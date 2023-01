Bij deze adressen in Amsterdam koop je de mooiste vintage sieraden, en niet overal hoeven die heel prijzig te zijn

Beeld Getty Images

Instap: sieraden met prijzen tot ongeveer 1000 euro

Het was tijdens vakanties in Amerika, Frankrijk en Italië dat vrienden Murat Durcan en Caitlin Steenmeyer verslingerd raakten aan vintage schatten. Ook qua smaak vonden ze elkaar: elegant en chic zonder al te veel tierelantijnen. In hun winkel aan de Brouwersgracht komt die insteek prachtig tot zijn recht. Met een beetje geluk vind je hier al een hanger voor 55 euro, maar het gros van de prijzen ligt tussen de 300 en 1000 euro. Zodra het lot het toelaat verhuizen ze naar de Negen Straatjes.

Brouwersgracht 238, @amsterdamvintagejewels

Beeld Amsterdam Vintage Jewels

Toen haar eigen schatkist vol kostbare kleinoden begon uit te puilen, besloot Bobbie Bodt – influencer en kleindochter van een goudsmid – haar vondsten te delen. Je vindt haar collectie op haar website, maar in haar atelier in Zuid kun je stukken, op afspraak, ook in het echt bekijken en passen. En nu je er toch bent: bekijk meteen de sieraden die Bobbie zelf maakt.

@bobbie.vintage

Beeld Bobbie Vintage

Art deco, art nouveau, edwardiaans of victoriaans: deze schattige en goedgevulde ringshop heeft voor elke vinger wat wils, met een ruime selectie onder de duizend euro.

Staalstraat 18, @antiqueringshop

Beeld The Antique Ring Shop

Veel kleur, lekkere knotsen van stenen en art deco-achtige details: de on trend-stijl van lifestylefirma Anna + Nina vind je terug in de selectie sieraden in de winkel. Ze hebben bijna iedere maand een verse drop online, maar voor de grootste selectie met vintage (designer)kettingen, hangers en meer ga je naar het filiaal aan de Herengracht, waar je sinds kort ook ragfijne gouden sieraden kunt laten piercen in een aangename setting.

Gerard Doustraat 94 & Herengracht 369, @annaninanl

Bruens

Met struise bruinhouten kasten en een groen vloerkleed, hangt bij Bruens de aangenaam oubollige sfeer zoals je die in de Spiegelstraat verwacht. Vader Bruens runt het bedrijf met zijn twee zoons. In vintage horloges zijn ze sterk, maar je vind hier ook veel ‘instap’ vintage juwelen, zoals een zilveren medaillon à 45 euro, een ring met ieniemieniediamant voor 135 euro en veel ringen met kleurrijke stenen. Let op: het echte werk verkopen ze hier ook.

Nieuwe Spiegelstraat 53, @bruensjuwelier

Lockstock

Snak je naar méér om je nek, maar weet je niet hoe je zoiets mooi opbouwt? Als iemand je daarmee kan helpen is het Mare Trispel. De interieurstyliste heeft smaak tot in haar kleine teen en verkoopt voornamelijk hedendaagse ontwerpen. Maar ze heeft ook een klein hoekje luxe preloved dat ze vindt op vlooien- en antiekmarkten. “De vintage stukken die ik verkoop zijn gebaseerd op het eerste gevoel wat ik krijg als ik ze zie. Ik zoek iets wat ik of nog niet eerder zag of wat een bijzondere twist heeft.” Alles is op afspraak te bekijken bij haar thuis, waar ze ook stylingadvies geeft. Prijzen vanaf 500 euro. @lockstock.shop

Voor gevorderden: eersteklas sieraden in het hogere segment

Je moet er meestal even voor op een deurbel drukken, maar laat dat je er niet van weerhouden om minimaal een keer in je leven naar de bijzondere antiek- en juwelierszaken in het centrum te gaan. Eenmaal binnen ben je in een wereld uit vervlogen tijden, toen ambacht nog hoog in het vaandel stond. Deze zaken bevinden zich op loopafstand van elkaar en ze hebben elk een eigen, kenmerkende stijl. Genoeg reden om je innerlijke Elizabeth Taylor ongegeneerd vrij spel te geven.

Met een gigantische collectie antieke juwelen, van anno 100 b.c. tot nu, doet De schatkamer zijn naam hoe dan ook eer aan. Zit het sieraad van je dromen er niet bij? Dan kun je hier ook een ring laten maken.

Haarlemmerdijk 22, @deschatkamer_jewels

Inez Stodel begon meer dan vijftig jaar geleden haar zaak in de Spiegelstraat. Die wordt nu gerund door haar erfelijk met verfijnde smaak belaste dochter Leonore van der Waals. Haar handelsmerk? Draagbare stukken, die goed gemaakt, uniek en zeldzaam zijn. Zoals de gouden Georgische ouroboros – een slang die zijn eigen staart eet – bezet met turkooizen. Maar je vindt hier ook prachtige werken van de grote merken als Georges Lenfant, Cartier, Van Cleef & Arpels en meer. Dat verklaart wellicht waarom verzamelaars, rocksterren en filmlegendes van over de hele wereld de winkel weten te vinden. Het sparen waard. Op Instagram post Leonore dagelijks een nieuwe schat.

