig bloeiende Japanse kersenbloesem. En in tegenstelling tot het bloesempark in het Amsterdamse Bos hoef je hier niet in de rij te staan om een foto te nemen.

4. WG-terrein (West)

Het WG-terrein is een fascinerend stukje Amsterdam: dit voormalig ziekenhuisterrein, ingeklemd tussen de Overtoom en de Kinkerstraat, is verrassend rustig. Wie door de autoluwe straatjes wandelt, komt nog eens een fotogenieke boom mét bloesem tegen.

De mooiste rij bomen staat zijdelings van de jeu de boulesbaan aan het Jeltje de Bosch Kemperpad, maar ook de bloeiende exemplaren aan de Arie Biemondstraat en de Anna Spenglerstraat leveren mooie plaatjes op.

5. Museumplein (Zuid)

Het bloesemhoekje op het Museumplein, naast het Van Gogh Museum, is een eyecatcher in de lentemaanden. De roze wolk doet het goed op foto's en liefhebbers leggen zichzelf maar wat graag vast met de bloesem in de reflectie van de spiegelkubus United Square van kunstenaar Aziz Bekkaoui, die net voor de bomen staat.

6. Adolphine Eduardine Kokplantsoen (Nieuw-West)

Adolphine Eduardine Kok was de eerste vrouwelijke advocaat van Nederland. De bewoners van het gelijknamige plantsoen zien vanaf hun balkons de lente beginnen met dit Amsterdamse Bos in het klein voor de deur. De Japanse sierkers – de kersen zijn logischerwijs niet eetbaar – staat vol daar in bloei.

7. Zaanhof (West)

Het Zaanhof is ook zonder de bloesem al de moeite waard om eens te bezoeken. Deze verstopte oase van rust in de Spaarndammerbuurt uit 1917 is geheel volgens de socialistische principes gebouwd voor de arbeidersklasse, die door betere én mooiere woningen verheven moest worden.

Op een van de woningen zie je een tegeltableau met een rode haan en opkomende zon die verwijzen naar het socialisme.

8. Rembrandtplein (Centrum)

Op het Rembrandtplein vind je één bloeiende boom, die zorgt voor een beetje lentegevoel op het drukke uitgaansplein. Over Rembrandt gesproken: in Rembrandts tijd bloeide de Japanse sierkers nog niet, dus die kom je niet tegen in zijn schilderijen. Sowieso zijn de bloemen schaars in zijn werk, dat liet hij liever over aan tijdgenoten zoals Ambrosius Bosschaert en Hans Bollongier.

9. Resedastraat (Noord)

Soms duikt de bloeiende Japanse sierkers opeens op, zoals in de Gentiaanbuurt in Noord. Het zal je niet verbazen dat deze boom oorspronkelijk uit Japan komt. De meeste exemplaren zijn eind 19e eeuw, begin 20e eeuw naar Europa gekomen door (handels)contacten met Japan.

De botanicus Philipp Franz von Siebold bracht de kers waarschijnlijk al eerder deze kant op. Van 1823 tot 1829 was hij geneesheer op Dejima, de Nederlandse handelsnederzetting bij Nagasaki. Hij had grote belangstelling voor de flora en fauna daar.

10. Jozef Israëlskade (Zuid)

Langs de Jozef Israëlskade vind je een enorme variatie in bloeiende bomen die zowel in het voorjaar als het najaar voor Instagramwaardige plaatjes opleveren.

Hiervoor heb je natuurlijk mooi weer nodig. Dan komt het goed uit dat je aan het Okura Hotel, dat aan de kade ligt, de voorspelling voor de volgende dag kunt aflezen. Dit kan aan de hand van de kleur bovenin: blauw betekent zonnig weer op komst, groen slecht weer en wit wisselvallig weer.

Bloesempark in het Amsterdamse Bos Veruit de bekendste plek in Amsterdam om de bloesem van de Japanse kers te bewonderen is het Bloesempark in het Amsterdamse Bos. De vierhonderd bloeiende bomen trekken elk jaar veel bekijks en in het weekend moet je rekening houden met grote drukte. Er wordt geadviseerd om doordeweeks te komen en, als het kan, met de fiets of het openbaar vervoer. De kersenbomen zijn een cadeau van de Japan Women’s Club (JWC). Tweehonderd bomen in het park hebben een Japanse vrouwennaam, de andere tweehonderd een Nederlandse vrouwennaam.

Bloesemperiode Fans van bloesem moeten snel zijn: de Japanse kers bloeit ongeveer twee tot drie weken in de maanden maart en april, afhankelijk van de weersomstandigheden. Als er weinig wind of regen is, kunnen de bomen nog iets langer in bloei staan.