Bijna jarig? 8 gezellige cafés in Amsterdam om het te vieren

Brouwerij Poesiat en Kater. Beeld Het Parool

Brouwerij Poesiat & Kater

Feestje groot of klein: je maakt je speciaalbierliefhebbende vrienden blij door je verjaardag te vieren bij brouwerij Poesiat & Kater in het voormalige dierenasiel in Oost. Hier bestel je pitchers speciaalbier voor je verjaardagsgasten met zoete peper-roomkaas mini-kroketten voor de lekkere trek. En als je van tevoren even belt of een mailtje stuurt, kan een deel van het café voor jou gereserveerd worden. Liever een eigen ruimte? Het ook mogelijk om boven of beneden een ruimte voor jou en je gasten af te huren.

Polderweg 648, Oost

Café Waterlooplein

Bij Café Waterlooplein doen ze niet aan flauwekulletjes. Zolang je maar even van te voren belt dat je je verjaardag wilt vieren, is al veel goed. In dit gezellige bruine café is plaats voor tachtig man en omdat het een populaire (en centrale) borrelplek is, bestaat de kans dat er nog een feestje naast de jouwe plaatsvindt. De slingers kun je trouwens beter thuislaten, want het behang van deze kroeg is ruim zestig jaar oud en de houten balken inmiddels hoogbejaard – oftewel, punaises zijn uit den boze.

Rapenburgerstraat 169, Centrum

Hotel Buiten

In de zomer is het goed toeven op het grote terras van Hotel Buiten aan het strand van de Sloterplas. Maar wist je dat je in de wintermaanden hier ook heel gezellig je verjaardag kunt vieren? Ze reserveren hier graag een hoekje voor je, met of zonder groepsdiner. En dat mag best laat worden. Goed om te weten: je kan niet overnachten, want hoewel de naam anders doet vermoeden, is het hier geen hotel.

Th.J. Lammerslaan 3, Nieuw-West

Hotel Buiten. Beeld Carly Wollaert

Chez Miné

Het vakantiegevoel zonder Bos & Lommer te verlaten? Dat kan bij Chez Miné. In deze recreatieve vakantiebar annex discopaleis kun je een rondje Nederland - Frankrijk - Italië maken. Zo zijn op de kaart pizza, antipasti, kleine Franse gerechtjes en bitterballen te vinden. Ook heeft Chez Miné een ouderwetse discovloer en, niet geheel onbelangrijk, meerdere plekken in het pand waar jij je verjaardag kunt vieren. Dat mag in de grote zaal, maar ook in een privézaaltje. Dat kost je overigens helemaal niets extra’s. Want een vakantie moet wel leuk blijven.

Bos en Lommerplantsoen 1, West

VerbroederIJ

Toegegeven, bij de VerbroederIJ zit je het lekkerste in de zon op het terras, met het zand tussen je tenen. Maar wanneer het kouder wordt, is het binnen ook knus. Via de tool op de website kun je voor maximaal 25 mensen een tafel reserveren en je verjaardag vieren. Mag het een beetje meer zijn? Dan kan je voor een vriendelijk prijsje de strandzaal afhuren, op verzoek zelfs met soundsystem of heater. En, oja, niet geheel onbelangrijk: parkeren is na 19.00 gratis. Waar heb je dat nog in Amsterdam?

Johan van Hasseltweg 21, Noord

De VerbroederIJ. Beeld Daphne Lucker

Sissi’s Expo-Resto

Niet zo gek lang geleden heette Sissi’s Expo-Resto gewoon nog het ROC-gebouw aan de Amstel. Nu is het een cultureel centrum met een restaurant waar ook gedanst mag worden. Jarigen hebben het voor het uitkiezen: zo kun je een hoek reserveren voor een verjaardagsborrel. Maar misschien nog wel leuker is om met familie en je beste vrienden eerst een hapje te eten in de aula, waar je aan lange tafels kunt verlekkeren aan gerechten uit het midden-oosten. Na het toetje schuift de dj aan, mag de familie de deur uit en kan je verjaardagsdiner zomaar serieus uit de hand lopen.

Mr.Treublaan 1, Oost

Café de Jeugd

Bij De Jeugd weten ze wat feest is. Jarigen krijgen drie opties: je kunt geheel zonder verplichtingen je verjaardag in het café komen vieren, met een groep tot honderd mensen. Wil je liever je eigen kroeg voor een avond? Dan kun je de Lellebel (tot 55 gasten) reserveren: een mini-kroeg in De Jeugd met twee verdiepingen, zelftap en twee dartbanen. Ook hier hoef je niets extra's te betalen, zolang je een omzetgarantie van 750 euro haalt. Voor een feest-feest huur je De Gluiperd (tot 80 personen), de feestruimte in de kelder van Café de Jeugd. Hier heb je een eigen bar met personeel en is de omzetgarantie 2250 euro.

Linnaeusstraat 37A, Oost

Café-Restaurant Amsterdam

Deze klassieker mag niet ontbreken in dit rijtje. Wie graag feestelijk uiteten gaat met vrienden of familie kiest natuurlijk voor Café-Restaurant Amsterdam, waar ze elke dag meerdere verjaardagsdiners verzorgen. Waarom? Omdat je hier met maximaal vijftien mensen plaats kunt nemen aan een gezellig lange tafel. Wil je het extra feestelijk wil maken, vraagt ruim van tevoren om een gepersonaliseerd menu. Met een beetje geluk krijg je er eentje.

Watertorenplein 6, West