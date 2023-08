Bij deze dubbelzaken in Amsterdam sla je twee (of drie) vliegen in een klap

Waarom naar een kapper, sportschool en koffiesalon gaan als je deze ook allemaal op één plek kan combineren? Of waarom niet na het sporten op adem komen in een leuke bar? Bij deze dubbelzaken is het mogelijk.

1. Banden plakken en vintage scoren

Bij Kringloop West in de Tweede Hugo de Grootstraat ben je gerust een paar uur zoet. Je kunt er je racefiets laten opknappen en koffie drinken. En terwijl je wacht scoor je misschien ook nog eens vintage meubels of kleding.

Tweede Hugo de Grootstraat 70 (West)

2. Voor ieder wat kinds

Wendy’s Kinderkapsalon is een feestje voor kinderen. Kappersstoelen in de vorm van een auto of motor, een hoek met speelgoed, een winkelgedeelte voor kinderkleding, twee keer per maand interactieve workshops én de mogelijkheid om een disco- of beautyfeestje te geven voor een verjaardag.

Stadionweg 259 (Zuid)

Amsterdam Flowers is doordeweeks al om 8.30 uur open, fijn als je voor je werk nog een bos bloemen moet kopen of een kop koffie buiten de deur wilt drinken. Beeld Ramon van Flymen/ANP

3. Hoe drink jij je bloemen?

Geniet van een kop koffie tussen de bloemen bij Amsterdam Flowers in Nieuw-West. Doordeweeks zijn ze al om 8.30 uur open, fijn als je voor je werk nog een bos bloemen voor een collega moet kopen of een kop koffie buiten de deur wilt drinken.

Belgiëplein 112-116 (Nieuw-West)

4. Nooit meer de deur uit: werkplek 2.0

BounceSpace is de ultieme werkplek voor niet-stilzitters. Ze hebben namelijk heel veel in huis: begin de dag met een work-out in de naastgelegen sportschool Vondelgym, scoor dan koffie in de koffiebar en klap vervolgens je laptop open aan een van de flexwerkbureaus.

Nuttige pauze? Naast de koffiebar zit ook de inhouse kapper. Een dagpas bij BouceSpace begint bij 15 euro, maar het is ook mogelijk om er abonnementen af te sluiten. Kijk hiervoor op de website.

Overtoom 141 (West)

Bijna het hele interieur van café Latei op de Zeedijk is te koop. Beeld Charlotte Odijk

5. Alles is te koop

De stoel waar je op zit, de tafel waar je eten op wordt geserveerd, de lijstjes en ansichtkaarten aan de muur, kopjes en borden: (bijna) het hele interieur van café Latei op de Zeedijk is te koop. En dat zie je terug: de stijl is helemaal retro. Café Latei is nu alleen open voor ontbijt en lunch, maar ze hopen in de toekomst ook weer open te gaan voor diner. Er worden heerlijke (zelfgemaakte) taarten en soepen, verse broodjes en sapjes geserveerd.

Zeedijk 143 (Centrum)

6. Koffie en vinyl

Veel dubbelzaken hebben een koffiebar en dat werkt goed. Zo ook ook bij Black Gold Amsterdam: hier luister je naar alles wat goed is terwijl je koffie drinkt. En dat niet alleen, in de winkel wordt ook kunst tentoongesteld, er zijn kleine concerten en zo nu en dan draait er een dj een selectie platen voor publiek.

Korte Koningsstraat 13h (Centrum)

Bij Monk kun je de hele dag door boulderen – en daarna neerstrijken in het café, waar regelmatig dj’s draaien en je wat kunt eten. Beeld Van Nerum Tammy

7. Op naar de top

Boulderen is ontzettend populair en er openen steeds meer klimmuren (of beter gezegd bouldergyms) in de stad. Neem Monk in Amsterdam-Noord. Hier kun je doordeweeks van 7.00 tot 00.00 uur en in het weekend van 9.00 tot 00.00 uur klimmen.

Uitgespeeld? Strijk dan neer in het café, of bij mooi weer op het terras. In het café draaien regelmatig dj’s en is het mogelijk om wat te eten. En het leuke is: ze hebben ook een vergelijkbare locatie in Oost.

Aambeeldstraat 26 (Noord)

H.J.E. Wenckebachweg 79 (Oost)

8. Een nieuwe bril en coupe

Strakke conceptstore This is happening verkoopt zonnebrillen, sieraden en kleding. Daarnaast is het een kapsalon, waar oprichter en kapper Martijn Garsthagen je voorziet van een nieuwe coupe.

Haarlemmerdijk 40/42 (Centrum)

Deze kapsalon, koffiebar en vintage kledingwinkel ineen wordt gerund door Mischa Rath, alias Ferry Seksie. Beeld Nina Schollaardt

9. Ferry Seksie

Alleen al voor de naam ga je naar deze dubbelzaak: Ferry Seksie Barbier. Deze kapsalon, koffiebar en vintage kledingwinkel ineen wordt gerund door Mischa Rath, alias Ferry Seksie. Hoewel alleen mannen en kinderen er terechtkunnen voor een kappersbeurt of het trimmen van hun baard, staat de deur voor iedereen open.

Van der Pekstraat 39 (Noord)

10. Clubhuis voor wielrenners

Vanuit hun eigen liefde voor wielrennen openden de eigenaren van Maats Cycling Culture in 2018 hun winkel op de Van Woustraat. Je kunt hier al je benodigdheden voor het fietsen kopen, behalve de fiets zelf. Die verhuren ze overigens wel en fietsmetingen verrichten ze ook, zodat je goed op weg kan. Bij wielrennen hoort natuurlijk ook een tussenstop voor wat te eten en drinken, en dat kan dan ook in de winkel. Ze serveren onder andere koffie en tosti’s.

Van Woustraat 165 (Zuid)