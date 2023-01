Bij nieuw kiprestaurant Ladybird in De Pijp loopt het storm

Ladybird Fried Chicken in De Pijp. Beeld Dingena Mol

De fastfoodmarkt doorbreken, dat is wat eigenaren en chefs Noah Tucker (45) en Tony Joseph (51) willen doen met hun (gefrituurde) kiprestaurant Ladybird. Tucker groeide op in New York en Joseph in Londen, maar inmiddels wonen de mannen al meer dan vijftien jaar in Amsterdam.

Ze ontmoetten elkaar bij hun eerste baantje als chefs, vijftien jaar geleden. Inmiddels zijn ze een bekend duo in de stad. Naast restaurant Yerba, waar ze partners zijn, kun je ze kennen van tv-show High Cuisine en van meerdere kookboeken, zoals Bites en High Cocktails. “In Nederland heerst een gekke perceptie van gefrituurde kip. Het wordt gezien als goedkope fastfood, terwijl het in Amerika bekendstaat als comfortfood,” zegt Tucker.

Ze willen met Ladybird dan ook een plek zijn waar mensen graag komen zitten. De twee verdiepingen tellende zaak heeft een industriële Amerikaanse look. De muren zijn groen, er staan bruine leren stoelen en een zwarte stalen trap verbindt boven met beneden.

Je kunt er kiezen uit menu’s met verschillende delen en hoeveelheden kip, en bijgerechten. Zoals menu I love Wings (€13,50) met als basis kippenvleugels en -pootjes, de Big Bitties (€16) van kippenborst, of The Fam (€55), met een combinatie van alles. Een specialiteit is de kip in combinatie met kaviaar en champagne (allemaal los te bestellen). “Een extra stukje magie,” zegt Joseph. De culinaire smaak uit de Michelinrestaurants waar ze hebben gewerkt, proef je nog steeds terug.

Het plan is om Ladybird een bekend concept te maken. Tucker en Joseph willen eerst meerdere vestiging in Amsterdam openen, daarna in Rotterdam, en later willen ze naar het buitenland, naar onder andere Antwerpen en Berlijn.

