Bij deze Amsterdamse restaurants kun je wél makkelijk parkeren

Parkeren kan direct boven restaurant Waterkant. Beeld Rink Hof

Uit eten op stand

In de parkeergarage onder het Olympisch Stadion kun je 24 uur per dag parkeren. Je bent dan nog maar een paar stappen verwijderd van Restaurant Wils – in bezit van één Michelinster. Hier koken chef Joris Bijdendijk en zijn team verfijnde en verrassende gerechten in een open keuken en op open vuur. Liever iets laagdrempeliger? Beneden bevindt zich het ontspannen kleine zusje, Wils Bakery Café.

Stadionplein 26 (Zuid)

De auto schuif je zo naar binnen bij de parkeergarage Houthavens onder het Moxy / Residence Inn Hotel. Dan kan het feest beginnen. Lars Amsterdam, ook met een ster, bevindt zich op de eerste verdieping van het hotel. Het uitzicht is subliem, net als het eten.

Danzigerkade 179 (Westpoort)

Alleen al voor het magistrale uitzicht zou je eens naar Restaurant Mos (één Michelinster) moeten gaan. Het is hier een en al ingetogen elegantie wat de klok slaat, ook op het bord. Wie voor een bezoek aan het restaurant een parkeerplaats reserveert, krijgt korting.

IJdok 185 (Centrum)

Visaandeschelde ligt tegenover de RAI. Dat betekent niet alleen veel parkeerplekken in de buurt, maar ook een op- en afrit naar de Ring. Prima plek om af te spreken dus, vooral als je van met linnen gedekte tafels en dagverse vis houdt.

Scheldeplein 4 (Zuid)

In de voormalige technische school is het menu een feest, ook voor mensen die liever geen vlees of andere dierlijke producten eten. Je kunt er na het eten eventueel een nachtje doortrekken op de dansvloer van de club. Misschien dan wel de auto laten staan.

Doctor Jan van Breemenstraat 3 (West)

Goed eten in een ontspannen setting

Die VRR staat voor Voorheen Rosa en Rita, een knipoog naar het restaurant dat hier eerst zat. Maar belangrijker: dit is een heel fijne, relaxte plek, waar het eten zalig is en de wijn rijkelijk vloeit. Die proef je de volgende keer nog wel, als je niet met de auto komt.

Conradstraat 471 (Centrum)

Volgens Paroolrecensent Mara Grimm verdient Shandiez in Nieuw-West allesbehalve een lege zaak: je kunt hier namelijk voor 25 euro per persoon royaal Iraans eten. Zo eet je hier fesenjan: kip met walnoot-granaatappelsaus en saffraanijs met crumble van ­pistache aan toe. En wie de auto om de hoek zet, parkeert nog gratis ook.

Johan Huizingalaan 142 (Nieuw-West)

Dauphine of toch The Lobby

De koddige Renault Dauphine – waar Café-Restaurant Dauphine naar vernoemd is – mag dan wel pontificaal op het terras staan, maar laat dit geen parkeervoorbeeld zijn. Je auto staat stukken veiliger in de parkeerkelder van het restaurant. Een parkeerkelder direct naast een station, hoe makkelijk wil je het hebben? Bovendien kun je er nog aardig eten ook.

Gezelliger is het bij het iets verderop gelegen The Lobby in de Fizeaustraat. Fans van Hotel V/The Lobby die weleens het restaurant op de Nes bezoeken: op deze locatie eet je net zo lekker en kun je wél de auto kwijt.

Prins Bernhardplein 175 (Oost), Fizeaustraat 2 (Oost)

In het centrum is parkeren een crime, tenzij je weet waar je wezen moet. Recht boven restaurant Waterkant cirkel je met je auto in de Q-Parkgarage omhoog. Eenmaal terug op de begane grond kun je je tegoed doen aan rotirolletjes, huisgemaakte saotosoep, een bakkeljauwburger of gewoon kaasstengels snacken. Wel altijd druk.