Nieuwe Spiegelstraat 65, @inezstodel_jewelry

De ouroboros – slang die eigen staart eet – van Inez Stodel. Beeld Rene den Engelsman

Sinds kort heeft het eerdergenoemde Bruens een tweede zaak, op de hoek vlak naast de andere, waar het exclusievere werk ligt. Onder de pronkstukken zijn te vinden een knoeperd van een schakelarmband van Hermès, en een ring met een knoert van een diamant van 1.79 karaat.

Nieuwe Spiegelstraat 67, @bruensjuwelier



Het bezoeken van Dekker is niets minder dan een feest. Dat komt door het moois dat er ligt, maar vooral ook doordat eigenaresse Ron Dekker – 75 jaar en sinds haar achttiende in het vak – smaakvol vertelt over wat je om je heen ziet. Van een klein eikelvormig doosje met een vingerhoedje erin, een broche van koraal met een minutieus uitgesneden tafereel over moederliefde tot ringen met knotsen van aquamarijn, juwelen van beroemde huizen en echte museumstukken. “Ik geef niet om merkjes,” vertelt ze. “Wat ertoe doet is of iets mooi gemaakt is. Het ambacht van toen komt nooit meer terug.”

Spiegelgracht 9, @dekkerjewelrywatches

Wat de haute couture is voor de mode, dat zijn de stukken van Marjan Sterk voor de internationale sieradenbusiness. Wie het geelgouden ‘Naturalia’ Bulgaricollier – een waterval van frivole bolletjes in verschillende maten – in het vizier krijgt, ziet ook ogenblikkelijk een Claudia Cardinale voor zich, die druipend van de Italiaanse glamour over een rode loper beweegt. “Maar,” zo stellen ze bij Marjan Sterk, “de Nederlandse vrouw wil er gewoon met de fiets op uit.” Daarom hebben ze hier óók de populaire Van Cleef & Arpels Alhambra long chain, maar dan wel een zeldzaam exemplaar uit de jaren zeventig, ingelegd met lapis lazuli. Wat dat kost? Als je dat moet vragen kun je het waarschijnlijk niet betalen.

Nieuwe Spiegelstraat 63, @marjansterk

Het geelgouden ‘Naturalia’ Bulgaricollier. Beeld Marjan Sterk

In 1959 opende het echtpaar Herman en Marjan Lyppens hun firma in de Langebrugsteeg. Op sinaasappelkistjes stalden ze hun collectie uit: zeven ringen in totaal. Inmiddels staat Jasper Lyppens, derde generatie, aan het roer van het bedrijf. Dit is een van de beste adressen voor een one of a kind-verlovingsring, maar ze hebben er ook een zeer ruime collectie vintage, antieke en moderne (nieuwe) sieraden uit diverse stijlperiodes.

Langebrugsteeg 8, @lyppens_amsterdam

Juwelier Lyppens in de Langebrugsteeg. Beeld Lyppens

Minicursus sieraden kopen met tips van de profs In barre tijden lijkt de koop van een vintage sieraad misschien een frivole aangelegenheid. Toch is zo’n aanschaf meer dan gekkigheid. Met aandacht uitgekozen gesigneerde stuks, zoals items van grote merken als Cartier en Van Cleef & Arpels, en bijzondere antieke werken zijn in veel gevallen waardevast en daarmee een buffer tegen inflatie. Leonore van der Waals van speciaalzaak Inez Stodel: “Het klinkt misschien gek, maar het is net als bij auto’s: koop je een nieuwe dan is die bij het verlaten van de winkel de helft waard, maar voor zeldzame oldtimers is altijd een markt.” Ben je van plan een forse investering te doen? Doe dan eerst grondig je huiswerk, te beginnen met deze tips. 1. Weet wat je koopt. In Nederland moet al het edelmetaal – zilver, goud, platina – een waarborgstempel hebben. Bij een aanschaf van een recent stuk van beroemde huizen is het daarnaast van belang dat er een echtheidscertificaat aanwezig is. Antieke gesigneerde werken hebben die juist bijna nooit, je bent dan echt afhankelijk van de expertise van de verkoper. Vraag desnoods een second opinion bij een andere juwelier. Een vriendelijk retourbeleid is dus geen overbodige luxe. 2. Ga voor kwaliteit boven kwantiteit. Let op of een juweel compleet is en onbeschadigd, vakkundig gemaakt, of de keuren er nog in zitten en of het echt is. Om dat te kunnen zien moet je het juweel van alle kanten goed bekijken met een loep. Het liefst koop je er zelf een en ga je overal kijken en kletsen. Is dat wat veel van het goede, vraag er dan in de winkel om. 3. De belangrijkste vraag is of een juweel origineel is of aangepast. Het hoeft niet erg te zijn wanneer een juweel is omgebouwd, maar je moet het wel weten. Uiteindelijk vind je mensen die je de informatie geven en met wie je een vertrouwensband kunt opbouwen. Wees geduldig en wees niet bang om fouten te maken 4. Lees je in, te beginnen met de juwelenbijbel Understanding Jewelry van David Bennett en Daniela Mascetti. 5. Ga af op je eigen smaak: koop alleen wat je mooi vindt en zelf wilt dragen. 6. Bezoek een gespecialiseerde juwelier. Die controleert alle sieraden zorgvuldig op slijtage en echtheid van het materiaal en de eventuele stenen. Verder is het belangrijk dat je een sieraad kunt passen en dat je er het juiste gevoel bij krijgt. Laat je niet van de wijs brengen door het enorme aanbod op internet.