Marnixstraat 246 (Centrum)

Een goed bewaard geheim onder autogebruikers: bij café-restaurant Polder mogen bezoekers gratis parkeren. En dat niet alleen: het is bijzonder goed toeven in de gezellige monumentale boerderij de Anna Hoeve, randje Science Park. Het menu staat bomvol bourgondische klassiekers voor iedereen als een entrecote met ovenaardappels, een vis van de dag en kaasfondue. Maar ook: een vegan burger en een smakelijke kikkererwtencurry.

Science Park 201 (Oost)

Niet tafelen, maar lekker rondlopen en veel proeven? Dan ben je bij World of Food aan het juiste adres. Deze Foodcourt in de voormalig parkeergarage Develstein heeft genoeg aanbod voor avontuurlijke eters – met of zonder auto. Nu sluit World of Food later dit jaar in de huidige vorm, maar tot die tijd kun je nog genieten van het eten van koks uit alle winstreken. Zoals de onvolprezen roti van HiLo of de smakelijke curry’s uit de kleioven van Tandoor.

Develstein 100 (Zuidoost)

Je moet het maar net weten, maar verscholen achter de bosjes aan de Sloterplas eet je uitzonderlijk lekkere pizza’s en pasta’s bij het Boothuis. En voor wie niet hoeft te rijden: met een espresso martini of een limoncello sour toe.

Christoffel Plantijngracht 4 (Nieuw-West)

Een van de mooiste dakterrassen van Amsterdam ligt bij het Rembrandtpark, pal aan de Ring. Op de bovenste verdiepingen van hotel Ramada kun je vanuit bar en restaurant Floor17 fijn om je heen kijken, zowel binnen als buiten.

Staalmeesterslaan 410 (West)

Tussen de hoogbouw van Zuidoost ligt de groene oase van Elixer, een circulair restaurant gevestigd in een voormalig kinderdagverblijf. Alles krijgt hier een tweede leven: van het meubilair tot de restkroketjes aan toe. Je eet hier een driegangenmenu vanaf 37,50 euro en ze werken met een daghap.

Egeldonk 50 (Zuidoost)

Tegenover de molen in Oost zit Spirit, waar niet alleen altijd plek is voor je auto (in de parking), maar ook binnen altijd een tafel vrij is. Van spetterende salades en seitansteak tot zuurkoolstamp: bij Spirit is al het lekkers vleesloos en betaal je per ons.

Czaar Peterstraat 2A (Centrum)

Rondje Westerpark

Wie vanaf de A10 West de Haarlemmerweg afrijdt richting binnenstad, kan parkeren in de Q-Parkgarage Westerpark. Vanaf daar loop je makkelijk naar het altijd prettige Café-Restaurant Amsterdam op het Watertorenplein. Of steek de weg over naar het Westerpark, waar je onder andere Mossel & Gin, Westergasterras, Cantine de Caron en de TonTon Club vindt. TonTon Club staat vol arcadespelletjes en dat is fijn, mocht je onverwacht minder te bespreken hebben met die vrienden van buiten de stad.

Voordelig NDSM

Rondom de NDSM wemelt het van de horecaparels met een onaangeharkte, ontspannen sfeer. Of je nou aanschuift bij Helling 7, Pllek, IJver of Noorderlicht: parkeren is hier voordelig (vanaf 19.00 uur gratis) en mits er geen grote evenementen zijn, heel goed te doen.

Genoeg langs de waterkant

En over goed bereikbaar Noord gesproken: ook aan de oostkant van de noordelijke IJ-oever zit een cluster fijne zaken verstopt waar je buitengewoon goed kan parkeren. Naast het inmiddels niet meer weg te denken Hotel de Goudfazant, zijn in de zomer de hangmatten op het terras van Hangar verleidelijk. Bij filmhuis FC Hyena mag je de substantiële, smakelijke gerechten uit de houtoven mee de zaal in nemen. Voor mooie gerechtjes met veel groenten ga je naar Europizza, waar – anders dan de naam doet vermoeden – heel veel meer op de kaart staat dan pizza alleen.